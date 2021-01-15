Какая вакцина от коронавируса лучше? Был бы выбор!

Вакцинация против коронавируса началась в разных странах. "Спутник V", "BioNTech/Pfizer" и "Moderna" - самые известные прививки. Но пока о том, что нарисовал Сергей Елкин, можно только мечтать.
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