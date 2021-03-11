"Спутник V" и другие российские вакцины от коронавируса: что о них известно?

Россия планирует вакцинировать большинство жителей страны к осени 2021 года. В настоящее время россиян прививают, в основном, вакциной "Спутник V". Но в России есть еще два препарата от коронавируса. "ЭпиВакКорона", разработанный в центре "Вектор" Роспотребнадзора, был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в середине марта нынешнего года им начнут прививать массово. Вакцина "КовиВак" центра имени Чумакова прошла регистрацию в конце февраля, а к середине марта планируется запустить в оборот первые 120 тысяч доз.

Все три вакцины были сертифицированы еще до завершения третьей фазы широкомасштабных клинических испытаний. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля подчеркнул, что Россия стала единственной страной в мире, где есть уже три вакцины от коронавируса. Но, похоже, это еще не предел: по некоторым данным, в настоящее время в разработке находятся еще около 20 российских препаратов, в том числе, вакцина "Мир-19", недавно завершившая первый этап доклинических испытаний в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РФ. Что же известно о трех уже одобренных вакцинах?

"ЭпиВакКорона": одобрена в РФ и Туркменистане

Вакцина "ЭпиВакКорона" основана на химически синтезированных пептидных антигенах и не содержит живого вируса. На сайте Роспотребнадзора говорится, что второй этап клинических испытаний вакцины закончился в сентябре. В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата на 150 добровольцах старше 60 лет и 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет.

Вакцина "ЭпиВакКорона" основана на химически синтезированных пептидных антигенах

Помимо России, на сегодняшний день "ЭпиВакКорона" одобрена для использования только в одной стране мира - в Туркменистане. РФ уже направила в ВОЗ заявку на рассмотрение вакцины для ее включения в список для экстренного применения, однако, как следует из документации ВОЗ по состоянию на 1 марта, заявления о заинтересованности для проведения оценки ВОЗ (Expression of Interest, EOI) разработчики вакцины до сих пор не подали.

В Роспотребнадзоре утверждают, что эффективность "ЭпиВакКороны" составляет 100 процентов - этот вывод был сделан по результатам первой и второй фаз клинических испытаний. Условия ее транспортировки и хранения, по словам разработчика, крайне просты: вакцина может находиться в холодильниках при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

"КовиВак": проверенных данных о вакцине практически нет

Данных о вакцине "КовиВак", подтвержденных международными независимыми источниками, практически нет. Организация специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров (лекарственных средств, медицинских изделий, биопрепаратов и пищевых продуктов) США (RAPs) внесла препарат "КовиВак" в список инактивированных вакцин. Помимо этого, о ней нет никаких упоминаний ни на сайте clinicaltrials.gov Национальной медицинской библиотеки США, ни в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, ни в постоянно обновляющемся списке вакцин ВОЗ.

Вакцина "КовиВак" создана на основе цельного "убитого" вируса SARS-CoV-2

Ситуацию еще больше запутывает то, что в настоящее время американская фармацевтическая компания Codagenix разрабатывает вакцину под практически аналогичным именем - Covi-Vac: от названия российского препарата его отличает лишь дефис.

Российский "КовиВак" разработан в Федеральном научном центре исследований имени М. П. Чумакова РАН. Препарат создан на основе цельного "убитого" вируса SARS-CoV-2, инактивированного таким образом, что он не может нанести вред организму человека. Но вакцинация запускает иммунную реакцию организма, при которой вырабатываются антитела.

В Центре Чумакова говорят, что вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, что позволяет ее транспортировку без глубокого охлаждения, как это требуется для некоторых других вакцин.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на директора Центра точной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберта Ризванова, "КовиВак" может использоваться для вторичной иммунизации или бустерной иммунизации тех, кто уже переболел ковидом. Вакцина также может быть предпочтительнее для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей, считает Ризванов. Разработчики вакцины утверждают, что поскольку в ее основе - "убитый" вирус, препарат будет эффективен против большинства мутаций SARS-CoV-2.

"Спутник V": европейский регулятор проводит экспертизу вакцины

Вакцина "Спутник V" была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года - первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.

В авторитетном научном журнале The Lancet 2 февраля были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", в которой принимали участие 19 866 человек. В публикации говорится, что российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата составила 91,6 процента.

Европейский регулятор EMA проводит экспертизу вакцины "Спутник V"

"Разработка вакцины "Спутник V" до сих пор подвергалась критике как поспешная, недостаточно тщательная и прозрачная", - написали медики Иэн Джоунс и Полли Рой, профессора в университете Ридинга и Лондонской школы гигиены и тропической медицины в комментарии к публикации. "Однако результаты, о которых тут сообщается, однозначны, а научный принцип вакцинирования был изложен: это означает, что в борьбе против COVID-19 может быть использована еще одна вакцина, чтобы сократить число инфицированных".

В начале марта 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V" для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

10 марта председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс (Thomas Mertens) положительно отозвался о российском препарате. "Это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. У российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин. "Спутник V" разработан умело", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.

Российская вакцина состоит, строго говоря, из комбинации двух препаратов с различными векторными вакцинами. В каждой дозе "Спутника V" в качестве основы находится генно-модифицированный аденовирус (в первой дозе - Ad26-S, во второй - Ad5-S), которые кодируют белок коронавируса SARS-CoV-2. В целом российская вакцина имеет определенное сходство с вакциной, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraSeneca, также использующей генетически модифицированный аденовирус - шимпанзе. Данная вакцина уже допущена для применения на территории ЕС.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" прошла как минимум шесть испытаний III фазы в России, Индии, Венесуэле, Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах и была одобрена, по крайней мере, для экстренного использования, в более чем 40 странах. Единственной страной в ЕС, получившей разрешение Еврокомиссии на использование "Спутника V", на сегодняшний день стала Венгрия.

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