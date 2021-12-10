 Откуда появился ″омикрон″ и при чем здесь Ухань и животные? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 15.12.2021

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Мир

Откуда появился "омикрон" и при чем здесь Ухань и животные?

Анализ "омикрона" мог бы дать ответ на вопрос, как долго продлится пандемия, где могут появляться новые варианты коронавируса и кто их разносит. На этот счет существует три теории.

Вариант омикрон пока может обойти иммунный ответ после вакцинации

Вариант "омикрон" пока может обойти иммунный ответ после вакцинации

Ученые всего мира ищут ответ на вопрос, откуда произошел новый вариант коронавируса - "омикрон", и какими особенностями он обладает. Ведь в конечном итоге речь идет о том, когда закончится пандемия, и как мы можем защитить себя от новых мутаций коронавируса.

Несмотря на то, что данных об этом новом варианте коронавируса не так много, очевидно одно: "омикрон" опасен! Из-за почти 50 мутаций в спайковом белке, с помощью которых возбудитель инфекции внедряется в человеческую клетку, "омикрон" может обойти защиту, которую дают вакцины от коронавируса, поскольку антитела не всегда могут его распознать. Это означает, что даже вакцинированные могут заразиться "омикроном", и он может вызвать тяжелое течение ковида. Кроме того, новый вариант коронавируса более заразный, что может за короткое время вызвать коллапс системы здравоохранения. На этой неделе уже стало известно о первых пациентах, поступивших в больницу с омикрон-вариантом, и о первой смерти от него в Великобритании.

Прогнозы относительно "омикрона"

"Омикрон" широко распространяется по миру и может вытеснить дельта-вариант. Такое развитие, как полагают ученые, показывает, что быстро избавиться от коронавируса, вероятно, не удастся. Скорее всего, он станет эндемичным. Это означает, что пандемия будет охватывать не весь мир, а волнообразно появляться в определенном месте в определенное время - как это сезонно, например, зимой, происходит с вирусом гриппа. На этом фоне очевидно, насколько важна вакцинация против коронавируса, в том числе бустерная.

Появление более заразного варианта "омикрон" вызывает большой интерес у ученых, поскольку он не является мутацией предыдущего варианта, а, предположительно, возник или развивался параллельно с вариантами "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Из-за того, что "омикрон" так сильно отличается от других вариантов вируса, трудно представить, каковы следующие родственные с ним вирусы, говорит Эмма Ходкрофт, вирусолог из Университета Берна.

Откуда взялся "омикрон"

У ученых есть три вероятные теории относительно того, где мог появиться и более года находиться "омикрон" и его предшественники. Согласно первой теории, омикрон-вариант мог появиться в живущей изолированно популяции, где вирус циркулировал уже долгое время, многие были незаметно инфицированы им, переболели и выздоровели, и тесты не показали этого.

 

Вирусолог Кристиан Дростен

Вирусолог Кристиан Дростен

Эту теорию поддерживает Кристиан Дростен (Christian Drosten), главный вирусолог берлинской Charité. В интервью журналу Science он сказал: "Я исхожу из того, что "омикрон" не появился в ЮАР,  где было проведено секвенирование, а где-то на юге Африки во время зимней волны. Там долгое время было много инфекций, а для развития такого вируса как раз необходимо колоссальное эволюционное давление".

Эндрю Рэмбаут из Университета Эдинбурга не считает эту теорию убедительной: "Я не уверен в том, что в мире есть место, которое настолько изолировано, что этот вариант вируса в течение долгого периода времени мог находиться только там и не возникнуть в других регионах мира".

Согласно второй теории, "омикрон" мог появиться у человека, имеющего хронические заболевания и затем заразившегося ковидом. Вероятно у того, у кого иммунная реакция ослаблена из-за других болезней и медикаментов. Это могут быть, например, больные раком или ВИЧ/СПИДом. Поскольку люди с ослабленным иммунитетом дольше борются с коронавирусом, у него есть время мутировать и воспроизвести вариант, способный обойти иммунный ответ.

Поддерживает эту теорию Ричард Лессельс из Университета Квазулу-Натал. Он приводит пример молодой женщины из ЮАР , зараженной ВИЧ-инфекцией, которая была носительницей коронавируса более 6 месяцев. У нее и других пациентов, у которых инфекция длилась несколько недель и даже месяцев, были обнаружены мутации, характерные для вариантов вируса, вызывающих тревогу.

Между тем с этой теорией не согласен Кристиан Дростен. Он полагает, что у таких людей может появиться новый вариант вируса, способный обойти иммунную систему, но у них снижается способность переносить вирус от человека к человеку. А "омикрон", по сравнению с другими вирусами, более заразный.

Как на "омикрон" повлияли животные

Третьей теорией происхождения "омикрона" является то, что вирус мог находиться в организме животного, затем мутировать и в виде омикрон-варианта передаться человеку. Эту теорию поддерживает Кристиан Андерсен (Kristian Andersen), исследователь инфекционных заболеваний в Scripps Research, и биолог, занимающийся вопросами эволюции, Майк Воробей из Университета Аризоны.

В 2020 году в Дании были уничтожены тысячи норок

В 2020 году в Дании были уничтожены тысячи норок

Аргументом в пользу этой теории являются существующие доказательства того, что определенные животные могут быть инфицированы коронавирусом. Это причина, по которой большинство ученых два года назад во время вспышки эпидемии в Ухане говорили о животном происхождении коронавируса.

В 2020 году множество норок были истреблены в Дании, потому что ученые доказали наличие у этих животных мутаций коронавируса. Ветеринары исходят из того, что куницы были заражены вирусом от человека. Вероятно, эти зверьки могут заражать людей мутированным вариантом коронавируса. Следующим аргументом в пользу этой теории является и то, что вирус в организме животного вызывает другие эволюционные изменения, что объясняет новые мутации "омикрона".

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    Автор: Андрей Гурков


 

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