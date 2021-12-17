 ЕС заказал 180 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, адаптированной к омикрону | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2021

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Европа

ЕС заказал 180 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, адаптированной к омикрону

Контракт с производителями предполагает разработку в случае необходимости адаптированной к новым вариантам вакцины в течение 100 дней, заявила глава Еврокомиссии.

Дозы вакцины Comirnaty

BioNTech и Pfizer должны предоставить адаптированную вакцину в течение 100 дней

Европейский Союз заказал крупную партию доз вакцины Comirnaty производителей BioNTech и Pfizer, адаптированной к новому варианту коронавируса - омикрону. "Наши контракты предусматривают, что компании при необходимости разработают адаптированные вакцины в течение 100 дней", - сообщила в пятницу, 17 декабря, в микроблоге Twitter председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

По ее словам, страны ЕС одобрили первый транш в размере 180 млн дополнительных доз вакцины в рамках третьего контракта с BioNTech/Pfizer. После саммита ЕС в Брюсселе фон дер Ляйен также заявила, что в общей сложности контракт с немецкой компанией и американским концерном предполагает поставку до конца 2023 года до 1,8 млрд доз вакцины.

"Мы знаем, что омикрон действительно является для нас угрозой", - подчеркнула она. Данная мутация распространяется крайне быстро, и кроме того, существует опасность, что она, по меньшей мере, частично обходит механизм защиты существующих вакцин, напомнила глава Еврокомиссии. По ее словам, уже сейчас системы здравоохранения перегружены, что связано с по-прежнему высоким числом непривитых людей.

Новый вариант "омикрон"

Новая мутация коронавируса - омикрон- впервые была зафиксирована в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года и стремительно распространяется по всему миру. Омикрон выявлен уже более чем в 60 странах, в том числе в Европе и в России. Предполагается, что уже в ближайшее время он может стать преобладающим, вытеснив другие варианты.

По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций омикрон может быть еще заразнее, чем другой вариант, получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире, - дельта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила омикрону статус "вызывающего беспокойство", а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения омикроном ученые пока не установили.

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    Автор: Андрей Гурков


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