Заразный омикрон. Насколько помогает прививка от этого варианта коронавируса

Новый вариант коронавируса - омикрон - стремительно распространяется по всему миру. Он выявлен уже в более чем 50 странах мира. Именно то, что распространение омикрона происходит с очень высокой скоростью, беспокоит главного вирусолога берлинской клиники Charité Кристиана Дростена (Christian Drosten). В Южной Африке и Великобритании каждые три-четыре дня число случаев заражения омикроном удваивается.

Вызывает тревогу еще и то, что все имеющиеся вакцины против коронавируса действуют в случае с омикроном лишь частично. Это означает, что и те, кто полностью вакцинирован, и даже те, у кого бустерная прививка, могут заразиться этим вариантом коронавируса. Как показывают последние исследования, омикрон обладает потенциалом частично обходить иммунный ответ организма.

Вакцины эффективны лишь частично

Согласно Акселю Сигалу, профессору Африканского центра исследования здоровья в ЮАР, способность вакцины BioNTech/Pfizer нейтрализовать вирус омикрон, по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса, очень сильно снизилась. Эта вакцина предоставляет лишь частичную защиту в случае с вариантом омикрон.

Глава фирмы-производителя американской вакцины Moderna Стефан Бансел исходит из того, что эффективность этой вакцины в случае с омикроном тоже падает. 32 из 50 мутаций при омикроне достигают спайковых белков, с помощью которых коронавирус внедряется в клетки. Франкфуртский вирусолог Сандра Чизек (Sandra Ciesek) полагает, что такой эффект возникает, вероятно, у всех имеющихся вакцин. "Данные подтверждают, что создание новой вакцины, эффективной против омикрона, имеет смысл", - пишет директор Института медицинской вирусологии в университетской клинике Франкфурта-на Майне.

Прививка от коронавируса частично помогает и в случае омикрона

Почему омикрон заразнее

Новый вариант коронавируса омикрон сейчас усиленно анализируют. Американская фирма Nference выявила ген-секвенцию в омикроне, которая делает этот вирус более заразным. Этот непривычный ген-материал можно найти также и в вирусе, который вызывает простуду. Данная секвенция известна на примере коронавируса HCoV 229E, которым могут быть инфицированы люди и летучие мыши. Благодаря такой особенности омикрон лучше может приспособиться к хозяйской клетке, полагает Венки Сондарараджан, биоинженер и соавтор исследования.

Смешивание генетического материала обоих штаммов вируса могло, согласно данным исследования, произойти внутри человеческого организма. Клетки в легких человека могут быть заражены обеими вирусами и смешиваться там.

Омикрон и тяжелое течение ковида

Известный американский эксперт Энтони Фаучи, советник президента Джо Байдена по вопросам борьбы с коронавирусом, полагает: тезис о том, что вариант омикрон более заразный, но ведет к менее тяжелому течению болезни, звучит обнадеживающе.

При этом Фаучи все-таки подчеркнул: "Мы должны быть очень осторожны в оценках того, что омикрон менее опасен или что он является причиной менее тяжелого течения болезни, чем при дельта-варианте".

Но позитивные сигналы в отношении омикрона есть, например, в Великобритании - там в больницах нет ни одного инфицированного вариантом омикрон. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не зарегистрировала ни одного случая смерти пациента, зараженного этим вариантом коронавируса.

Больной ковидом в палате интенсивной терапии

Первые отчеты врачей из Южной Африки, где впервые был обнаружен этот вариант, указывают на то, что омикрон ведет к протеканию болезни в средней форме тяжести. Но пока нет точных данных о том, так ли это на самом деле. В Южной Африке были исследованы лишь 42 таких случая, поэтому нельзя говорить о полной достоверности имеющихся данных.

Но благодаря исследованиям удалось установить, что возраст заболевших - в сравнении с другими вариантами коронавируса - снизился; более 80 процентов тех, кто заразился омикроном, младше 50 лет. Кроме того, такие пациенты меньше времени находятся в больнице. Если в случае других вариантов коронавируса - это 8,5 дней в среднем, то в случае с омикроном - примерно 2,8 дня, говорится в заявлении вирусолога Фарееда Абдуллы из Южноафриканского медицинского совета исследователей. Впрочем, должны быть срочно проведены дополнительные исследования, подчеркнул ученый.

Омикрон вытеснит дельта-вариант

Стремительное распространение омикрона может означать, что он вытеснит доминировавший до этого вариант дельта, то есть более заразный вариант вытеснит более опасный. Это звучит обнадеживающе, но никто не может точно сказать, что это ослабит пандемию.

Ведь новая мутация не должна быть обязательно опаснее, чем предыдущая, говорят специалисты. Часто вирусы теряют свою силу путем множества мутаций. В процессе репродукции они производят слишком много ошибочных копий, которые делают вирус слабым и он фактически уничтожает сам себя.

Между тем, вариант омикрон еще долго будет проблемой человечества, предупреждает Дростен: "Дельта-вариант будет нашей проблемой до января, а омикрон станет нашей проблемой летом".

Так имеет ли смысл делать прививку, в том числе бустерную, если преобладать будет омикрон? Да, имеет. Можно исходить из того, что имеющиеся вакцины в отношении этого варианта коронавируса будут менее эффективны, но это не означает, что они не эффективны вообще. Кроме того, эксперты едины во мнении, что прививки предотвратят тяжелое течение ковида - каким бы вариантом ни был инфицирован человек.

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