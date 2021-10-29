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Дельта-вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный в Индии. Дельта-вариант B.1.617 отличается от предыдущих двойной мутацией шиповидного белка.

В новом варианте коронавируса, получившим название дельта-вариант и обозначение В.1.617, выявлены сразу две мутации шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма. Ученые выяснили, что это облегчает проникновение в организм вируса SARS-CoV-2 и таким образом способствует заражению. В.1.617 потенциально может и быстрее распространяться. Существует также риск заражения дельта-вариантом как людей, уже перенесших коронавирусную инфекцию, так и тех, кто был вакцинирован. Первоначально эту мутацию коронавируса называли "индийским вариантом".

Standbilder aus DW-Interview, ukrainischer Kinderarzt Eugen Komarowsky.

Доктор Комаровский: Надо сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно и дорого 29.10.2021

Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.
KRASNODAR, RUSSIA - AUGUST 6, 2021: A patient is seen at an intensive care unit of a COVID-19 facility at Clinical Hospital 2. Yuri Kozitsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS10BBD2

Минздрав: Смертность от ковида в России высока из-за доминирования "дельта"-варианта 25.10.2021

Инфекционист Минздрава РФ Чуланов указал на высокую контагиозность и патогенность "дельта"-варианта коронавируса. Он выразил недовольство низким уровнем вакцинации среди россиян.
Die Illustration zeigt die drei identischen Proteine, aus denen eine Kronenzacke (Spike) des COVID-19-Virus gebildet wird. In diesem Bild sind die Atome der Spikes zu erkennen über 20.000. Auf der Hülle des Virus befinden sich typischer Weise 40 solcher Spikes.. Keine der hier gezeigten Farben trifft die Realität, denn die Virenstruktur ist nur aus Schwarzweiß-Aufnahmen mit dem Elektronenmikroskop nachzuempfinden. Grafik erstellt von Maximilian Schönherr am 3. Dezember 2020

Дельта-плюс: что известно о новой мутации коронавируса 23.10.2021

Мутация коронавируса дельта-плюс не намного заразнее уже известного дельта-варианта. У специалистов ВОЗ она пока не вызывает серьезных опасений.
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Исследование: Вакцина BioNTech на 90% эффективна среди детей и подростков 21.10.2021

Дети болеют ковидом легко или бессимптомно, но коронавирус может вызвать у них тяжелые последствия. Поэтому исследователи настаивают на необходимости вакцинации.
18.06.21 *** MOSCOW, RUSSIA - JUNE 18: Workers disinfect the book fair as people wearing mask visit a book fair at Red Square in Moscow, Russia on June 18, 2021.The Moscow mayor on Friday extended the coronavirus restrictions for 10 more days in an attempt to contain the deteriorating situation in the Russian capital. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В России число умерших от ковида уже шесть суток подряд превышает 800 26.09.2021

Число умерших в России с диагнозом COVID-19 за сутки составило 805, новых случаев инфицирования - 22 498. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пока не видит оснований для введения локдауна.
18.06.21 *** MOSCOW, RUSSIA - JUNE 18: Workers disinfect the book fair as people wearing mask visit a book fair at Red Square in Moscow, Russia on June 18, 2021.The Moscow mayor on Friday extended the coronavirus restrictions for 10 more days in an attempt to contain the deteriorating situation in the Russian capital. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В Москве стопроцентно доминирует дельта-вариант коронавируса 22.09.2021

Заммэра столицы РФ констатировала прирост новых случаев инфицирования коронавирусом на 24%, объем госпитализаций вырос на 15%. Ученые в Москве продолжают исследование генома SARS-Cov-2. 

Коронавирус в России: что происходит и чего ждать? 15.09.2021

В России сейчас доминирует дельта-штамм, который чаще поражает детей. Готовы ли школы к новой волне пандемии?
Eine Lehrerin mit FFP2-Maske unterrichtet in einer ersten Klasse an einer Grundschule mit Wechselunterricht. Nach einem zweimonatigen Lockdown haben ab dem 22. Februar in mehreren Bundesländern wieder Schulen und Kitas unter bestimmten Hygienekonzepten geöffnet. So findet an Schulen zum Beispiel Wechselunterricht statt.

Что немецким работодателям можно знать о здоровье сотрудников? 08.09.2021

В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.
GERMANY, corona virus GERMANY, Hamburg, corona pandemic, largest vaccination center in germany, for daily max 7000 people *** DEUTSCHLAND, Hamburg, Corona Pandemie, Impfzentrum der KVH und Sozialbehörde Hamburg in den Messehallen, groesstes Impfzentrum Deutschlands fuer bis zu 7000 Menschen taeglich, Impfung von alten Menschen, Rentnerin bei Beratung in der Impfkabine Hamburg Germany

Дельта, мю и другие варианты коронавируса: кому нужна третья прививка 08.09.2021

Появление новых вариантов коронавируса, снижение эффективности вакцин - во многих странах задумываются о необходимости ревакцинации. Между тем ВОЗ призывает отказаться от нее - хотя бы на время.

FILE PHOTO: An elderly woman receives a booster shot of her vaccination against the coronavirus disease (COVID-19) at an assisted living facility, in Netanya, Israel January 19, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

Коронавирус: Израиль фиксирует высокий уровень защиты после третьей дозы вакцины 23.08.2021

На фоне роста заражений дельта-вариантом коронавируса жителям Израиля в возрасте от 40 лет предоставили возможность получить третью дозу вакцины от COVID-19.
CHUVASHIA, RUSSIA - MAY 27, 2021: An ampoule with the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine against COVID-19 used by a medical team of the Vurnary Central District Hospital in a mobile health unit deployed in the village of Kyumel-Yamashi. Semyon Antonov/TASS

"Спутник V" модифицировали под "дельта"-вариант коронавируса 19.08.2021

BioNTech и Pfizer подали в США документы о результатах первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые продемонстрировали высокую степень защиты.
Ein Kinder- und Jugendarzt impft eine junge Frau mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer.

В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет и старше 16.08.2021

При "тщательной оценке" преимущества вакцинации подростков от коронавируса перевешивают возможные риски, отметили в Постоянном комитете по вакцинации. Глава Минздрава ФРГ назвал это решение "хорошей новостью".
August 5, 2021, Seattle, Washington, USA: As outbreaks the delta variant of the coronavirus ravage communities, record number of travelers are taking to the skies at SeattleÃ¢â¬â¢s SeaTac International Airport. A mask mandate is still in place for all US airports and on all flights. (Credit Image: Â© Gregg Brekke/ZUMA Press Wire

Коронавирус: ФРГ вносит США в число стран с высоким риском 14.08.2021

В Соединенных Штатах коронавирус наиболее интенсивно распространяется на юге. В Арканзасе, Флориде, Луизиане, Миссисипи и Техасе отделения интенсивной терапии работают на пределе.
Coronavirus - Mon Jan 4, 2021. Professor Andrew Pollard, Director of the Oxford Vaccine Group, and a professor of paediatric infection and immunity receives the Oxford University/AstraZeneca COVID-19 vaccine from nurse Sam Foster at the Churchill Hospital in Oxford as the NHS ramps up its vaccination programme with 530,000 doses of the newly approved jab available for rollout across the UK. Picture date: Monday January 4, 2021. Six hospital trusts will be the first to administer the vaccine before the bulk of supplies are sent to hundreds of GP-led services. See PA story HEALTH Coronavirus Vaccine. Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire URN:57384396

Британский ученый назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19 11.08.2021

Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился. Он делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения, заявил директор группы Оксфорда по разработке вакцины Эндрю Поллард.
Ein Kinder- und Jugendarzt impft eine junge Frau mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer.

Вакцина BioNTech/Pfizer. Нужна ли третья прививка от коронавируса? 11.08.2021

Может ли возникнуть необходимость третьей прививки для всех вакцинированных препаратом BioNTech/Pfizer из-за мутации коронавируса и распространения его дельта-варианта? DW искала ответ.

Die Illustration zeigt die drei identischen Proteine, aus denen eine Kronenzacke (Spike) des COVID-19-Virus gebildet wird. In diesem Bild sind die Atome der Spikes zu erkennen über 20.000. Auf der Hülle des Virus befinden sich typischer Weise 40 solcher Spikes.. Keine der hier gezeigten Farben trifft die Realität, denn die Virenstruktur ist nur aus Schwarzweiß-Aufnahmen mit dem Elektronenmikroskop nachzuempfinden. Grafik erstellt von Maximilian Schönherr am 3. Dezember 2020

Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса? 07.08.2021

Можно ли после вакцинации не бояться заразиться коронавирусом? Понять это помогает тест на антитела. Проблема в том, что с ними пока что многое неясно. Еще одна проблема - дельта-вариант.
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