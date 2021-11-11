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Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2

Вакцина, предотвращающая коронавирусное заболевание COVID-19. В борьбе с пандемией ковида все больше надежд возлагается именно на вакцинирование населения. Разработкой занимаются несколько компаний в разных странах мира.

Весной 2020 года, когда первая волна распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2 захлестнула весь мир, а системы здравоохранения ряда развитых стран перестали справляться, стала очевидной необходимость оперативной разработки вакцины. Еще более явной она стала осенью - во время второй волны пандемии коронавирусного заболевания COVID-19. В рекордно короткие сроки ряд компаний разработали и провели клинические испытания препаратов. Наиболее перспективными из числа прошедших все этапы исследований считаются совместная разработка немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, вакцина от американской компании Moderna, российская вакцина "Спутник V" и шведско-британская AstraZeneca. В ходе вакцинации правительства ряда стран приостанавливали использование AstraZeneca из-за атипичных тромбозов у некоторых привившихся и даже летальных исходов.

Der Internist Dominik Buckert nimmt in der Corona-Ambulanz des Universitätsklinikums an einem Patienten ein Ultraschall vor. Ein Forschungsprojekt der Uniklinik Ulm beschäftigt sich seit Anfang des Jahres mit den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung für Herz und Lunge. (Zu dpa «Ulmer Mediziner untersuchen Organschäden durch Corona»)

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW 11.11.2021

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.
ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии зафиксировано почти 40 тысяч новых заражений ковидом 10.11.2021

Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.

Катастрофа с ковидом в Украине: заразившихся размещают в больничных коридорах (08.11.2021) 08.11.2021

Койка 88-летней женщины находится прямо в коридоре Любарской районной больницы в Житомирской области. В момент ее госпитализации свободных мест в палатах не было. Антонина Самчишина не думала, что болезнь доберется до нее в отдаленное село. В регионе сейчас пик заболеваемости. Врачи меняют специализацию - становятся инфекционистами - прямо по ходу пандемии. Спецрепортаж DW.

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021) 08.11.2021

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.

Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021) 08.11.2021

Число заражений коронавирусом в Германии за неделю достигло максимума за все время пандемии в cтране.

В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021) 08.11.2021

Выходные продлили только только в пяти российских областях. В остальных сняли большинство ограничений, несмотря на высокую заболеваемость.
A woman, wearing a face mask to protect against coronavirus, shows her QR code to a police officer also wearing a face mask to protect against coronavirus in a Moscow Metro (Subway) station with a poster of the 75th anniversary of the end of World War II, on the left, in Moscow, Russia, Friday, April 17, 2020. Russian President Vladimir Putin has postponed next month's Victory Day celebrations marking the 75th anniversary of the end of World War II, citing the worsening coronavirus pandemic. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (Sergei Kiselev, Moscow News Agency photo via AP)

"Обнуление" QR-кодов вакцинации в России. К чему это привело 08.11.2021

Часть жителей России обнаружила, что их сертификаты вакцинации стали недействительными. Какую реакцию спровоцировал инцидент, который российские власти назвали "сбоем"?

Karikatur von Sergey Elkin. Aschenputtel schaut auf einen Kürbis und sagt: Was ist passiert! Mein QR-Code wurde zu Kürbis!

Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так 08.11.2021

Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами? 08.11.2021

Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
May 28, 2021, New York City, New York, USA: The U.S. has reported the lowest number of Covid-19 cases in more than a year, as the nationÃ¢â¬â¢s airports over Memorial Day weekend experienced the largest number of travelers since the pandemic began. The 11,976 new cases reported on May 29 were the lowest compared to the seven-day average was of 21,007 since March 31 of last year. 40.5% of adults are fully vaccinated, according to Centers for Disease Control and Prevention data. For unvaccinated people who represent a risk according to the CDC, a large device for detecting the virus has been set up within all over the terminals of JFK Airport in New York with testing, temperature measurement and even the possibility to get vaccinated. An advertising poster representing former president JFK greets travelers at the eponymous airport. (Credit Image: © Marie Le Ble/ZUMA Wire

Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев 08.11.2021

Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.

In einem Zelt auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums können sich Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung einen Abstrich für einen Corona-Schnelltest abnehmen lassen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Corona-Testpflicht weiter ausgeweitet. Zum shoppen brauchen Kunden nun einen negativen Corona-Test.

Врачи Германии призывают вернуть бесплатные тесты на коронавирус 07.11.2021

Отказ властей ФРГ от оплаты экспресс-тестов на COVID-19 не побудил людей вакцинироваться, считает глава Федеральной врачебной палаты. По его словам, бесплатное тестирование поможет остановить распространение вируса.
United Nations, New York, USA, March 27, 2021 - Mayor Bill de Blasio Joins Mr. Mets , Lady Mets and Members of Local DC37 Union to Deliver Remarks During a Tour of Citi Field Vaccination Hub in Queens New York. People Waiting in Line to Receive the Vaccine. Photo: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire PHOTO CREDIT MANDATORY.

В США суд заблокировал требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях 06.11.2021

Целый ряд предприятий и прокуратуры нескольких штатов подали жалобы на требование Минтруда США об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников компаний, в которых занято 100 и более человек.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 25.05.21 *** News Bilder des Tages May 25, 2021, Kiev, Kiev, Ukraine: A health worker enters in an area with covid-19 patients with extreme situation in the intensive cares area of a hospital in Kiev, Ukraine. Banners in the plastic barrier say Stop red zone Kiev Ukraine - ZUMAa131 20210525_zap_a131_003 Copyright: xCelestinoxArcexLavinx

Ковид: в Украине зарегистрирован новый суточный пик смертности 06.11.2021

За истекшие 24 часа в Украине, по данным министерства здравоохранения, скончались еще 793 человека с СOVID-19. Между тем суточный прирост новых заражений немного снизился.

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.

Спасет ли бустер, или Сколько вакцин защитят от ковида? (05.11.2021) 05.11.2021

Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации, указывая, что только так можно преодолеть четвертую волну. Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что очень многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации.

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021) 05.11.2021

Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.

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