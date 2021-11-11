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Коронавирусы

Коронавирусы - семейство из 40 видов содержащих рибонуклеиновую кислоту вирусов.

Коронавирусы (лат. coronaviridae) поражают организм, преимущественно дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт, человека и животных. Выделяют несколько групп коронавирусов: вирусы человека HCoV-226Е и HCoV-OC43, кишечные возбудители HECoV, коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV.

Проникая в организм, коронавирусы могут стать возбудителями тяжелых заболеваний, например пневмонии. Жизненно опасны коронавирусные инфекции для пожилых людей, а также лиц с ослабленным иммунитетом и хронических больных.

Der Internist Dominik Buckert nimmt in der Corona-Ambulanz des Universitätsklinikums an einem Patienten ein Ultraschall vor. Ein Forschungsprojekt der Uniklinik Ulm beschäftigt sich seit Anfang des Jahres mit den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung für Herz und Lunge. (Zu dpa «Ulmer Mediziner untersuchen Organschäden durch Corona»)

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW 11.11.2021

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.
Bavarian State Premier and Christian Social Union (CSU) leader Markus Soeder gives a statement in Munich, Germany, April 20, 2021. Peter Kneffel/Pool via REUTERS

Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса 10.11.2021

Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.
TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии зафиксировано почти 40 тысяч новых заражений ковидом 10.11.2021

Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.
TOPSHOT - Medics wearing personal protective equipment (PPE) work in the intensive care unit for Covid-19 coronavirus patients in the Moscow Sklifosovsky emergency hospital in Moscow on October 20, 2021. - Russia said on October 20, 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Число скончавшихся от ковида в РФ за сутки впервые превысило 1200 человек 09.11.2021

В России зафиксирован новый максимум суточного прироста погибших от последствий заражения коронавирусом: 1211 летальных случаев. Накануне во многих регионах РФ были сняты антиковидные ограничения.
08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

Германия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом 09.11.2021

В недельном исчислении суточный прирост заражений коронавирусом в Германии вырос более чем вдвое. Будущая правящая коалиция согласовала пакет мер по борьбе с ковидом.

Катастрофа с ковидом в Украине: заразившихся размещают в больничных коридорах (08.11.2021) 08.11.2021

Койка 88-летней женщины находится прямо в коридоре Любарской районной больницы в Житомирской области. В момент ее госпитализации свободных мест в палатах не было. Антонина Самчишина не думала, что болезнь доберется до нее в отдаленное село. В регионе сейчас пик заболеваемости. Врачи меняют специализацию - становятся инфекционистами - прямо по ходу пандемии. Спецрепортаж DW.

Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021) 08.11.2021

Число заражений коронавирусом в Германии за неделю достигло максимума за все время пандемии в cтране.

В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021) 08.11.2021

Выходные продлили только только в пяти российских областях. В остальных сняли большинство ограничений, несмотря на высокую заболеваемость.
A woman, wearing a face mask to protect against coronavirus, shows her QR code to a police officer also wearing a face mask to protect against coronavirus in a Moscow Metro (Subway) station with a poster of the 75th anniversary of the end of World War II, on the left, in Moscow, Russia, Friday, April 17, 2020. Russian President Vladimir Putin has postponed next month's Victory Day celebrations marking the 75th anniversary of the end of World War II, citing the worsening coronavirus pandemic. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (Sergei Kiselev, Moscow News Agency photo via AP)

"Обнуление" QR-кодов вакцинации в России. К чему это привело 08.11.2021

Часть жителей России обнаружила, что их сертификаты вакцинации стали недействительными. Какую реакцию спровоцировал инцидент, который российские власти назвали "сбоем"?

Karikatur von Sergey Elkin. Aschenputtel schaut auf einen Kürbis und sagt: Was ist passiert! Mein QR-Code wurde zu Kürbis!

Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так 08.11.2021

Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.
ABD0044_20211107 - SEEWALCHEN AM ATTERSEE - ÖSTERREICH: ZU APA0174 VOM 7.11.2021 - Zahlreiche Menschen warten am Sonntag, 07. November 2021, auf die Möglichkeit einer Impfung gegen das Coronavirus in Seewalchen. Die Zahl der gebuchten und verabreichten Corona-Impfungen ist in Oberösterreich in den vergangenen Tagen rasant angestiegen. - FOTO: APA/WOLFGANG SPITZBART - 20211107_PD4374

В Австрии ужесточили антикоронавирусные ограничения 08.11.2021

Доступ во многие общественные места теперь открыт лишь привитым и переболевшим. Заражаемость в Австрии выросла в среднем до 600, а в ряде районов - до 900 случаев на 100 тыс. населения.
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами? 08.11.2021

Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
02.08.2021 Rostock Lehrerin Ditte Müller begrüßt am ersten Schultag die Schüler der Klasse 1b vor der Tafel im Klassenzimmer der Grundschule „Werner Lindemann“. Für die rund 155.600 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnt das neue Schuljahr. Um das Coronavirus von den Schulen fernzuhalten, gilt in den ersten beiden Schulwochen Maskenpflicht im Unterricht. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии опасаются утраты контроля над коронавирусом в школах 08.11.2021

Немецкие учителя фиксируют устрашающие тенденции с ковидом в школах. Коэффициент заражаемости в ФРГ впервые превысил 200 случаев на 100 тыс. населения.
2021-11-07 14:04:56 DEN HAAG - Gegner der Corona-Maßnahmen nehmen während der Kundgebung von Together for the Netherlands an einem Protestmarsch durch das Zentrum von Den Haag teil. Die Kampagne bezog Stellung gegen staatliche Maßnahmen rund um Covid-19. KOEN VAN WEEL

В Гааге прошли массовые протесты против ужесточения мер борьбы с пандемией 08.11.2021

На фоне роста числа заражений власти Нидерландов возвращаются к обязательному ношению масок и делают многие учреждения доступными только для переболевших COVID-19, протестированных и привитых.
May 28, 2021, New York City, New York, USA: The U.S. has reported the lowest number of Covid-19 cases in more than a year, as the nationÃ¢â¬â¢s airports over Memorial Day weekend experienced the largest number of travelers since the pandemic began. The 11,976 new cases reported on May 29 were the lowest compared to the seven-day average was of 21,007 since March 31 of last year. 40.5% of adults are fully vaccinated, according to Centers for Disease Control and Prevention data. For unvaccinated people who represent a risk according to the CDC, a large device for detecting the virus has been set up within all over the terminals of JFK Airport in New York with testing, temperature measurement and even the possibility to get vaccinated. An advertising poster representing former president JFK greets travelers at the eponymous airport. (Credit Image: © Marie Le Ble/ZUMA Wire

Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев 08.11.2021

Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.

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