Новый вариант коронавируса из Франции: что о нем известно

Когда выяснилось, что заражение омикрон-вариантом коронавируса реже ведет к осложнениям, чем при заражении "дельтой", мир вздохнул с облегчением. Однако в начале января СМИ облетела новость о появлении очередного мутанта. Вариант коронавируса B.1.640.2 был обнаружен в декабре 2021 года во Франции у путешественника, приехавшего из Камеруна. Пока ученые не могут с уверенностью сказать, насколько опасен этот вариант SARS-CoV-2 и где он зародился на самом деле. Сообщается лишь, что названный пациент успел заразить как минимум еще 12 человек на юге Франции.

46 мутаций у нового варианта

B.1.640.2 отличается от исходного варианта SARS-CoV-2 наличием у него 46 мутаций в "нетипичной комбинации", следует из препринта одного из первых исследований на эту тему.

В этом, еще не прошедшем рецензирование экспертами исследовании указано, что у "французского" варианта коронавируса имеются две уже известные ученым мутации спайкового белка: N501Y и E484K. Первая из них была выявлена еще у альфа-варианта коронавируса. Благодаря ей SARS-CoV-2 может лучше "держаться" за клетки человеческого организма и, таким образом, быстрее распространяться в нем.

В свою очередь E484K относится к категории так называемых эскейп-мутаций, расположенных непосредственно в спайковом белке. Ученые полагают, что благодаря мутациям такого рода вирусу удается лучше противостоять действию иммунитета, вырабатывающегося после вакцинации.

Насколько опасен "французский" вариант коронавируса

На основании имеющихся скудных данных пока нельзя сказать однозначно, является ли вариант коронавируса B.1.640.2 более заразным, чем изначальный вирус SARS-CoV-2. К тому же число выявленных заражений этой мутацией пока очень мало.

О регионе фактического зарождения новой мутации также нельзя ничего сказать определенно. Тот факт, что коронавирус B.1.640.2 впервые был выявлен у пациента, вернувшегося из Камеруна, еще не означает, что именно в этой стране мутация и появилась.

Известно, что одним из факторов, способствующих появлению новых мутаций коронавируса, является низкий уровень вакцинации населения. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Камеруне сегодня привиты от COVID-19 лишь 2,4% жителей.

Судя по всему, до тех пор, пока кампания по вакцинации не охватит весь мир, на планете будут регулярно появляться новые варианты коронавируса.

Почему при заражении "омикроном" меньше осложнений

Что касается омикрон-варианта коронавируса, то он значительно более заразный, чем его предшественник - дельта-вариант. При этом все больше исследований подтверждают, что при заражении "омикроном" болезнь часто протекает с мягкими симптомами.

Омикрон-вариант коронавируса реже ведет к осложнениям у привитых

Причины этого постепенно проясняются. Дело в том, что цитотоксические Т-лимфоциты иммунной системы привитых от коронавируса и переболевших COVID-19 людей реагируют на "омикрон", предотвращая развитие осложнений.

Из-за мутаций спайкового белка "омикрона" организму сложнее защититься от заражения. Однако выработанные иммунной системой цитотоксические Т-лимфоциты все равно работают - так же, как и при инфицировании вариантами "бета" и "дельта", выяснили южноафриканские ученые. Проведенное ими в Кейптауне исследование показало, что специфические Т-лимфоциты привитых от коронавируса или переболевших COVID-19 узнают "омикрон" так же хорошо, как и изначальный вариант SARS-CoV-2, выявленный в Ухане в 2019 году.

"Омикрон" реже поражает легкие

Между тем ученые из США и Японии, проведя опыты на животных, установили, что "омикрон" реже поражает легкие. Вместо этого "целью" вируса становятся, как правило, верхние дыхательные пути: носоглотка, горло и дыхательная трахея, говорится в одном из еще не прошедших рецензирование исследований.

К аналогичным выводам пришли в середине декабря 2021 года и сотрудники Университета Гонконга. Они выяснили, что омикрон-вариант заражает бронхиальную систему на 70% быстрее, чем "дельта", и быстрее размножается там, однако его объемы в легочной ткани при этом оказываются в десять раз ниже.

Необходимость в ИВЛ ниже

Эти наблюдения подтверждают выводы ученых из Великобритании, где сегодня широко распространен "омикрон".

Несмотря на большой суточный прирост заражений в королевстве, число госпитализаций там стабильно снижается. По сравнению с периодом распространения дельта-варианта их сейчас меньше на треть. Число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, также значительно снизилось.

"Омикрон" реже поражает легкие

Такая тенденция вселяет надежду, однако вирусологи не советуют радоваться преждевременно. Ведь большое число заражений означает и повышенную нагрузку на национальные системы здравоохранения. Вероятность столкнуться с осложнениями при заражении "омикроном" выше у тех, кто еще не переболел ковидом и не сделал прививку от коронавируса, предупреждают эксперты.

Первый случай "флюроны" в Израиле

Между тем правительство Израиля сообщило, что 31-летняя беременная женщина заразилась одновременно коронавирусом и сезонным гриппом. Это - первый известный в мире случай такой двойной инфекции. Журналисты уже окрестили его "флюроной", объединив английское слово "грипп" (flu) и коронавирус (coronavirus).

Женщина была привита. По данным израильского Минздрава, у нее проявляются сейчас мягкие симптомы заболеваний.

В Израиле на протяжении последних недель наблюдался скачок заражений гриппом. По данным издания Times of Israel, к концу 2021 года по этой причине в стране были госпитализированы около 2000 человек. Теперь Минздрав опасается, что случаи двойных заражений могут участиться, и внимательно изучает первый кейс "флюроны", чтобы выяснить, может ли она стать причиной более тяжелых заболеваний.

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