Коронавирус из ЮАР: чем опасна новая мутация

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.529, стремительно распространяющийся сейчас в ЮАР, вызывает большое беспокойство по всему миру, в том числе и в Евросоюзе. Пять европейских стран, среди которых и Германия, уже прекратили полеты в этот регион. 26 ноября Еврокомиссия предложила всем странам-членам ЕС сделать такой же шаг. Великобритания, Сингапур и Израиль тоже ввели ограничения на поездки в некоторые африканские страны.

Между тем во второй половине дня 26 ноября в Бельгии сообщили о первом подтвержденном случае заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса в Европе. Инфекцию нашли у жителя страны, вернувшегося 11 ноября в Бельгию из Египта. Первые симптомы заражения проявились у него 22 ноября.

Действительно ли новая мутация коронавируса опаснее других известных до сих пор вариантов?

Почему растет число заражений коронавирусом в ЮАР?

На протяжении лета 2021 года у экспертов в ЕС наибольшее беспокойство вызывал особо заразный вариант коронавируса под названием "дельта", а также его разновидность AY.4.2 (так называемая мутация "дельта плюс"). Сейчас в северном полушарии планеты наступает зима, а вот в южном начинается лето.

Центр тестирования на COVID-19 в аэропорту Йоханнесбурга

На фоне потепления число заражений должно было бы снижаться, однако в Южной Африке можно наблюдать прямо противоположную картину: количество пациентов с коронавирусом там стремительно растет. Особенно заметно это в провинции Гаутенг, являющейся важным экономическим центром ЮАР. Число заражений коронавирусом составляет там сейчас более 1200 случаев на сто тысяч жителей за последние семь дней.

В каких странах уже был выявлен "южноафриканский" вирус?

Это может быть связано с новым вариантом коронавируса, впервые выявленным 11 ноября 2021 года в расположенной к северу от ЮАР Ботсване, однако наверняка этого утверждать нельзя.

На данный момент наибольшее число пациентов, инфицированных новым вариантом коронавируса, находятся в ЮАР - 77 человек. Еще четыре случая заболевания выявлено в Ботсване и один - в Гонконге (у путешественника, вернувшегося из Южной Африки).

Кроме того, заражение вариантом B.1.1.529 было подтверждено в Израиле у гражданина страны, вернувшегося из Малави. Еще двое израильтян ожидают результатов тестов. Все трое были привиты.

Необычно большое число мутаций

Вирусологи обеспокоены, в первую очередь, большим количеством мутаций у "южноафриканского" варианта коронавируса: в его спайковом белке их 32. Для сравнения: у варианта дельта их было "всего" 8.

Именно поэтому иммунной системе так сложно бороться с этим вариантом коронавируса: он буквально ускользает от иммунных клеток, происходит так называемый "иммунный побег" (Immune Escape). Это может означать, что прививки от ковида перестанут эффективно защищать от заражений. Тем не менее высокая заразность вируса не говорит о том, что инфицированные им сталкиваются с более тяжелым протеканием болезни.

"Выявленные мутации вызывают большое беспокойство", - отмечает Рави Гапта - профессор клинической микробиологии в Университете Кэмбриджа. Еще в феврале путем первых лабораторных анализов Гапта смог установить, что две из имеющихся и у варианта B.1.1.529 мутаций повышают заразность вируса и негативно отражаются на способности иммунных клеток распознавать его.

Насколько быстро передается новый вариант коронавируса?

Аналогичные опасения высказывает профессор Франсуа Баллу, глава исследовательского центра UCL Genetics Institute. "Я ожидаю в любом случае, что по сравнению с вариантами альфа и дельта этот вариант коронавируса будет хуже распознаваться нейтрализующими антителами", - подчеркивает эксперт.

Между тем солидных эпидемиологических данных о том, насколько заразен новый вариант коронавируса, сегодня нет. По словам профессора Баллу, за этой мутацией следует внимательно наблюдать, однако "нет никаких причин чрезмерно волноваться, разве что частота (заражений. - Ред.) в ближайшем будущем возрастет".

Возможный источник: пациент с ВИЧ

Франсуа Баллу полагает, что большое количество мутаций в "южноафриканском" варианте, скорее всего, сформировалось в организме пациента, страдающего хронической инфекционной болезнью и имеющего ослабленную иммунную систему, - например, у человека с запущенной формой ВИЧ.

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) начала обсуждать ситуацию с новым вариантом коронавируса из Южной Африки. В первую очередь, экспертов волнует вопрос о том, насколько опасен этот вариант инфекции. В зависимости от ответа на этот вопрос варианту коронавируса будет присвоен статус "вызывающего интерес" или "вызывающего беспокойство".

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