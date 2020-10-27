Испанка и "вирус из ЮАР": кого дискриминируют названия болезней

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ВОЗ призывает отказаться от географических привязок в названиях новых болезней. Тем не менее, вариант коронавируса B.1.1.529 СМИ уже окрестили "южноафриканским". Чем опасны подобные формулировки - у DW.
Новому варианту коронавируса B.1.1.529, впервые выявленному в конце ноября 2021 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила название "омикрон", но было уже поздно. Поскольку эта мутация SARS-CoV-2 была впервые подтверждена в Ботсване и ЮАР, СМИ сразу окрестили ее "южноафриканской". Такое название, ассоциирующееся у многих с африканским континентом в целом и чернокожими людьми, ряд экспертов считает неуместным и связанным с дискриминацией и расизмом.
Именно по этой причине заголовок газеты Die Rheinpfalz am Sonntag от 28 ноября 2021 года - "Вирус из Африки у нас" (Das Virus aus Afrika bei uns) - спровоцировал в Германии критику в соцсетях, и в итоге изданию пришлось публично извиниться. При этом явление, когда в общественном сознании укореняется представление о связи той или иной болезни с регионом, где она впервые была выявлена или получила особенно широкое распространение, не ново.
"Так называемая испанка - опасный грипп, который стал причиной смерти миллионов людей во время Первой мировой войны, - судя по всему, появилась в США. Однако многие ассоциировали эту инфекцию с Испанией - страной, где ее впервые выявили, и это стало своего рода "переводом стрелок", - указывает Жером Виала-Годефрой - ученый из парижского университета CY Cergy, исследующий принципы присвоения названий болезням.
Эксперт вспоминает и о том, как бывший президент США Дональд Трамп, говоря о COVID-19, начал активно использовать формулировку "китайский вирус" в тот период, когда число новых заражений в США стремительно росло. В 2020 году Трамп и другие члены Республиканской партии продолжали клеймить коронавирус как "китайский грипп" и распространять теорию о том, что он был искусственно создан в лаборатории в Ухане, что привело к росту дискриминации американцев, имеющих азиатские корни.
Кроме того, говоря о пандемии коронавируса, Трамп часто пользовался метафорами из языка военных, типа "невидимый враг". По мнению Виала-Годефроя, таким образом он пытался примерить на себя образ лидера, борющегося с военным вторжением из-за рубежа.
Жители северных регионов Индии с внешностью, напоминающей китайскую, во время пандемии COVID-19 также подвергались дискриминации - их принуждали отправиться на карантин даже без симптомов заражения.
Другой пример дискриминации - это использование ультраправыми политиками в США слова "Обола" вместо "Эбола" с намеком на имя бывшего президента страны Барака Обамы, являющегося афроамериканцем.
Неудачными, с точки зрения ВОЗ, являются и такие названия болезней, как MERS, или БВРС-КоВ - коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома, и болезнь Лайма. В последнем случае возникают негативные ассоциации с городом в американском штате Коннектикут, где эта инфекция впервые была обнаружена.
Еще в 2015 году ВОЗ выпустила руководство по выбору названий для новых болезней, в котором прямо говорится о том, что следует избегать "нанесения обиды любой культурной, социальной, региональной, профессиональной и этнической группе".
Тем не менее в марте 2020 года спецдокладчик ООН по расизму Э. Тендай Ачиуме в выступлении, приуроченному к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, отметила: "Я с сожалением наблюдаю, как официальные лица государств, в том числе президент США, употребляют другие названия коронавируса COVID-19. Вместо того чтобы использовать признанное на международном уровне название этого вируса, некоторые официальные лица ссылаются на географию вируса, как правило, указывая на его появление в Китае. Такое преднамеренное использование географического названия для этого вируса основано на расизме и ксенофобии и поддерживает их".
Солидных исследований о том, насколько эффективны существующие вакцины при заражении "омикрон"-вариантом, пока нет
Тогда же эксперт подчеркнула, что "эта безответственная и дискриминационная риторика со стороны государств не является второстепенным вопросом" и "может иметь серьезные последствия для жизни людей и получения ими средств к существованию".
"Среди связанных с COVID-19 проявлений расизма и ксенофобии в интернете - оскорбления, разжигание ненависти, распространение дискриминационных стереотипов, конспирологические теории. Неудивительно, что лидеры, которые пытаются связать COVID-19 с определенными этническими группами, - это те самые националисты и популисты, которые сделали расистскую и ксенофобскую риторику основой своих политических программ", - констатировала спецдокладчик ООН по расизму.
По мере того как в мире выявляют новые мутации коронавируса, в СМИ неизменно появляются названия этих вариантов, имеющие географическую привязку, например "индийский" или "британский" вариант.
На этом фоне в мае 2021 года, спустя почти 18 месяцев после появления коронавируса SARS-CoV-2, ВОЗ начала использовать буквы греческого алфавита для классификации мутаций этой инфекции. Так "индийский" вариант стал "дельтой". По мнению эксперта ВОЗ по реагированию на COVID-19 Марии Ван Керкхове, изменение принципа присвоения названий вариантам коронавируса должно помочь понизить градус дискриминации, которой подвергаются в этой связи определенные страны.
Но и с началом использования греческого алфавита проблемы в этой области не закончились. Ведь буква "кси" пишется на латинице так же, как и имя председателя КНР Си Цзиньпина: Xi. А значит, применение ее в названии одного из вариантов вируса могло бы снова вызвать нежелательные ассоциации с азиатским регионом.
Что касается мутации "омикрон", то, по последним данным, не исключается, что она появилась вовсе не в ЮАР. Так, 30 ноября агентство AP сообщило, что в Нидерландах органы здравоохранения зарегистрировали образцы этого варианта коронавирусной инфекции в стране уже 19 ноября, то есть за пять дней до появления информации о первых заражениях им в Южной Африке.
Между тем многие государства продолжают вводить ограничения, связанные, в частности, с правилами въезда для путешественников из южноафриканского региона. По мнению Виала-Годефроя, это может привести к тому, что страны мира перестанут сообщать о факте выявления на их территории новых вариантов коронавируса, чтобы не ассоциироваться с ними.
"Нам следует использовать официальные названия инфекционных болезней, - призывает платформа по борьбе с расизмом First Responder в своем микроблоге в Twitter. - После того как вспышки Эболы и MERS привели к усилению расизма и дискриминации, ВОЗ изменила механизм присвоения названий болезням с целью исключить упоминание географических мест их происхождения. Называйте болезнь "COVID-19", чтобы остановить ненависть".
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