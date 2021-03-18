 Как устроены первые ″прививочные туры″ в Россию | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.04.2021

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Европа

Как устроены первые "прививочные туры" в Россию

Европейская турфирма при поддержке ОНФ привезет в Россию иностранцев и россиян, желающих сделать прививку от коронавируса. DW разбиралась в деталях.

РФ уже экспортирует Спутник Vв другие страны

РФ уже экспортирует "Спутник V"в другие страны. А теперь туристы, похоже, прилетят за прививкой в Россию

Европейские туроператоры планируют организовать "прививочные туры" в Россию, узнала DW. Из-за нехватки вакцины от COVID-19 в европейских странах многим гражданам государств ЕС придется ждать своей очереди на укол как минимум до осени. Такое положение дает преимущество России, где вакцины хватает, но она не пользуется большим спросом у населения. Один из туроператоров уже продает "прививочные туры" в Россию за 1200-3000 евро. Представитель фирмы утверждает, что его высокопоставленные собеседники в России уверены в скором открытии российских границ.

Пилотный "прививочный тур" для россиян

В начале следующей недели в Москву из Берлина, Франкфурта и других городов Германии прилетят жители этой страны, у которых есть российский паспорт. Это будет первый, отчасти пиаровский тур немецкого филиала норвежской компании-туроператора World Visitor. Участникам этого тура придется потратиться только на авиабилеты: прививка и проживание уже оплачены. В организации поездки агентству помогал Общероссийский народный фронт.

В World Visitor ОНФ направил так называемое supporting letter (подтверждающее или поддерживающее письмо, есть в распоряжении DW), призванное помочь компании во взаимодействии с российскими госорганами. "Общероссийский народный фронт поддерживает инициативу Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, а также российских и иностранных граждан организовать бесплатную вакцинацию от COVID-19 препаратом "Спутник V", - говорится в письме за подписью замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького.

Альберт Зигль

Альберт Зигль

Организаторы путешествия планируют, что уже 6 апреля около 40 россиян из-за рубежа получат прививку от коронавируса. Руководитель World Visitor Альберт Зигль (Albert Sigl) предупредил участников этого тура, что в организации поездки принимает участие ОНФ и что она будет широко освещаться в российских СМИ.

Российским эмигрантам - бесплатно, иностранцам - 3000 евро

Один из участников российской группы - 44-летний Григорий Энгельс (Gregory Engels) из Оффенбаха. Он эмигрировал в Германию в 12-летнем возрасте, и из российских документов у него остался только загранпаспорт. "Я пропустил момент, когда прививку ставили просто по паспорту, - объясняет Энгельс свое желание ехать с World Visitor. - Теперь требуют и паспорт, и ОМС. А чтобы получить ОМС, надо сделать СНИЛС, которого у меня нет. Я решил, что поеду с группой, потому что для меня это будет легче".

Энгельсу и другим россиянам, которые прилетят в Москву 5 апреля, бесплатно предоставят две ночи в гостинице, трансфер до пункта вакцинации, медобследование перед прививкой и саму прививку. После двух дней в России они отправятся обратно. Альберт Зигль отказался рассказать, кто оплачивает приезд россиян. В ОНФ DW рассказали, что не имеют отношения к оплате. "Мы не занимаемся размещением, - заявил координатор проекта ОНФ "Своих не бросаем" Валерий Горюханов. - Наша роль коммуникативная - мы связываем больницы, туркомпании и тех, кто к нам обращается".

Для граждан других государств, которых компания планирует начать привозить в Россию с 8 апреля, бесплатной будет только сама вакцина, говорит Зигль. Поскольку пока нет официальных заявлений об открытии границ для немцев и о разрешении иностранцам прививаться в России, то сейчас World Visitor принимает только предварительные заказы на туры - без взаимных обязательств.

Григорий Энгельс

Григорий Энгельс

Базовый пакет обойдется клиенту в 2999 евро. В стоимость входят билеты на самолет, 22 ночи в Москве в четырехзвездочном отеле с завтраком и трансферы. ПЦР-тест перед прививкой оплачивается отдельно. Второй тур, за 1499 евро, предполагает два коротких тура в Стамбул (Турция) через Москву. Уколы в этом случае сделают в транзитной зоне московского аэропорта. Наконец самая недорогая для иностранцев опция - за 1199 евро. Это две поездки в Москву с уколом и ночевкой в транзитной зоне аэропорта.

Участники "прививочного тура" и российские СМИ

Предполагается, что российские СМИ, включая государственные, будут сопровождать в Москве и российских, и иностранных клиентов World Visitor. Последних Альберт Зигль разделяет на, как он говорит, Pressegäste - они согласны делать прививку под телекамеры и давать интервью, и тех, кто предпочитает вакцинироваться без лишней шумихи.

Григорий Энгельс из российской группы говорит, что не боится внимания прессы - в Германии он занимается политикой (сопредседатель "Пиратского интернационала"). "Конечно, это можно использовать для пропаганды, чтобы выставить Россию и "Спутник V" в хорошем свете, - рассуждает Энгельс. - Но я в принципе считаю, что с Россией не обязательно строить отношения на конфликтной основе. Если иметь партнерство хорошее, то легче будет влиять на такие болезненные темы, как права человека".

63-летний собеседник DW с немецким паспортом Манфред Л. (Manfred L., попросил не называть его полное имя) решил привиться в России, потому что боится переболеть ковидом в тяжелой форме. В специальном приложении он узнал, что в Германии сможет получить вакцину только в сентябре 2021 года. Тем не менее он боится оказаться в неловком положении, если российская госпропаганда  будет использовать его приезд в Россию.

"Конечно, я не хочу стоять перед администрацией Путина с протянутой вперед рукой, - говорит Манфред. - Наоборот, мне следует спросить себя, а чего хочет Путин, когда дает вакцину иностранцам". Правда, чего хочет Путин, немец для себя точно не сформулировал.

Европейцы ждут открытия границ РФ?

Со слов Альберта Зигля, главным собеседником в переговорах с Россией у них выступает Общероссийский народный фронт. Именно представители этой организации, лидером которой официально является Владимир Путин, якобы обещают ему, что в ближайшее время "прививочные туры" для иностранцев станут возможны. В ОНФ DW лишь подтвердили, что в ближайшее время действительно ожидается вакцинация группы из примерно сорока граждан России, проживающих за границей. В Минздраве оперативно не ответили на вопросы DW о возможном разрешении прививать иностранцев в Москве.

В "Аэрофлоте" DW тоже не смогли подтвердить слова Зигля о том, что его компания уже забронировала 650 билетов на рейсы в Москву и обратно. "Мы не можем подтвердить эту информацию, - ответил на вопрос журналиста официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. - Нам ничего не известно об организации прививочных туров для иностранных граждан".

Вакцина Спутник V

Вакцина "Спутник V"

Из своих разговоров с высокопоставленными собеседниками в России Зигль сделал вывод, что в скором времени европейцы смогут беспрепятственно (по визам) въезжать в Россию. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта заявил, что к российским властям обращались представители некоторых европейских государств с просьбой упростить въезд для желающих привиться.

Песков подчеркнул, что такие вопросы решает правительственный штаб под управлением вице-премьера Татьяны Голиковой. "Разумеется, президент будет ориентироваться на то решение, те рекомендации, которые выносятся правительственным штабом", - цитирует пресс-секретаря Путина "Интерфакс".

К "прививочным турам" готовятся в Италии

По информации DW, прививочные туры готовят и другие туркомпании. Например, итальянская Eurasian Travel. Ее основатель Пьетро ди Фебо рассказал DW, что ожидает, когда Россия вернется к обычному визовому режиму. В листе ожидания его фирмы уже около 250 человек, которые хотят совместить вакцинацию с туром по России. Стоить поездка будет до 4000 евро.

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    Автор: Андрей Гурков


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