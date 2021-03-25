 Тысячи иностранцев приехали в Сербию за бесплатной прививкой от COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2021

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Европа

Тысячи иностранцев приехали в Сербию за бесплатной прививкой от COVID-19

Власти Сербии предложили 27 и 28 марта бесплатно привить всех желающих иностранцев от коронавируса. Граждане Черногории, Республики Северная Македония, а также Боснии и Герцеговины устроили ажиотаж.

Очередь из иностранцев, желающих бесплатно привиться от коронавируса в Сербии, 27 марта 2021 года

Очередь из иностранцев, желающих бесплатно привиться от коронавируса в Сербии

Предложение властей Сербии в выходные, 27 и 28 марта, бесплатно привить от коронавируса всех желающих иностранцев получило большой отклик. Как пишет немецкая газета Welt в субботу, 27 марта, число участников этой акции достигло нескольких тысяч человек.

По информации издания, в основном, речь идет о гражданах Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Северная Македония. 27 марта они выстроились в огромные очереди перед центрами вакцинации, многие приехали за прививкой целыми семьями. Как пишет боснийский новостной портал Klix, пробки из желающих попасть в Сербию на вакцинацию сформировались и на границе.

Вакцинация от коронавируса в Сербии

На общеевропейском фоне кампания по вакцинации населения проходит в Сербии очень успешно. Из семи миллионов жителей страны два миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины. Для иммунизации населения против COVID-19 в Сербии используют немецко-американскую вакцину BioNTech/Pfizer, британско-шведскую  AstraZeneca, а также российский препарат "Спутник V" и китайский Sinopharm.

В то же время в большинстве граничащих с Сербией государств кампании по вакцинации населения только начались, многие страны испытывают проблемы из-за недостатка вакцины. Ранее Сербия безвозмездно передала небольшие партии препаратов Боснии и Герцеговине, Черногории и Республике Северная Македония.

Нехватка вакцины для малообеспеченных стран

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ) Тедрос Адханом Гебрейесус вечером 26 марта призвал хорошо обеспеченные вакциной страны пожертвовать часть препаратов менее благополучным в этом плане государствам. По словам Гебрейесуса, если в ближайшие несколько дней удастся получить для этой цели десять миллионов доз вакцины, то к кампании по иммунизации населения смогут приступить и те страны, которые в противном случае были бы вынуждены ждать этого момента до начала апреля.

Проблемы с поставками вакцины, с которыми столкнулась инициатива COVAX, запущенная с целью обеспечить справедливое распределение вакцин от коронавируса в мире, обусловлены во многом экспортными ограничениями в Индии. Эта страна производит значительную часть вакцины от коронавируса, однако в свете растущего числа заражений власти в Дели уже сообщили о том, что намерены увеличить долю препарата, предназначенного для собственного населения.

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    Автор: Андрей Гурков


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