Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2

Вакцина, предотвращающая коронавирусное заболевание COVID-19. В борьбе с пандемией ковида все больше надежд возлагается именно на вакцинирование населения. Разработкой занимаются несколько компаний в разных странах мира.
Весной 2020 года, когда первая волна распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2 захлестнула весь мир, а системы здравоохранения ряда развитых стран перестали справляться, стала очевидной необходимость оперативной разработки вакцины. Еще более явной она стала осенью - во время второй волны пандемии коронавирусного заболевания COVID-19. В рекордно короткие сроки ряд компаний разработали и провели клинические испытания препаратов. Наиболее перспективными из числа прошедших все этапы исследований считаются совместная разработка немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, вакцина от американской компании Moderna, российская вакцина "Спутник V" и шведско-британская AstraZeneca. В ходе вакцинации правительства ряда стран приостанавливали использование AstraZeneca из-за атипичных тромбозов у некоторых привившихся и даже летальных исходов.
Койка 88-летней женщины находится прямо в коридоре Любарской районной больницы в Житомирской области. В момент ее госпитализации свободных мест в палатах не было. Антонина Самчишина не думала, что болезнь доберется до нее в отдаленное село. В регионе сейчас пик заболеваемости. Врачи меняют специализацию - становятся инфекционистами - прямо по ходу пандемии. Спецрепортаж DW.
Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.
Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации, указывая, что только так можно преодолеть четвертую волну. Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что очень многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации.
Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.