 Франция ужесточила антиковидные меры из-за омикрон-варианта | Новости из Германии о Европе | DW | 27.12.2021

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Европа

Франция ужесточила антиковидные меры из-за омикрон-варианта

Во Франции с 3 января ограничат посещение массовых мероприятий. Работодателям предписано расширить возможности для хоум-офиса. Но комендантского часа вводить не будут, заверил премьер-министр Кастекс.

Модель Эйфелевойбашни на рождественском базаре в Париже

Рождественский базар в Париже

Власти Франции ужесточают меры борьбы против коронавируса SARS-CoV-2 в свете распространения омикрон-варианта. Так, с 3 января число участников массовых мероприятий в помещениях не должно превышать 2000 человек, а мероприятий на открытых пространствах - 5000 человек, заявил премьер-министр Жан Кастекс в понедельник, 27 декабря. Это предписание будет действовать предварительно в течение трех недель.

Кроме того, работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. В рамках борьбы с инфекцией власти запрещают продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, а также в кинотеатрах. Ношение защитных масок станет обязательным в центрах городов, сообщил Кастекс. Он добавил, что комендантского часа не будет.

При этом школы вновь откроются для учащихся 3 января, заверил премьер. В то же время многие страны отложили возобновление очной работы школ.

Санпропуск - с 15 января

С 15 января во Франции начнут действовать паспорта вакцинации, если парламент одобрит соответствующий законопроект. Это значит, что для посещения ресторанов, кинотеатров и ряда других общественных и культурных заведений, потребуется предъявить не отрицательный тест, а документ, который подтверждает прививку. Эта мера уже вызвала в стране массовые протесты.

Глава правительства призвал сограждан сделать бустерную инъекцию против коронавируса. Интервал между дополнительной прививкой и последним получением дозы лекарства от ковида сокращен до трех месяцев. Франция начала кампанию вакцинации год назад, отметил глава правительства. На текущий момент "мы одни из самых защищенных прививками людей в мире", указал Жан Кастекс.

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    Автор: Андрей Гурков


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