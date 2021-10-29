Дельта-вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный в Индии. Дельта-вариант B.1.617 отличается от предыдущих двойной мутацией шиповидного белка.

В новом варианте коронавируса, получившим название дельта-вариант и обозначение В.1.617, выявлены сразу две мутации шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма. Ученые выяснили, что это облегчает проникновение в организм вируса SARS-CoV-2 и таким образом способствует заражению. В.1.617 потенциально может и быстрее распространяться. Существует также риск заражения дельта-вариантом как людей, уже перенесших коронавирусную инфекцию, так и тех, кто был вакцинирован. Первоначально эту мутацию коронавируса называли "индийским вариантом".