 Глава немецкой комиссии по вакцинации назвал ″Спутник V″ хорошим препаратом | Новости из Германии о Германии | DW | 10.03.2021

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Германия

Глава немецкой комиссии по вакцинации назвал "Спутник V" хорошим препаратом

Глава Постоянной комиссии по вакцинации в Германии указал, что "Спутник V" является векторной вакциной, но обладает преимуществом в сравнении с вакциной AstraZeneca.

Вакцина Спутник V

Вакцина "Спутник V"

Председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс (Thomas Mertens) положительно отозвался о российской вакцине "Спутник V". "Это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. У российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин. "Спутник V" разработан умело", - заявил он в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в среду, 10 марта.

Сравнение "Спутника V" с вакциной AstraZeneca

Одновременно председатель организации, разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения в Германии, отметил, что "Спутник V", как и препарат шведско-британского концерна AstraZeneca, является векторной вакциной, базирующейся на аденовирусе. "Но в отличие от AstraZeneca, в нем используются два различных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень разумно, поскольку тем самым можно предотвратить потенциальное снижение эффективности из-за иммунной реакции на векторы", - указал Мертенс.

На вопрос о сроках получения в Германии прививок от коронавируса всеми желающими Мертенс не дал однозначного ответа. "По меньшей мере, надеюсь, что до осени мы будем владеть ситуацией настолько, что эффект от прививок будет видимым", - заявил он.

Одновременно Мертенс выразил уверенность, что в скором времени появится и детская вакцина от коронавируса. В данный момент производители изучают, как действуют на детей их препараты, но вакцинация может начаться не раньше конца текущего года, считает специалист.

EMA изучает российскую вакцину

В начале марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V" для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

На данный момент в ЕС допущены три вакцины от коронавируса - препараты BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 11 марта EMA, предположительно, одобрит также вакцину американского концерна Johnson&Johnson.

ЕС обвиняет Россию в использовании вакцины для пропаганды

Между тем ЕС обвиняет российские власти в использовании вакцины от коронавируса в качестве средства для ведения пропаганды. Россия, как и Китай, поставляет препараты для вакцинации другим странам "в очень ограниченном объеме", но широко рассказывает об этом общественности, заявил 9 марта председатель Евросовета Шарль Мишель.

"По имеющимся данным, в этих странах на 100 жителей было введено вдвое меньше доз, чем в Европейском Союзе. И Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях. Мы продвигаем наши ценности", - указал он. Россия отвергает обвинения в ведении пропаганды вокруг вакцины от коронавируса.

В Венгрии началась вакцинация "Спутником V", Чехия и Словакия хотят последовать примеру

Тем временем несколько стран ЕС, в частности, Венгрия, Чехия и Словакия, в связи с нехваткой допущенных Брюсселем вакцин прибегли к возможности закупок препаратов у России и Китая. Они не сертифицированы в Евросоюзе, но национальные правительства имеют возможность допустить препараты к использованию своей стране в кризисной ситуации.

Так, Венгрия заказала 5 миллионов доз китайской Sinopharm и 2 миллиона доз российского "Спутника V" и уже начала их использовать, а премьер-министр Виктор Орбан заявил, что прошел вакцинацию китайским препаратом. Чешский президент Милош Земан сообщил, что обратился с просьбой предоставить российскую вакцину к президенту РФ Владимиру Путину и тот согласился ее удовлетворить. В Словакии на фоне планов использования "Спутника V" разразился правительственный кризис. Премьер-министр Игор Матович заключил договор с Россией о поставках вакцины без согласования с партнерами по правящей коалиции.

Всего вакцину "Спутник V", по информации Российского фонда прямых инвестиций,   разрешили использовать уже в более чем 40 странах мира. По данным британского научного журнала The Lancet, опубликовавшего в начале февраля результаты третьего и четвертого этапа клинических испытаний "Спутника V", эффективность российской вакцины от коронавируса составляет 91,6 процента.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 05:02

"Спутник V" - что на самом деле говорят про российскую вакцину в ЕС

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