Как в мире пытаются бороться с распространением "омикрона"

Новый 2022 год мир встретил с надеждой на окончание пандемии коронавируса - и пониманием того, что в ближайшее время этого не произойдет. Стремительное распространение невероятно заразного омикрон-варианта повлекло за собой резкий всплеск заражений во многих государствах, и это вынуждает власти вводить новые ограничительные меры. Как пытаются бороться с "омикроном" в разных странах - у DW.

Израиль: бустерные прививки

Флагман массовой вакцинации от COVID-19, еще в декабре 2020 года начавший прививать своих жителей, Израиль снова делает ставку на прививки. Раньше всех остальных страна одобрила применение четвертой дозы вакцины для противодействия волне заражений "омикроном".

Первыми дополнительную прививку должны были получить люди с ослабленным иммунитетом, но с 9 января на нее могут рассчитывать все жители Израиля старше 60 лет и медицинский персонал.

Нидерланды и Австрия: локдаун

Чтобы сдержать всплеск заражений "омикроном", Нидерланды еще в декабре ввели общенациональный локдаун. До 14 января все несистемообразующие предприятия остаются закрытыми, школы планируют открыться 9 января. Жесткие меры сдерживания, существенно повлиявшие на празднование в стране Рождества и Нового года, у многих в стране вызвали резкое неприятие. 2 января на акцию протеста в Амстердаме против антиковидных мер и продления локдауна вышли тысячи людей - вопреки запрету массовых собраний.

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Амстердаме против антиковидных мер

Трехнедельный локдаун в конце ноября ввела и Австрия. Сейчас в большинстве регионов требование самоизоляции распространяется только на невакцинированных жителей страны, которым разрешено выходить из дома лишь для выполнения необходимых действий, таких как покупка продуктов или посещение врача.

Германия: споры о карантине

Германия готовится к приходу волны заражений "омикроном", вскоре после рождественских праздников введя новые ограничения на число участников частных собраний и запретив проведение крупных мероприятий.

В то же время Германия исключила из списка регионов с распространением мутаций коронавируса Великобританию и восемь стран на юге Африки, классифицировав их как регионы с высоким уровнем заболеваемости ковидом. Это означает, что для туристов из этих стран условия въезда в ФРГ упрощены: тем, кто был полностью вакцинирован, больше не нужно соблюдать карантин.

Обсуждается возможность сокращения 14-дневного карантина и для жителей Германии с позитивным тестом на коронавирус. Поводом стало беспокойство экспертов, заявивших, что в случае одновременной изоляции слишком большого числа людей возникнет нехватка персонала на основных объектах инфраструктуры - например, в системе здравоохранения, в полиции и пожарной службе.

ФРГ может последовать примеру Франции и Испании, где период изоляции сокращен с десяти до семи дней. Однако во Франции это распространяется только на тех, кто прошел полную вакцинацию.

Франция: ношение масок и удаленка

Несмотря на высокое число заражений "омикроном" Франция не будет вводить локдаун

Вариант "омикрон" к концу декабря 2021 стал доминирующим во Франции, в связи с чем число заражений начало резко расти. Пытаясь сдержать распространение инфекции, власти страны ввели новые ограничения, сократив с 3 января число участников массовых мероприятий в помещениях до 2 тысяч человек, и до 5 тысяч - на открытом воздухе. Это предписание будет действовать в течение трех недель.

Кроме того, работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. Запрещено также продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования и в кинотеатрах. В центральных кварталах городов вновь обязательно ношение масок. При этом от введения локдауна и комендантского часа власти отказались - по словам министра здравоохранения Оливье Верана, это полностью парализовало бы жизнь в стране.

Япония и Таиланд: ужесточение условий въезда

Пока что большинству азиатских стран удавалось сдерживать распространение омикрон-варианта, однако многие из них готовятся к увеличению числа заражений. В последние дни значительный всплеск заболеваемости наблюдался, к примеру, в Индии. Правительства Таиланда и Японии в последние недели восстановили меры по ограничению въезда иностранцев - сразу после того, как в этих странах были обнаружены первые случаи инфицирования "омикроном".

Для Японии, где действуют одни из самых жестких требований, это означает, что большинству иностранных граждан запрещен въезд в страну. В Таиланде, туристический сектор которого пострадал во время пандемии, туристам из других стран все еще разрешен въезд, но они должны пройти карантин. Программа "Test & Go" временно приостановлена.

Россия: в ожидании "омикрона"

В России нового всплеска заболеваний коронавирусом, вызванного омикрон-вариантом, ожидают к началу февраля. В первых числах января, по официальным данным, в стране были зафиксированы 103 случая заражения этим вариантом коронавируса.

В середине декабря Роспотребназдор сообщил о новых мерах по защите населения от "омикрона". В их числе - 14-дневный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения омикрон-вариантом и уменьшение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов.

Тогда же вице-президент РАН Владимир Стародубов заявил, что России не требуются дополнительные ограничительные меры в связи с выявлением "омикрона", поскольку, по его словам, этот вариант "контагиозен, но вызывает более легкие формы заболевания".

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