Тысячи иностранцев приехали в Сербию за бесплатной прививкой от COVID-19

Предложение властей Сербии в выходные, 27 и 28 марта, бесплатно привить от коронавируса всех желающих иностранцев получило большой отклик. Как пишет немецкая газета Welt в субботу, 27 марта, число участников этой акции достигло нескольких тысяч человек.
По информации издания, в основном, речь идет о гражданах Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Северная Македония. 27 марта они выстроились в огромные очереди перед центрами вакцинации, многие приехали за прививкой целыми семьями. Как пишет боснийский новостной портал Klix, пробки из желающих попасть в Сербию на вакцинацию сформировались и на границе.
Вакцинация от коронавируса в Сербии
На общеевропейском фоне кампания по вакцинации населения проходит в Сербии очень успешно. Из семи миллионов жителей страны два миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины. Для иммунизации населения против COVID-19 в Сербии используют немецко-американскую вакцину BioNTech/Pfizer, британско-шведскую AstraZeneca, а также российский препарат "Спутник V" и китайский Sinopharm.
В то же время в большинстве граничащих с Сербией государств кампании по вакцинации населения только начались, многие страны испытывают проблемы из-за недостатка вакцины. Ранее Сербия безвозмездно передала небольшие партии препаратов Боснии и Герцеговине, Черногории и Республике Северная Македония.
Нехватка вакцины для малообеспеченных стран
Между тем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ) Тедрос Адханом Гебрейесус вечером 26 марта призвал хорошо обеспеченные вакциной страны пожертвовать часть препаратов менее благополучным в этом плане государствам. По словам Гебрейесуса, если в ближайшие несколько дней удастся получить для этой цели десять миллионов доз вакцины, то к кампании по иммунизации населения смогут приступить и те страны, которые в противном случае были бы вынуждены ждать этого момента до начала апреля.
Проблемы с поставками вакцины, с которыми столкнулась инициатива COVAX, запущенная с целью обеспечить справедливое распределение вакцин от коронавируса в мире, обусловлены во многом экспортными ограничениями в Индии. Эта страна производит значительную часть вакцины от коронавируса, однако в свете растущего числа заражений власти в Дели уже сообщили о том, что намерены увеличить долю препарата, предназначенного для собственного населения.
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
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Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков