 Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно? | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 29.11.2021

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Коронавирус

Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно?

Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".

Варианты коронавируса стоят в очереди за получением названий. Дельта и омикрон уже узнали свои имена - карикатура Сергея Елкина

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