Может ли "Спутник V" переломить ход вакцинации в ЕС? Цифры и факты

Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе идет все еще слишком медленно, и главная причина тому - нехватка доз для прививок. В этой ситуации политики в разных странах ЕС, в том числе Германии, все чаще упоминают российскую вакцину "Спутник V" и призывают активно использовать ее в прививочной кампании. Одновременно Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже с начала марта проводит экспертную оценку этого препарата и в апреле направит своих специалистов в Россию для проверки на месте результатов его клинических испытаний и условий производства.

В результате может возникнуть впечатление, что стоит только зарегистрировать "Спутник V" - и в прививочной кампании в ЕС наступит коренной перелом. DW решила проанализировать на основе общедоступных цифр и фактов, в какой мере решение EMA о допуске российской вакцины способно ускорить темпы вакцинации в Евросоюзе, и прежде всего в Германии.

Темпы прививочной кампании в ФРГ выше, чем в России

Начнем с самих темпов. "Спутник V" была зарегистрирована в России как первая в мире вакцина против коронавируса 11 августа 2020 года, о чем объявил тогда президент РФ Владимир Путин. Семь с лишним месяцев спустя, 22 марта 2021 года, он же сообщил, что двумя вакцинами "в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек" (при населении 146 млн).

Центр вакцинации в Кёльне

В ЕС первую вакцину от ковида, немецко-американскую BioNTech/Pfizer, зарегистрировали 21 декабря 2020 года. Спустя три месяца в Германии, по данным специального правительственного портала zusammengegencorona.de от 23 марта, тремя вакцинами прививку первым компонентом сделали 7,7 млн человек (при населении 83 млн). Получается, что на фоне России темпы вакцинации в ФРГ весьма высокие.

Отставание РФ нередко объясняют скептическим отношением россиян к прививкам от Covid-19, однако первопричина, думается, все та же, что и в Евросоюзе: производители до сих пор просто не успевали наращивать мощности для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса, поскольку производство вакцин связано со сложными технологическими процессами, требующими особого оборудования.

План РФ на первое полугодие: 89 млн комплектов вакцин

Но сейчас объемы начинают расти. Отвечающая за борьбу с пандемией вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 23 марта в интервью телеканалу "Россия-24": "У нас план на первое полугодие порядка 89 млн комплектов доз. Это три вакцины -"Спутник V", "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и уже теперь "КовиВак" центра Чумакова". При этом Голикова уточнила, что все эти вакцины - двухкомпонентные. Поскольку в ЕС статистику ведут в дозах, а не в комплектах, пересчитаем для наглядности: речь идет в общей сложности о 178 млн доз. Причем абсолютное большинство из них составит "Спутник V".

Жителей Иркутской области от коронавируса прививают в специальном медицинском поезде

В то же время в самой России до середины июня планируется привить свыше 30 млн человек, сообщило 22 марта ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко и процитировало его заявление: "Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V" и дополнительные поставки будут еще "ЭпиВакКороны". Будем исходить из того, что министр имел в виду комплекты.

При производственном плане на полугодие 89 млн комплектов получается, что порядка 59 млн комплектов могли бы пойти из России на экспорт. На них будут претендовать свыше полусотни стран. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), занимающийся продвижением "Спутник V" за рубежом, сообщил 23 марта на своем сайте, что 56-м государством, одобривших российскую вакцину, стал Вьетнам.

Как обеспечить вакциной страны с населением в 1,5 млрд человек?

Сейчас количество стран, где зарегистрировали "Спутник V", стало в России едва ли не главным критерием международного успеха российской вакцины. При этом, однако, не уточняется, сопровождается ли выдача разрешений на применение препарата конкретными заказами на него и в каких объемах. В то же время в сообщении РФПИ подчеркивается, что "вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек".

Итак, этим 1500 млн человек Россия сможет, по нашим подсчетам, предоставить в первом полугодии приблизительно 59 млн комплектов вакцины с российских заводов. Как они будут распределяться? Удовлетворить спрос в карликовых и островных государствах Сан-Марино, Сент-Винсенте и Гренадины, Сейшелы или Маврикий нетрудно. Но как быть с тем же Вьетнамом (95 млн жителей), Мексикой (128 млн), Пакистаном (210 млн), Филиппинами (110 млн), Египтом (100 млн) или Ираном (83 млн)?

Производство вакцины "Спутник V" на заводе компании "Биокад" в Санкт-Петербурге

Достаточно очевидно, что при нынешних объемах производства "Спутник V" не сможет сыграть сколько-нибудь ощутимой роли в вакцинации населения во всех тех странах, которые уже зарегистрировали вакцину. А теперь представим себе, что добро на использование вакцины дает еще и Евросоюз с населением 450 млн человек. Для широкомасштабного снабжения столь крупного потенциального заказчика на территории России нет необходимых производственных мощностей и создать их в обозримом будущем не удастся.

Поэтому единственный выход - налаживать производство "Спутник V" за рубежом вместе с иностранными партнерами. Над этой задачей правительство России как раз целенаправленно и работает. "Чтобы удовлетворить спрос на нашу вакцину в мире, мы ведём работу по трансферу технологий за рубеж. Соответствующие соглашения имеются с производственными площадками в десяти государствах", - доложил Владимиру Путину 22 марта министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании по производству вакцин.

"Спутник V" готовятся выпускать в Италии и Германии

Сообщается, что вакцина уже выпускается в Казахстане, Беларуси, Индии, Южной Корее, Бразилии. А в ЕС получателями новейших российских фармацевтических технологий станут Италия и, по всей видимости, Германия. Называют также Австрию, Францию и Испанию.

Во всяком случае 8 марта российское информационное агентство РИА "Новости" со ссылкой на Итало-российскую торговую палату сообщило, что РФПИ подписал соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne Pharma & Biotech о выпуске "Спутник V" на предприятии ее дочерней фирмы в Италии. Производство должно начаться в июле и составить 10 млн доз до конца года. Поскольку источник информации европейский, то в данном случае вряд ли имеются в виду комплекты.

Штаб-квартира Европейского агентства лекарственных средств EMA в Амстердаме

А 24 марта пришла новость, что российская компания "Р-Фарм", выпускающая "Спутник V" в России, намерена в июне или июле приступить к его производству в Германии на принадлежащем ей заводе в баварском городе Иллертиссене. Речь может идти о миллионах доз в месяц, указал в беседе с немецким информационным агентством dpa директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александр Быков. При этом он подчеркнул, что законным основанием для начала производства станет регистрация вакцины европейским агентством EMA.

За день до этого "Интерфакс" процитировал представителя Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете EMA, немецкого профессора Вольфа-Дитера Людвига (Wolf-Dieter Ludwig), который считает, что "Спутник V" будет допущен в ЕС в течение 6-8 недель.

В результате вырисовывается следующий сценарий развития событий. EMA регистрирует "Спутник V" во второй половине мая - начале июня, а Евросоюз самое позднее к этому моменту решает, стоит ли закупать российскую вакцину централизованно (как предлагает Германия) или отдать это на усмотрение каждой страны. РФПИ, обслуживающий заказы более чем полусотни государств, не располагает крупными свободными контингентами вакцины для немедленных поставок, однако ее производство в объеме нескольких миллионов доз в месяц разворачивается в июне-июле в Италии, Германии и, возможно, где-то еще в ЕС.

Прививочная кампания в ЕС: коренной перелом во 2-м квартале

Сможет ли "Спутник V" в таком случае переломить ход вакцинации в Евросоюзе? Однозначно нет, потому что коренной перелом наступит раньше. Этому будет способствовать целый ряд причин. Так, к лету значительно вырастут объемы производства вакцины BioNTech/Pfizer: сданный в эксплуатацию в феврале завод фирмы BioNTech в немецком Марбурге обещает выпустить к концу первого полугодия 250 млн доз, к тому же французская компания Sanofi обязалась произвести для ЕС 125 млн доз этой вакцины.

С апреля начнутся поставки в Европу уже разрешенной к применению вакцины американской компании Johnson&Johnson. В мае-июне ожидается регистрация второй немецкой мРНК-вакцины, созданной компанией CureVac. У нее ЕС заказал в общей сложности 405 млн доз, поэтому она привлекла целый ряд партнеров для немедленного старта крупномасштабного производства сразу на нескольких площадках как в ФРГ, так и в Нидерландах. Идет также подготовка к регистрации американской вакцины Novavax.

Параллельно с этим ЕС будет различными способами добиваться выполнения в полном объеме контрактных обязательств от компании AstraZeneca, которая пока срывает оговоренный график поставок. Так, во 2-м квартале она обязалась предоставить 180 млн доз.

Таким образом, напрашивается вывод, что "Спутник V" начнет поступать в Евросоюз уже ближе к концу массовой вакцинации и к тому же, по всей видимости, в сравнительно небольших объемах, а потому вряд ли сможет оказать на нее серьезное влияние. В то же время развертывание производства вакцины на европейских предприятиях позволит РФПИ увеличить поставки в другие страны. Так что ЕС станет для России, скорее всего, не столько крупным покупателем, сколько важной экспортной производственной площадкой для снабжения других стран.

Смотрите также: