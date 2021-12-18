 Защитит ли бустерная прививка от ″омикрона″? Фактчекинг | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 21.12.2021

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Мир

Защитит ли бустерная прививка от "омикрона"? Фактчекинг

Третью, бустерную прививку от коронавируса в Германии сделали уже 17,7 млн человек. Но помогает ли она от омикрон-варианта? И нужно ли регулярно проходить ревакцинацию, чтобы не ослабла иммунная защита?

Женщина во время бустерной прививки от коронавируса в Германии

На фоне стремительного распространения в мире нового варианта коронавируса - "омикрона" - многие страны, в том числе Германия, делают ставку на бустерные прививки. Некоторые пользователи соцсетей, однако, сомневаются в пользе третьего укола. DW проверила самые распространенные утверждения.

"От "омикрона" бустерная прививка не защитит"

Фактчекинг DW: бездоказательно.

В соцсетях распространено мнение, что уже само появление варианта "омикрон" говорит о бесполезности прививок от коронавируса, в том числе бустерных. Однако на сегодняшний день есть только предварительные научные данные об эффективности имеющихся вакцин против этой мутации SARS-CoV-2. Многие вирусологи считают бустерные прививки важным инструментом в деле защиты от "омикрона".

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах призывает немцев делать третью прививку от COVID-19

В начале декабря новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявил в своем микроблоге Twitter следующее: "Данных об опасности, исходящей от омикрон-варианта, становится все больше, и они становятся все четче. Судя по тому, что нам известно на данный момент, бустерная прививка обеспечивает хорошую защиту - по крайней мере, от осложнений".

Со своей стороны, производители вакцины BioNTech/Pfizer утверждают, что для полноценной защиты от "омикрона" необходимы как минимум три дозы препарата.

Профессор Райнхольд Фёрстер (Rheinhold Förster) - замглавы Немецкого общества иммунологии (DGfI) - также считает бустерные прививки важным способом защиты от "омикрона". "Пока мы не знаем, ослабеет ли действие бустерных прививок, - объясняет он в интервью DW. - Я предполагаю, что после бустерной прививки человек гораздо лучше защищен от заражения, чем после второй прививки, и дольше защищен от того, чтобы стать пассивным носителем инфекции или получить осложнения от COVID-19".

"Бустерные прививки - доказательство бесполезности вакцинации"

Один из пользователей Twitter написал, что Израиль является ярким примером неэффективности бустерных прививок. В его сообщении от 6 декабря говорится, в частности: "Израиль начинает делать прививки мрнк-вакциной по четвертому кругу за один год. Тот, кто в таких условиях говорит об "успешной вакцинации", потерял рассудок, или ему нужно ознакомиться с нейтральными, основанными на фактах источниками информации".

Участник кампании по ревакцинации населения от коронавируса в Израиле

Участник кампании по ревакцинации населения от коронавируса в Израиле

В исследовании, результаты которого опубликовало медицинское издание New England Journal of Medicine, напротив, приводятся доказательства, что по итогам кампании ревакцинации в Израиле число заражений значительно сократилось. В исследовании приняли участие 1,3 млн жителей страны в возрасте от 60 лет из числа тех, кто уже привился дважды. Некоторые участники исследования сделали и бустерную прививку. У них уровень заражений сократился по сравнению с другой группой в 11,3 раза.

По данным на 10 декабря 2021 года, в Израиле 44% населения уже сделали бустерную прививку. В Германии этот показатель к тому моменту составлял 21,3%.

Снижающаяся эффективность прививки

Институт имени Роберта Коха (RKI) также фиксирует снижение эффекта от прививок. Согласно отчету RKI, опубликованному в середине декабря, уровень защиты от заболевания COVID-19 с наличием симптомов у дважды привившихся пациентов в возрастной группе от 18 до 59 лет и у людей старше 60 лет в период с 23 августа по 5 декабря 2021 года снизился с 80 до 68%.

"Бустерные прививки означают постоянную ревакцинацию"

В одном из твитов, опубликованных 4 декабря, глава фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) предупредила об угрозе принудительных прививок: "Потирая руки, основатель компании BioNTech Шахин (Ugur Sahin) заявляет, что уже вакцинированные люди теперь должны сделать прививку и от омикрона". "Нам нужно наконец вырваться из этой бесконечной череды прививок!" - призывает политик.

На самом деле в Германии нет обязательной вакцинации именно от варианта "омикрон". Между тем 10 декабря бундестаг и бундесрат приняли поправки к закону о защите от инфекции, подразумевающие, кроме прочего, обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей ряда профессиональных групп, а именно: персонала больниц и домов престарелых. Правило начнет действовать в ФРГ в марте 2022 года.

Что касается бустерных прививок, то многие вирусологи рекомендуют делать их для поддержания на высоком уровне иммунитета к COVID-19. Вывод о том, что третья прививка от коронавируса усиливает иммунный ответ организма на заражение, подтверждает и исследование под названием "Безопасность и способность вызывать иммунный ответ семи вакцин от COVID-19, использованных для третьей дозы". Это исследование финансировало правительство Великобритании.

2878 человек в возрасте от 30 до 78 лет, привившиеся дважды препаратами BioNTech/Pfizer или AstraZeneca, сделали третью, бустерную прививку одной из семи вакцин. В результате было зафиксировано, что уровень иммунитета у людей повышался, независимо от их возраста и используемой для третьей прививки вакцины. Лишь сделанный на основе инактивированного коронавируса французский препарат Valneva не показал удовлетворительных результатов в ходе клинических испытаний.

Лекарства от коронавируса

Многие возлагают сегодня надежды не только на ревакцинацию, но и на лекарства от COVID-19. Европейский регулятор EMA и американский FDA уже зарегистрировали несколько таких препаратов.

Препарат Evusheld от AstraZeneca для лечения COVID-19 у аллергиков

Препарат Evusheld для лечения COVID-19 у аллергиков

В частности, речь идет о медикаменте на основе антител Ronapreve швейцарской фармацевтической компании Roche и американской Regeneron, а также препарате Regkirona (Regdanvimab) южно-корейского производителя Celltrion. Кроме того, 8 декабря в США было зарегистрировано лекарство Evusheld компании AstraZeneca, предназначенное для аллергиков, которым противопоказаны прививки.

С точки зрения иммунолога Фёрстера, медикаменты, которые препятствуют размножению вируса, могут означать "выход из пандемии". Однако может быть и так, что одного или двух лекарств для этого окажется недостаточно, отмечает эксперт. "Вероятно, нам потребуются различные лекарства, действие которых будет направлено на различные факторы, препятствующие размножению вируса", - считает он.

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    Автор: Андрей Гурков


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