Комментарий: Нельзя отказываться от вакцины AstraZeneca

Да, два человека умерли от тромбоза синусов твердой мозговой оболочки. Еще несколько должны проходить лечение в больнице. И да, это действительно случилось после того, как им сделали прививку оксфордской вакциной AstraZeneca. Но делать после этого вывод, что вакцина опасна, было бы абсолютно преждевременно.

Во-первых, потому что неясно, действительно ли тромбоз связан с вакциной AstraZeneca. Во-вторых, мы каждый день подвергаемся гораздо большему риску появления тромбоза, чем тот, что, возможно, исходит от вакцины.

Тромбоз - побочный эффект от вакцины AstraZeneca?

Вначале о самом важном. Многие люди страдают от тромбоза - вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет. А вот были ли смерти после прививки случайностью, или действительно появление тромбоза синусов твердой мозговой оболочки связано с действием вакцины, покажет статистика. Вопрос будет ставиться так: был ли зарегистрирован заметный рост случаев тромбоза после вакцинации?

Фабиан Шмидт

Согласно тому, что нам известно на сегодняшний день, в случае с вакциной AstraZeneca ничего подобного зафиксировано не было. Врачи в одной лишь Великобритании уже использовали более 11 млн доз вакцины. При этом произошло лишь три случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки. Среди 1,6 млн привитых в Германии, произошло 7 таких случаев. То есть с начала февраля нынешнего года, когда начали применять эту вакцину, это 4 случая на один миллион вакцинированных.

Но такой вид тромбоза и без прививки встречается у 2-5 человек на миллион в год. И при таком количестве сделанных прививок возникновение тромбоза в определенный период времени вполне закономерно.

Повода для паники нет?

Тем не менее правильно, что регулирующие органы еще раз основательно проверят все результаты клинических испытаний и все имеющиеся данные. Ведь из-за ускоренного допуска вакцины не все исследования были завершены.

Иногда после вакцинации люди умирают. Такой риск особенно высок среди тяжелобольных и стариков. Но такова природа вещей - когда-нибудь мы умираем, с вакциной или без нее. Тем не менее неудачные примеры вакцинации не являются основанием для паники. Ведь мы ежедневно сознательно подвергаемся еще более высокому риску появления тромбоза и другими путями, не только из-за прививки от коронавируса. Вот один из известных научно доказанных примеров. 1100 из 1 млн женщин, принимающих противозачаточные препараты, страдают от тромбоза.

Кроме того, некоторые обстоятельства, привычки, поведение усиливают риски тромбоза: лишний вес, длительные перелеты или поездки на автомобиле, автобусе или поезде, а также курение. Это научно доказано. В то время как возможная связь появления тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca не доказана. Но все же мы должны помнить и о другом: тромбоз синусов твердой мозговой оболочки встречается реже и является более опасным, чем все другие виды тромбоза.

Нельзя отказываться ни от одной вакцины

Тем не менее мы находимся в начале опасной третьей волны пандемии коронавируса. Вирусологи прогнозируют, что в Германии в период пасхальных праздников количестве заражений существенно вырастет.

Между тем все зарегистрированные сейчас вакцины показали свою эффективность. Это означает, что они предотвращают тяжелое течение болезни, вызываемое доминирующим сейчас вариантом вируса. Правда и в том, что прививки спасают жизнь. И вакцина AstraZeneca тоже спасает жизнь.

На фоне цифр, свидетельствующих о распространения коронавируса в мире, - 120 млн зараженных и 2,6 млн умерших от ковида, мы не можем себе позволить отказаться ни от одной имеющейся у нас вакцины. Каждая вакцина должна быть употреблена по назначению. И если когда-нибудь очередь дойдет и до меня, я готов вакцинироваться AstraZeneca.

Автор: Фабиан Шмидт, обозреватель DW

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