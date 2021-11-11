Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2

Вакцина, предотвращающая коронавирусное заболевание COVID-19. В борьбе с пандемией ковида все больше надежд возлагается именно на вакцинирование населения. Разработкой занимаются несколько компаний в разных странах мира.

Весной 2020 года, когда первая волна распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2 захлестнула весь мир, а системы здравоохранения ряда развитых стран перестали справляться, стала очевидной необходимость оперативной разработки вакцины. Еще более явной она стала осенью - во время второй волны пандемии коронавирусного заболевания COVID-19. В рекордно короткие сроки ряд компаний разработали и провели клинические испытания препаратов. Наиболее перспективными из числа прошедших все этапы исследований считаются совместная разработка немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, вакцина от американской компании Moderna, российская вакцина "Спутник V" и шведско-британская AstraZeneca. В ходе вакцинации правительства ряда стран приостанавливали использование AstraZeneca из-за атипичных тромбозов у некоторых привившихся и даже летальных исходов.