Откуда появился "омикрон" и при чем здесь Ухань и животные?

Ученые всего мира ищут ответ на вопрос, откуда произошел новый вариант коронавируса - "омикрон", и какими особенностями он обладает. Ведь в конечном итоге речь идет о том, когда закончится пандемия, и как мы можем защитить себя от новых мутаций коронавируса.

Несмотря на то, что данных об этом новом варианте коронавируса не так много, очевидно одно: "омикрон" опасен! Из-за почти 50 мутаций в спайковом белке, с помощью которых возбудитель инфекции внедряется в человеческую клетку, "омикрон" может обойти защиту, которую дают вакцины от коронавируса, поскольку антитела не всегда могут его распознать. Это означает, что даже вакцинированные могут заразиться "омикроном", и он может вызвать тяжелое течение ковида. Кроме того, новый вариант коронавируса более заразный, что может за короткое время вызвать коллапс системы здравоохранения. На этой неделе уже стало известно о первых пациентах, поступивших в больницу с омикрон-вариантом, и о первой смерти от него в Великобритании.

Прогнозы относительно "омикрона"

"Омикрон" широко распространяется по миру и может вытеснить дельта-вариант. Такое развитие, как полагают ученые, показывает, что быстро избавиться от коронавируса, вероятно, не удастся. Скорее всего, он станет эндемичным. Это означает, что пандемия будет охватывать не весь мир, а волнообразно появляться в определенном месте в определенное время - как это сезонно, например, зимой, происходит с вирусом гриппа. На этом фоне очевидно, насколько важна вакцинация против коронавируса, в том числе бустерная.

Появление более заразного варианта "омикрон" вызывает большой интерес у ученых, поскольку он не является мутацией предыдущего варианта, а, предположительно, возник или развивался параллельно с вариантами "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Из-за того, что "омикрон" так сильно отличается от других вариантов вируса, трудно представить, каковы следующие родственные с ним вирусы, говорит Эмма Ходкрофт, вирусолог из Университета Берна.

Откуда взялся "омикрон"

У ученых есть три вероятные теории относительно того, где мог появиться и более года находиться "омикрон" и его предшественники. Согласно первой теории, омикрон-вариант мог появиться в живущей изолированно популяции, где вирус циркулировал уже долгое время, многие были незаметно инфицированы им, переболели и выздоровели, и тесты не показали этого.

Вирусолог Кристиан Дростен

Эту теорию поддерживает Кристиан Дростен (Christian Drosten), главный вирусолог берлинской Charité. В интервью журналу Science он сказал: "Я исхожу из того, что "омикрон" не появился в ЮАР, где было проведено секвенирование, а где-то на юге Африки во время зимней волны. Там долгое время было много инфекций, а для развития такого вируса как раз необходимо колоссальное эволюционное давление".

Эндрю Рэмбаут из Университета Эдинбурга не считает эту теорию убедительной: "Я не уверен в том, что в мире есть место, которое настолько изолировано, что этот вариант вируса в течение долгого периода времени мог находиться только там и не возникнуть в других регионах мира".

Согласно второй теории, "омикрон" мог появиться у человека, имеющего хронические заболевания и затем заразившегося ковидом. Вероятно у того, у кого иммунная реакция ослаблена из-за других болезней и медикаментов. Это могут быть, например, больные раком или ВИЧ/СПИДом. Поскольку люди с ослабленным иммунитетом дольше борются с коронавирусом, у него есть время мутировать и воспроизвести вариант, способный обойти иммунный ответ.

Поддерживает эту теорию Ричард Лессельс из Университета Квазулу-Натал. Он приводит пример молодой женщины из ЮАР , зараженной ВИЧ-инфекцией, которая была носительницей коронавируса более 6 месяцев. У нее и других пациентов, у которых инфекция длилась несколько недель и даже месяцев, были обнаружены мутации, характерные для вариантов вируса, вызывающих тревогу.

Между тем с этой теорией не согласен Кристиан Дростен. Он полагает, что у таких людей может появиться новый вариант вируса, способный обойти иммунную систему, но у них снижается способность переносить вирус от человека к человеку. А "омикрон", по сравнению с другими вирусами, более заразный.

Как на "омикрон" повлияли животные

Третьей теорией происхождения "омикрона" является то, что вирус мог находиться в организме животного, затем мутировать и в виде омикрон-варианта передаться человеку. Эту теорию поддерживает Кристиан Андерсен (Kristian Andersen), исследователь инфекционных заболеваний в Scripps Research, и биолог, занимающийся вопросами эволюции, Майк Воробей из Университета Аризоны.

В 2020 году в Дании были уничтожены тысячи норок

Аргументом в пользу этой теории являются существующие доказательства того, что определенные животные могут быть инфицированы коронавирусом. Это причина, по которой большинство ученых два года назад во время вспышки эпидемии в Ухане говорили о животном происхождении коронавируса.

В 2020 году множество норок были истреблены в Дании, потому что ученые доказали наличие у этих животных мутаций коронавируса. Ветеринары исходят из того, что куницы были заражены вирусом от человека. Вероятно, эти зверьки могут заражать людей мутированным вариантом коронавируса. Следующим аргументом в пользу этой теории является и то, что вирус в организме животного вызывает другие эволюционные изменения, что объясняет новые мутации "омикрона".

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