Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно?

Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".
Смотрите также:
Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.
В мире растет беспокойство из-за нового варианта коронавируса из ЮАР. Ряд стран уже приостановили авиасообщение с этим регионом. Что известно о новой мутации и чем она опасна?