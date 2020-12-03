 Вакцина ″Спутник V″: как корреспонденту DW сделали вторую прививку от коронавируса | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.12.2020

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Россия

Вакцина "Спутник V": как корреспонденту DW сделали вторую прививку от коронавируса

Корреспондент DW получил вторую дозу вакцины "Спутник V". Как отличались ощущения после первой и второй прививок, и могут ли после вакцины вколоть плацебо - в материале DW.

Корреспонденту DW Сергею Сатановскому делают прививку

Корреспонденту DW Сергею Сатановскому делают прививку

Вторую дозу вакцины "Спутник V" мне ввели спустя 21 день после первой прививки. За это время Россия, как и несколько западных стран, объявила о начале массовой вакцинации. С 21 декабря записаться на прививку могут и работники СМИ. Моим коллегам Департамент информационных технологий мэрии Москвы разослал СМС-оповещения о возможности привиться "при предъявлении справки с места работы".

Когда начнут прививать людей старше 60 лет?

А вот людям старше 60 лет прививаться пока запрещено. Об этом на прямой линии 17 декабря напомнил и президент Владимир Путин. "Те вакцины, которые сегодня поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались", - сказал он.

Клиническая больница им. Жадкевича

Клиническая больница им. Жадкевича

Впрочем, как рассказали мне врачи, люди старше 60 лет активно участвуют в испытаниях российской вакцины. Почему массовая вакцинация проходит параллельно с незавершенными испытаниями препарата, я спросил доктора Александра Мясникова - главврача больницы им. Жадкевича, в которой мне ставили прививку.

Прямого ответа на этот вопрос Мясников не дал, но объяснил, что пожилых людей, беременных женщин и тех, кто страдает такими хроническими заболеваниями как, например, диабет, будут вакцинировать только после завершения третьей фазы испытаний, в которых участвуют добровольцы из этих групп. Сам Мясников сделал прививку еще в сентябре, став одним из участников исследования вакцины, хотя доктору уже 67 лет.

Плацебо после вакцины не введут

Все время после первой прививки я честно заполнял дневник в электронном приложении Check Covid-19. Никаких признаков того, что его проверяют, я не заметил. По телефону моим состоянием никто из врачей не интересовался, хотя в соглашении на участие в исследовании предупреждают, что это возможно.

Поход в больницу им. Жадкевича за вторым компонентом вакцины  ничем не отличался от первого. В очереди передо мной было два человека. В прошлый раз после вакцинации я встретил в клинике пять женщин - все они работают в детском доме. Они от руки писали отказ от участия в исследовании. Главврач больницы Александр Мясников говорит, что таких "отказников" сейчас много. Это люди, которые записались на участие в исследовании "Спутника V", но позднее получили возможность просто сделать прививку - без вероятности попасть в группу плацебо.

Вакцина Спутник V

Вакцина "Спутник V"

Я зарегистрировался. Компьютер, как мне объяснили, выдал мне специальный номер - ему соответствует определенная ампула с вакциной, которую перед прививкой достают из холодильника. "Если в первый раз мне поставили вакцину, то во второй раз тоже будет вакцина, а не плацебо?" - интересуюсь у врача. "По идее, да", - коротко отвечает он.

Видимой реакции на второй укол нет

Перед уколом мне сделали ПЦР-тест, взяв мазки из носа и рта (на следующий день пришло СМС, что коронавирус не обнаружен). Укололи на этот раз в другое плечо. После прививки надо было провести полчаса в комнате отдыха. За это время я не ощутил никаких изменений. Давление тоже было в норме. Медсестра выдала мне сертификат, подтверждающий, что мне поставлены оба компонента вакцины - или плацебо.

Примерно через семь часов после первой прививки у меня поднялась температура до 38,6 градусов. В телеграм-чате "Результаты вакцинации" (число его подписчиков за три недели выросло с 1800 до 4 тысяч) многие участники третьей фазы испытаний пишут, что испытывали неприятные ощущения после обоих уколов. Я был готов поболеть и после второго укола, но ничего не произошло.

В дневнике в электронном приложении Check Covid-19 я написал, что никаких симптомов у меня не было. Через три недели пойду сдавать тест на антитела к COVID-19. На 42-й день, по словам разработчиков препарата, приходится пик иммунного ответа организма на вакцину.

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    Автор: Марина Барановская


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