Скандал с масками может стоить правительству ФРГ миллионы

Высший земельный суд в Кёльне в середине июля вынес решение в пользу поставщика защитных масок, которые были необходимы во время пандемии COVID-19. Маски были заказаны Федеральным министерством здравоохранения ФРГ, но в итоге не пригодились и не были оплачены заказчиком. Суд второй инстанции постановил, что федеральное министерство должно выплатить почти 86 миллионов евро плюс 33 миллиона евро компенсации за просрочку платежа.

Решение может стать сигналом к действию для многих других поставщиков. Ведь на рассмотрении в суде находится еще около 100 аналогичных исков. Если министерство здравоохранения проиграет и их, ему грозит рекордный ущерб в размере 2,3 миллиарда евро или даже больше. Скандал вокруг закупок масок уже считается одним из крупнейших в истории Германии, связанных с растратой денег налогоплательщиков.

Роль Китая в производстве масок

В марте 2020 года мир был охвачен пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего не хватало защитной одежды и антивирусных средств. Тогда возник и острый дефицит респираторных масок стандарта FFP2, KN95 или N95, которые должны были обеспечивать надежную защиту от коронавируса.

Производство масок в Китае Фото: VCG/imago images

"В Китае, который в то время производил около 80 процентов масок, то есть был их основным производителем, начался локдаун и экспорт прекратился", - напомнила депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Симоне Борхардт (Simone Borchardt) во время дебатов в бундестаге, посвященных закупкам масок. По всему миру возник ажиотажный спрос на маски, которые еще оставались в наличии. "В Германии мы даже разработали рекомендации по использованию масок несколько раз и возможности их стирки - вот какое тогда было безумие", - пояснила Борхардт.

В такой ситуации тогдашний федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) из ХДС решил закупить маски в рамках особой процедуры, которая предполагает, что заказчик заключает контракты со всеми заинтересованными компаниями без проведения какого-либо тендера. Таким образом каждый поставщик получает заказ.

Неправильный расчет Шпана

Расчет Шпана заключался в том, что в условиях глобальной конкуренции достаточно установить высокую цену, чтобы получить товар. Вопреки рекомендациям чиновников своего министерства, которые считали приемлемой цену в 3 евро за маску, Шпан установил цену в 4,50 евро. За каждую хирургическую маску предлагалась цена в 0,60 евро. Это вызвало ошеломляющий эффект. Гораздо больше поставщиков, чем ожидалось, предложили гораздо больше масок, чем было необходимо. В конце концов, у министерства оказался заказ на маски на сумму 5,7 миллиарда.

"Цена была установлена слишком высокая, - говорит депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Штамм-Фибих (Martina Stamm-Fibich). - На мой взгляд, это уже ставит вопрос о том, как можно было делать расчеты, не учитывая ситуацию на рынке, и кто несет за это политическую ответственность", - заявила Штамм-Фибих в бундестаге.

Йенс Шпан, экс-министр здравоохранения ФРГ Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Это обвинение экс-министр здравоохранения Йенс Шпан не считает справедливым. "Сегодня я, без сомнения, принял бы несколько иное решение, - сказал он в ходе дебатов. - Да, тогдашнюю процедуру закупки масок, с учетом опыта на сегодняшний день, я не стал бы рекомендовать в такой ситуации".

Но мы не должны забывать, "какой была тогда ситуация и в каких обстоятельствах мы принимали решения". На кону стояли жизни людей, директоры больниц угрожали закрытием медучреждений, а медицинский персонал требовал защиты. "Мы закупили маски. Это было дорого? Да. Иногда это было хаотично? Да. Но так на тот момент было во всех странах мира, - оправдывается Шпан. - Я не знаю никого, кто в тот момент говорил о необходимости убедиться в том, что цены на маски не слишком высокие. Но я знаю многих людей, которые заявляли, что необходимо достать маски любой ценой".

Не просчиталось ли министерство?

Согласно тогдашним расчетам министерства здравоохранения, если пять миллионов медицинских работников нуждаются в двух масках в день, то ежегодно требуется более трех миллиардов масок. "Если вы не знаете, будет ли вторая или третья волна, если вы не знаете, будет ли в Китае снова локдаун, то вы должны принять меры предосторожности в подобной ситуации. И именно это мы и сделали, руководствуясь девизом: лучше иметь, чем нуждаться", - пояснил экс-министр.

Во время пандемии COVID-19 возник дефицит защитных масок. Их не хватало даже в больницах Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Однако в итоге в Германии было распределено только 1,7 миллиарда заказанных масок. Оставшиеся маски не пригодились. В 2023 году 1,2 миллиарда защитных масок должны были быть уничтожены из-за истечения их срока годности. Еще большее количество защитных масок планируется уничтожить впоследствии.

Шпан не упомянул о том, что, учитывая неожиданно большой объем заказов, министерство здравоохранения уже на ранних этапах пришло к выводу, что просчиталось. В конце концов, процедура закупки масок без тендера была внезапно прекращена в начале мая 2020 года, и уже тогда рассматривался вопрос о том, как расторгнуть как можно больше заключенных ранее договоров.

Такой шанс был в том случае, когда компании-поставщики не могли обеспечить ожидаемое качество масок - министерство в одностороннем порядке расторгало контракт на закупку. То же самое происходило и с поставщиками, которые не могли поставить весь товар в оговоренный срок, и предоставляли только часть масок. В контрактах на закупку оговаривалось условие, по которому договорные обязательства прекращались, если срок поставки не был соблюден.

Что решил суд

Однако именно этот пункт Высший земельный суд в Кёльне признал недействительным. По мнению судей, таким образом поставщики были "необоснованно" поставлены в невыгодное положение. Вместо расторжения контракта министерство должно было установить для поставщиков более поздний срок выполнения обязательств.

По мнению суда, при установлении кратчайших сроков поставки должна была учитываться заинтересованность министерства здравоохранения в закупке безупречных защитных масок, пригодных к немедленному использованию. Чего сделано не было. Андреас Одреч (Andreas Audretsch) из фракции "зеленых" в бундестаге говорит о сомнительных условиях закупки. Контракты были составлены "юридически сомнительным" образом, сказал депутат.

Федеральное министерство здравоохранения, которое с приходом к власти "светофорной коалиции" в конце 2021 года возглавил представитель СДПГ, теперь хочет, чтобы дело было рассмотрено Федеральной судебной палатой, то есть высшей судебной инстанцией Германии. Тем более что кёльнские судьи приняли решение, отличное от решения суда в Бонне, который отклонил иск компании в первой инстанции.

Однако еще предстоит выяснить, примет ли федеральный суд это дело к рассмотрению. Если он отклонит его, решение кёльнского суда станет юридически обязательным и, вероятно, окажет воздействие на другие судебные процессы - с соответствующими финансовыми последствиями.

Помимо юридических тяжб, продолжаются и политические дебаты - и они выходят далеко за рамки вопроса о закупке масок. Например, были ли оправданы государственные меры по борьбе с коронавирусом, с их серьезными ограничениями основных прав человека? Какие уроки можно извлечь из этой пандемии и что следует сделать по-другому в будущем?

Однако партии, входящие в правящую коалицию: СДПГ, "зеленые" и СвДП пока не смогли договориться о том, в какой форме следует проводить оценку этих мер. Все три партии не против создания совета граждан. "Зеленые" и СвДП также настаивают на создании комиссии по расследованию в бундестаге. Пандемия COVID-19, возможно, уже в прошлом, но в политическом и финансовом плане она еще далека от завершения.