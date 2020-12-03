Вакцина "Спутник V": как корреспонденту DW сделали вторую прививку от коронавируса

Вторую дозу вакцины "Спутник V" мне ввели спустя 21 день после первой прививки. За это время Россия, как и несколько западных стран, объявила о начале массовой вакцинации. С 21 декабря записаться на прививку могут и работники СМИ. Моим коллегам Департамент информационных технологий мэрии Москвы разослал СМС-оповещения о возможности привиться "при предъявлении справки с места работы".

Когда начнут прививать людей старше 60 лет?

А вот людям старше 60 лет прививаться пока запрещено. Об этом на прямой линии 17 декабря напомнил и президент Владимир Путин. "Те вакцины, которые сегодня поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались", - сказал он.

Клиническая больница им. Жадкевича

Впрочем, как рассказали мне врачи, люди старше 60 лет активно участвуют в испытаниях российской вакцины. Почему массовая вакцинация проходит параллельно с незавершенными испытаниями препарата, я спросил доктора Александра Мясникова - главврача больницы им. Жадкевича, в которой мне ставили прививку.

Прямого ответа на этот вопрос Мясников не дал, но объяснил, что пожилых людей, беременных женщин и тех, кто страдает такими хроническими заболеваниями как, например, диабет, будут вакцинировать только после завершения третьей фазы испытаний, в которых участвуют добровольцы из этих групп. Сам Мясников сделал прививку еще в сентябре, став одним из участников исследования вакцины, хотя доктору уже 67 лет.

Плацебо после вакцины не введут

Все время после первой прививки я честно заполнял дневник в электронном приложении Check Covid-19. Никаких признаков того, что его проверяют, я не заметил. По телефону моим состоянием никто из врачей не интересовался, хотя в соглашении на участие в исследовании предупреждают, что это возможно.

Поход в больницу им. Жадкевича за вторым компонентом вакцины ничем не отличался от первого. В очереди передо мной было два человека. В прошлый раз после вакцинации я встретил в клинике пять женщин - все они работают в детском доме. Они от руки писали отказ от участия в исследовании. Главврач больницы Александр Мясников говорит, что таких "отказников" сейчас много. Это люди, которые записались на участие в исследовании "Спутника V", но позднее получили возможность просто сделать прививку - без вероятности попасть в группу плацебо.

Вакцина "Спутник V"

Я зарегистрировался. Компьютер, как мне объяснили, выдал мне специальный номер - ему соответствует определенная ампула с вакциной, которую перед прививкой достают из холодильника. "Если в первый раз мне поставили вакцину, то во второй раз тоже будет вакцина, а не плацебо?" - интересуюсь у врача. "По идее, да", - коротко отвечает он.

Видимой реакции на второй укол нет

Перед уколом мне сделали ПЦР-тест, взяв мазки из носа и рта (на следующий день пришло СМС, что коронавирус не обнаружен). Укололи на этот раз в другое плечо. После прививки надо было провести полчаса в комнате отдыха. За это время я не ощутил никаких изменений. Давление тоже было в норме. Медсестра выдала мне сертификат, подтверждающий, что мне поставлены оба компонента вакцины - или плацебо.

Примерно через семь часов после первой прививки у меня поднялась температура до 38,6 градусов. В телеграм-чате "Результаты вакцинации" (число его подписчиков за три недели выросло с 1800 до 4 тысяч) многие участники третьей фазы испытаний пишут, что испытывали неприятные ощущения после обоих уколов. Я был готов поболеть и после второго укола, но ничего не произошло.

В дневнике в электронном приложении Check Covid-19 я написал, что никаких симптомов у меня не было. Через три недели пойду сдавать тест на антитела к COVID-19. На 42-й день, по словам разработчиков препарата, приходится пик иммунного ответа организма на вакцину.

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