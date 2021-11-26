 Когда Казахстан и РФ взаимно признают сертификаты о вакцинации? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 30.12.2021

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Мир

Когда Казахстан и РФ взаимно признают сертификаты о вакцинации?

Переговоры о взаимном признании национальных паспортов вакцинации Казахстан и Россия ведут с июля 2021 года. Но результатов пока нет. В чем причина?

Электронные паспорта вакцинации в Казахстане

Электронные паспорта вакцинации в Казахстане

О готовности Казахстана и России уже в ближайшее время прийти к взаимному признанию национальных электронных паспортов вакцинации за минувшее полугодие говорилось на самом высоком уровне неоднократно. В сентябре об идущих успешных переговорах с Россией по этому вопросу сообщил МИД Казахстана. В октябре с призывом ускорить процесс взаимного признания паспортов вакцинации со всеми странами СНГ выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Наконец, о большой вероятности взаимного признания сертификатов о вакцинации с рядом стран под занавес последнего месяца осени сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Казахстан готов. А Россия?

Ожидалось, что уже к началу декабря 2021 года процесс взаимного признания казахстанских и российских паспортов вакцинации будет завершен. Но тогдашний министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой за несколько дней до своей отставки признал, что переговоры с Россией еще не завершены. "Со стороны Казахстана готовность 100-процентная. Со стороны России сейчас прорабатывают вопросы законодательного регулирования", - заявил Цой.

"Вы видите, что уже 24 страны взаимно признали паспорта вакцинации с Казахстаном. Среди них Чехия, Канада. С Россией переговоры идут. Наши партнеры обещают, что вопрос решится в ближайшее время. Это не от нашей стороны зависит. Со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, у нас механизм отработан", - отмечал на встрече с журналистами 9 декабря Алексей Цой.

29 декабря главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, комментируя DW казахстанско-российские переговоры, сообщила, что вопрос все еще не решен: "Переговоры продолжаются. В настоящий момент рассматривается тема интеграции информационных систем". Ранее в интервью казахстанским изданиям Айжан Есмагамбетова отметила: "Российская Федерация сейчас не признает ни один паспорт, ничей, ни одной страны мира. То есть, Казахстан никакое не исключение из правил...  Это общий подход Российской Федерации ко всем странам, несмотря на то, что "Спутник V" сейчас поставляется в 70 стран мира".

Какие вакцины доступны в Казахстане

В Казахстане зарегистрированы пять вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Это вакцина Comirnaty производства компании BioNTech/Pfizer, которая пока только доступна для подростков с 14 лет, а также для беременных и кормящих женщин. Китайская вакцина CoronaVac. Арабско-китайская Sinopharm-Hayat-Vac. Разработанная казахстанскими вирусологами вакцина QazVac, а также российская "Спутник V" . В июле была зарегистрирована и однокомпонентая российская вакцина Sputnik Light. Но пока в Казахстане этой вакцины нет.   

Из всех перечисленных вакцин, наиболее доступной и популярной среди казахстанцев является именно "Спутник V". В своем комментарии DW главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова отметила, что из 8 млн 965 тысяч казахстанцев, привитых первым компонентом противовирусной вакцины от COVID-19, 67,6 % остановили свой выбор на российской вакцине "Спутник V".

Российская вакцина Спутник V

Российская вакцина "Спутник V"

Тому способствует два фактора. Во-первых, с февраля по апрель 2021 года "Спутник V" была единственной доступной населению Казахстана вакциной во всех без исключения прививочных пунктах, которые открыты не только в поликлиниках. Во-вторых, помимо поставок из России, производство "Спутник V" налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В августе 2021 года сообщалось, что в Караганде выпущено уже свыше 2 млн доз "Спутник V" для вакцинации в Казахстане. Согласно поступающей информации из регионов, "Спутник V" вместе с казахстанской QazVac по-прежнему являются единственно доступными вакцинами на прививочных пунктах в малых городах и селах Казахстана.

Число желающих привиться "Спутником V" снижается  

Между тем врач пункта вакцинации одной из поликлиник Алма-Аты Молдир Жанабаева обратила внимание на то, что число желающих сделать прививку российской вакциной начало уменьшаться. В беседе с DW она заметила, что если в июле текущего года подавляющее большинство людей отдавали предпочтение вакцине "Спутник V", то сейчас наиболее популярной является арабско-китайская вакцина Sinopharm, а также BioNTech/Pfizer, которая доступна не всем. 

Прививка от коронавируса

Прививка от коронавируса

"Тем, кому надо срочно, сейчас обычно прививаются китайскими вакцинами. Российская "Спутник V" тоже еще пользуется популярностью, но уже не так, как раньше. За минувшие два месяца российской вакциной привились около 50% наших пациентов", - рассказал врач. По мнению Молдир Жанабаевой, на выбор казахстанцев влияет то, что российскую вакцину до сих пор не признали ни в ВОЗ, ни в EMA. А наличие в казахстанском паспорте вакцинации отметки о том, что человек привит "Спутником V", не дает ему никаких преимуществ во время поездки в Россию.

Что происходит во время поездки в РФ  

Один из таких примеров привела менеджер одной из логистических компаний Казахстана Светлана Васильева. Она на днях вернулась из поездки к своим московским родственникам. "Это кажется невероятным, но это факт - в России чихать хотели на казахстанские паспорта вакцинации! Хотите туда приехать, сдавайте далеко не дешевый ПЦР-тест и в обязательном порядке закачивайте его электронную версию в приложение "Путешествуй без COVID-19". Да, еще не забудьте прихватить с собой результаты ПЦР-теста, отпечатанные на бланке лаборатории. Не знаю, как в других местах, но в аэропорту Шереметьево у меня проверили и приложение в смартфоне, и потребовали бумагу показать", - рассказала DW Светлана Васильева.

Центр тестирования на ковид в аэропорту

Центр тестирования на коронавирус в аэропорту

По ее словам, она вакцинирована обоими компонентами российской вакцины "Спутник V". И это зафиксировано в паспорте вакцинации. При этом одной из главных причин выбора Светланой Васильевой именно российской вакцины, а не китайской или казахстанской, была надежда, что она позволит ей упростить посещение родственников в Москве и Подмосковье.

"Таких людей, как я, очень много. Среди моих знакомых почти все привились "Спутником". Для себя я решила, что ревакцинироваться российской вакциной не буду. Выберу либо BioNTech/Pfizer, который у нас скоро появится на платной основе, либо, на худой конец - Sinopharm. Они хотя бы ВОЗ признаны", - рассказала собеседница DW.

Есть ли политический подтекст?

По мнению популярного у казахстанских СМИ общественного деятеля, в прошлом занимавшего ответственные посты в структурах МИДа, Казбека Бейсебаева, нынешняя пробуксовка переговорного процесса между Россией и Казахстана по взаимному признанию паспортов вакцинации может иметь не только техническую причину.

В своем комментарии DW он не исключил и политический подтекст длительного отсутствия результата: "Мне кажется, есть что-то, о чем ни в России, ни в Казахстане не хотят говорить публично. То, что является камнем преткновения между двумя странами".

Что касается мнения Российской Федерации, то каких-либо пояснений о причинах затягивания процесса по взаимному признанию Казахстаном и Россией сертификатов о вакцинации со стороны российских госчиновников или депутатов Госдумы в публичном пространстве еще не появлялось. На запрос DW к моменту подготовки материала представители российской стороны не ответили. 

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    Автор: Андрей Гурков


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