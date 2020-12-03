Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.
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Производство вакцины от коронавируса дает возможность начать массовую вакцинацию в РФ уже на следующей неделе, заявил президент Путин. В первую очередь будут прививать врачей и учителей.
Незадолго до начала в России массовой вакцинации корреспондент DW принял участие в тестировании российского препарата "Спутник V". Рассказ от первого лица.