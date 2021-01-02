 В метро только с прививкой от ковида? Когда и кому разблокируют соцкарты | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.01.2021

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Россия

В метро только с прививкой от ковида? Когда и кому разблокируют соцкарты

Социальные карты москвичей, дающие право бесплатного проезда в общественном транспорте, разблокируют при наличии прививки от COVID-19. Так ли это? И как относятся к этому в столице РФ?

В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник для взрослых

В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник для взрослых

Около четырех тысяч подписей собрала в интернете к понедельнику, 11 января, петиция с требованием разблокировать социальные карты москвичей вне зависимости от того, получили ли они прививку от коронавируса. Обращение появилось на сайте change.org после того, как под занавес 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о том, что льготный проезд в общественном транспорте станет доступен только для тех, кто сделает прививку. Что думают об этом москвичи и как намерены бороться за свои права?

Социальную карту разблокируют, когда сделают прививку?  

В конце декабря 2020 года обладатели социальных карт в Москве получили от департамента информационных технологий города СМС-сообщение следующего содержания: "Транспортное приложение социальных карт жителей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также студентов старше 18 лет будет автоматически разблокировано на 15-й день после второй прививки от COVID-19. В праздничные дни пункты вакцинации работают. Запишитесь на прививку".

Пункт сдачи теста на COVID-19 в зоне прилета Домодедово

Пункт сдачи теста на COVID-19 в зоне прилета "Домодедово"

Это сообщение получила, в частности, Мария Елецкая. "Я отношусь к людям с хроническим заболеванием, имею инвалидность первой группы, нахожусь в ремиссии после рака четвертой стадии. Какие-либо прививки мне противопоказаны, поскольку в мою иммунную систему вмешиваться категорически нельзя", - рассказала она DW. Как и социальные карты других москвичей, карта Мария заблокирована с осени 2020 года.

В отличие от многих, женщина работает не удаленно. "У меня посменная работа, которую выполнять дистанционно нет возможности. Жить на одно пособие по инвалидности я не могу. Сейчас на метро я трачу свои собственные деньги. В среднем в месяц выходит около 1,5 тысячи рублей транспортных расходов. Конечно, разблокировка карты была бы неплохим подспорьем, но не ценой собственного здоровья", - говорит она. На то, что московские власти сделают для нее исключение, Мария не рассчитывает: "Не хочу тратить время на поиск истины, хотя, в целом, конечно, ситуация возмутительная".

Карту разблокируют после отмены режима самоизоляции?

На официальном сайте мэра Москвы в разделе, посвященном ответам на самые популярные вопросы о вакцинации, говорится, что "вакцина "Спутник V" прошла две стадии клинических испытаний, получила регистрацию, проходит пострегистрационные  испытания. Никаких серьезных побочных эффектов не выявлено". На том же сайте указано, что противопоказанием для прививки являются, в частности, хронические заболевания, беременность или кормление, участие в клиническом исследовании вакцины и недавно перенесенная ОРВИ.

DW решила с помощью "горячей линии" комплекса соцразвития Москвы выяснить, как же в итоге стоит поступить человеку с серьезным хроническим заболеванием, чтобы разблокировать соцкарту. С "горячей линии" звонок был переадресован в столичный департамент здравоохранения. "Прививку делать не нужно, социальная карта будет разблокирована по окончании режима самоизоляции. Раньше, без прививки, сделать это нельзя", - сообщили в департаменте, уточнив, что режим самоизоляции в Москве продлится до 15 января, "если не будет продлен".

Принудительная вакцинация - дискриминация по возрасту? 

"Видимо, люди с болезнями автоматически попали в рассылку Дептранса, основной аудиторией были мы - старики", - предполагает 75-летний пенсионер Анатолий. В беседе с корреспондентом DW он рассказал, что вынужден время от времени нарушать режим самоизоляции: "Иногда езжу к дочке помогать с внуками. К сожалению, иначе они не справляются. Стараюсь соблюдать все меры предосторожности, ношу маску, перчатки. В основном пользуюсь такси, которое оплачивает дочь", - говорит он. О возможности разблокировать социальную карту и свободно пользоваться общественным транспортом Анатолий, как и многие другие москвичи, узнал из СМС-сообщения. "Мы посоветовались с женой и решили не спешить. Подождем, когда окончательно станет ясно, что побочных эффектов вакцина не дает".

Наглядная инструкция с портала московского мэра для желающих сделать прививку от коронавируса

Наглядная инструкция с портала московского мэра для желающих сделать прививку от коронавируса

Подписавшие в интернете петицию с призывом разблокировать соцкарты всем, считают принуждение к вакцинации дискриминацией. "Не имеют права распоряжаться моими льготами, предоставленными государством, и моей жизнью", - оставила свой комментарий на сайте петиции москвичка Наталья Петушкова. "Социальные льготы не могут ставиться в зависимость от условий, находящихся в сфере самостоятельного выбора граждан. Лишение законных льгот преступно", - вторит ей Ксения Степанищева.

Вакцина "Спутник V" для россиян

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский полагает, что составление петиций едва ли даст какой-то эффект. "К сожалению, этот метод уже не работает, - заявил он DW. - Беспокойство граждан, конечно, можно понять, ведь клинические исследования препарата завершатся только в мае. Со стороны властей заставлять людей вакцинироваться при помощи шантажа - это безобразие. Опыты без согласия граждан запрещены, здесь же согласие получают под давлением. Это прямое нарушение Конституции РФ. Нужны массовые иски. Но то ли адвокатов на всех не хватает, то ли они боятся, то ли не хотят работать без денег".

Эксперт убежден в том, что режим самоизоляции 15 января отменен не будет. Только накануне появились сообщения о том, что в России выявлен первый случай заражения британским штаммом COVID-19, а директор директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не исключает и наличия в России своего собственного штамма, который пока не выявлен.

По оценкам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансирующего производство российской вакцины, по состоянию на 9 января препаратом "Спутник V" в России было вакцинировано более 1 млн человек. Лидеры в мире - Китай, США и Великобритания. Среди субъектов РФ чемпионом по числу привитых к началу года была Москва.

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