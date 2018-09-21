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Йенс Шпан
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Йенс Шпан - бывший министр здравоохранения Германии
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Контекст
70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку
70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку
В ФРГ хотя бы одна прививка от ковида у 73% взрослых, полностью вакцинированы 49,7%.
Общество
27.07.2021
27 июля 2021 г.
В Берлине предупредили о новой волне пандемии осенью
В Берлине предупредили о новой волне пандемии осенью
Глава Минздрава ФРГ заявил о вероятности резкого роста числа заражений коронавирусом в ближайшие недели.
Политика
21.07.2021
21 июля 2021 г.
Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай
Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай
Связь между пандемией и утечкой из лаборатории в Ухане не исключена, считают главы ВОЗ и Минздрава ФРГ.
Политика
16.07.2021
16 июля 2021 г.
Коронавирус: в ФРГ пятый день растет показатель заражаемости
Коронавирус: в ФРГ пятый день растет показатель заражаемости
Суточный показатель летальности с COVID-19 в Германии остается довольно низким.
Общество
11.07.2021
11 июля 2021 г.
В ФРГ разгорается скандал вокруг закупки масок Минздравом
В ФРГ разгорается скандал вокруг закупки масок Минздравом
СМИ сообщили об отчете Федеральной счетной палаты по поводу закупки 5,8 млрд защитных масок в начале пандемии.
Политика
17.06.2021
17 июня 2021 г.
Скандал вокруг тест-центров: в ФРГ пройдут консультации
Скандал вокруг тест-центров: в ФРГ пройдут консультации
Министры здравоохранения земель ФРГ обсудят коррупционные схемы при оказании тест-центрами проверок на COVID-19.
Здоровье
31.05.2021
31 мая 2021 г.
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21.09.2018
21 сентября 2018 г.