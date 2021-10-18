 Как устроены вакцинные туры в Европу для россиян | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.11.2021

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Россия

Как устроены вакцинные туры в Европу для россиян

Пока "Спутник V" не признан за границей, в России набирает обороты вакцинный туризм. Кому это нужно, и где привиться признанным ВОЗ или европейской EMA препаратом?

Европейский сертификат о вакцинации от COVID-19

Европейский сертификат о вакцинации от COVID-19

Неопределенность с признанием "Спутника V" на Западе осложняет жизнь многим россиянам. Причем заядлые туристы не самая пострадавшая сторона. Многим гражданам России приходится ездить за границу, например, по работе или к родным. Без европейского сертификата о вакцинации от COVID-19 в некоторых странах Евросоюза невозможно даже пообедать в кафе и заселиться в гостиницу.

DW узнала, какие возможности предлагают таким россиянам туроператоры, и где можно сделать укол бесплатно.

Сербия наиболее популярна у туристов из России

Еще в апреле DW рассказывала, как туристы из Европы отправлялись вакцинироваться в Россию . Заболеваемость в регионе тогда была высокой, а вакцинация в то время была доступна для только людей, наиболее нуждающихся в защите, исходя из их возраста, состояния здоровья или профессиональной деятельности. В России же вакцина была в свободном доступе, и очередей за ней не было. К сентябрю ситуация изменилась на противоположную: спрос на вакцинные туры в Россию упал, а сами россияне заинтересовались поездками в Европу ради заветного укола.

"В сентябре постоянные клиенты некоторых туркомпаний поняли, что процедура одобрения "Спутника V" затягивается. Они обратились в эти организации с просьбой помочь получить одобренную ВОЗ вакцину", - объясняет глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, как появились вакцинные туры. Вместе с иностранными партнерами туристические компании решили организовать такие поездки в страны, где возможна вакцинация иностранцев.

Вакцина от коронавируса компании Johnson&Johnson

Вакцина от коронавируса компании Johnson&Johnson

Сейчас российский турист может привиться без особых препятствий только в трех странах Европы. Первое место по популярности занимает Сербия, за ней идут Хорватия и Греция. Именно Сербия оказалась впереди благодаря доступности: не нужна виза, а сама вакцина бесплатная. А в Хорватию активно ездят за однокомпонентной вакциной от Johnson&Johnson, хотя в этой стране и требуют визу.

Если в сентябре туроператоры организовывали по 10-20 вакцинных туров в месяц, то к концу октября они стали получать по 10-20 заявок в день. Спрос не снизится до тех пор, пока "Спутник V" не признают ВОЗ или Европейское агентство лекарственных средств (EMA), прогнозирует Ломидзе.

Как россиянам привиться в Германии

"Кто ставит вакцину, которая утверждена ВОЗ или странами ЕС, получают не так мало - возможность въезда в европейские страны, - объясняет популярность туров представительница BSI Group Иветта Вердиян. -  Кто-то сможет навестить в Европе пожилых родителей, у кого-то там учатся дети, другие постоянно летают в командировки... Они же не могут каждые три дня сдавать тесты, чтобы посетить ресторан". (В Германии тест действителен лишь в течение суток. – Ред.)

Центр тестирования на коронавирус в Штутгарте

Центр тестирования на коронавирус в Штутгарте

BSI Group предлагает россиянам и поездки в Германию с возможностью сделать прививку. Но это самый дорогой и труднодоступный вариант. Майя Ломидзе говорит, что только самая процедура вакцинации там обойдется в 500-800 евро. К тому же надо будет заплатить переводчику (В BSI Group эта услуга стоит 60 евро). Да и цены на проживание и прочие услуги в Германии выше, чем в Сербии или Хорватии.

Вакцинация иностранцев в Германии официально не одобрена, хотя в некоторых случаях перед вакцинацией не спрашивают даже паспорт, добавляют в компании "Чайка-Тур". "Какого-либо турпродукта для желающих привиться в Германии нет и в настоящее время быть не может, поскольку вакцинация не является основанием для въезда в страну", - заявили в турфирме и добавили, что "люди решают такие вопросы при оказии".

"Привиться, чтобы было проще передвигаться по всему миру"

С "оказией" привился, например, москвич Давид Афанасиади. Молодой человек рассказал DW, что полетел на бизнес-встречу в Монако. Путь в Монако лежит через аэропорт Ниццы, поэтому значительную часть времени он проводил в этом французском городе. Из документов у Давида была туристическая виза (осталась с докоронавирусных времен) и бизнес-приглашение.

Хотя к моменту поездки у москвича уже был действующий сертификат о вакцинации "Спутником V", его не покидало желание привиться признанной в Европе вакциной. "Бессмысленно рассуждать о доверии к той или иной вакцине. Я же не врач, - объясняет Давид. - Но мне хотелось привиться общепризнанным препаратом, чтобы было проще передвигаться по всему миру".

Центр вакцинации от коронавируса во Франции

Центр вакцинации от коронавируса во Франции

Местная подруга помогла ему оставить заявку на сайте, и почти сразу они отправились в центр вакцинации. Давид признается, что без человека, который хорошо говорит на французском, пройти вакцинацию в Ницце у него бы не получилось: заполнение анкеты и общение с врачом требуют хороших знаний языка.

Благодаря подруге, Давиду все же удалось получить европейский сертификат о вакцинации. По его словам, тем, кто показывает местному врачу сертификат "Спутника" с сайта "Госуслуги", предлагают сделать только один укол только одним компонентом BionTech/Pfizer.

Бустерная доза в Вене

Врач Заур Мугутдинов из Санкт-Петербурга приехал в Австрию на краткосрочную стажировку. В России он уже получил оба компонента "Спутника V" (второй был в июне), но в Австрии это не имело значения. После недолгих раздумий он решил привиться вакциной Janssen от Johnson&Johnson. В пользу именно этого препарата сыграли два фактора: он однокомпонентный, и период действия гринпасса наступает быстрее.

В большинство кафе в Германии можно попасть только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной болезни

В большинство кафе в Германии можно попасть только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной болезни

"Это очень сильно сэкономило мне денег на ПЦР и антиген-тесты, - рассказывает Заур. - Ситуация сейчас непростая, даже внутри шенгена есть патрули на границах, которые проверяют QR-коды. Ну и в рестораны и бары тоже не попасть без сертификата".

После вакцинации в одном из торговых центров Вены Заур стал путешествовать каждые выходные, а в дискуссиях о вакцинации в российских соцсетях он убеждает сограждан вакцинироваться. "Движения антипрививочников есть везде, но только у нас это стало мейнстримом, - возмущается петербуржец. - Чуть ли не большинство населения против прививок - такого я еще нигде не видел".

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    Автор: Андрей Гурков


 

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