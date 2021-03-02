Комментарий: Нельзя отказываться от вакцины AstraZeneca

Смертельные случаи после вакцинации AstraZeneca вынудили регулирующие органы перестраховаться, но это не значит, что препарат нужно списывать со счетов, полагает обозреватель DW Фабиан Шмидт.
Да, два человека умерли от тромбоза синусов твердой мозговой оболочки. Еще несколько должны проходить лечение в больнице. И да, это действительно случилось после того, как им сделали прививку оксфордской вакциной AstraZeneca. Но делать после этого вывод, что вакцина опасна, было бы абсолютно преждевременно.
Во-первых, потому что неясно, действительно ли тромбоз связан с вакциной AstraZeneca. Во-вторых, мы каждый день подвергаемся гораздо большему риску появления тромбоза, чем тот, что, возможно, исходит от вакцины.
Вначале о самом важном. Многие люди страдают от тромбоза - вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет. А вот были ли смерти после прививки случайностью, или действительно появление тромбоза синусов твердой мозговой оболочки связано с действием вакцины, покажет статистика. Вопрос будет ставиться так: был ли зарегистрирован заметный рост случаев тромбоза после вакцинации?
Согласно тому, что нам известно на сегодняшний день, в случае с вакциной AstraZeneca ничего подобного зафиксировано не было. Врачи в одной лишь Великобритании уже использовали более 11 млн доз вакцины. При этом произошло лишь три случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки. Среди 1,6 млн привитых в Германии, произошло 7 таких случаев. То есть с начала февраля нынешнего года, когда начали применять эту вакцину, это 4 случая на один миллион вакцинированных.
Но такой вид тромбоза и без прививки встречается у 2-5 человек на миллион в год. И при таком количестве сделанных прививок возникновение тромбоза в определенный период времени вполне закономерно.
Тем не менее правильно, что регулирующие органы еще раз основательно проверят все результаты клинических испытаний и все имеющиеся данные. Ведь из-за ускоренного допуска вакцины не все исследования были завершены.
Иногда после вакцинации люди умирают. Такой риск особенно высок среди тяжелобольных и стариков. Но такова природа вещей - когда-нибудь мы умираем, с вакциной или без нее. Тем не менее неудачные примеры вакцинации не являются основанием для паники. Ведь мы ежедневно сознательно подвергаемся еще более высокому риску появления тромбоза и другими путями, не только из-за прививки от коронавируса. Вот один из известных научно доказанных примеров. 1100 из 1 млн женщин, принимающих противозачаточные препараты, страдают от тромбоза.
Кроме того, некоторые обстоятельства, привычки, поведение усиливают риски тромбоза: лишний вес, длительные перелеты или поездки на автомобиле, автобусе или поезде, а также курение. Это научно доказано. В то время как возможная связь появления тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca не доказана. Но все же мы должны помнить и о другом: тромбоз синусов твердой мозговой оболочки встречается реже и является более опасным, чем все другие виды тромбоза.
Тем не менее мы находимся в начале опасной третьей волны пандемии коронавируса. Вирусологи прогнозируют, что в Германии в период пасхальных праздников количестве заражений существенно вырастет.
Между тем все зарегистрированные сейчас вакцины показали свою эффективность. Это означает, что они предотвращают тяжелое течение болезни, вызываемое доминирующим сейчас вариантом вируса. Правда и в том, что прививки спасают жизнь. И вакцина AstraZeneca тоже спасает жизнь.
На фоне цифр, свидетельствующих о распространения коронавируса в мире, - 120 млн зараженных и 2,6 млн умерших от ковида, мы не можем себе позволить отказаться ни от одной имеющейся у нас вакцины. Каждая вакцина должна быть употреблена по назначению. И если когда-нибудь очередь дойдет и до меня, я готов вакцинироваться AstraZeneca.
Автор: Фабиан Шмидт, обозреватель DW
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