Коронавирусы - семейство из 40 видов содержащих рибонуклеиновую кислоту вирусов.
Коронавирусы (лат. coronaviridae) поражают организм, преимущественно дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт, человека и животных. Выделяют несколько групп коронавирусов: вирусы человека HCoV-226Е и HCoV-OC43, кишечные возбудители HECoV, коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV.
Проникая в организм, коронавирусы могут стать возбудителями тяжелых заболеваний, например пневмонии. Жизненно опасны коронавирусные инфекции для пожилых людей, а также лиц с ослабленным иммунитетом и хронических больных.
Койка 88-летней женщины находится прямо в коридоре Любарской районной больницы в Житомирской области. В момент ее госпитализации свободных мест в палатах не было. Антонина Самчишина не думала, что болезнь доберется до нее в отдаленное село. В регионе сейчас пик заболеваемости. Врачи меняют специализацию - становятся инфекционистами - прямо по ходу пандемии. Спецрепортаж DW.