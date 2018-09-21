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Йенс Шпан

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Йенс Шпан - бывший министр здравоохранения Германии

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Контекст

Житель округа Арвайлер на западе ФРГ, пострадавшего от катастрофического наводнения, получает прививку от ковида.

70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку

70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку

В ФРГ хотя бы одна прививка от ковида у 73% взрослых, полностью вакцинированы 49,7%.
Общество27 июля 2021 г.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан

В Берлине предупредили о новой волне пандемии осенью

В Берлине предупредили о новой волне пандемии осенью

Глава Минздрава ФРГ заявил о вероятности резкого роста числа заражений коронавирусом в ближайшие недели.
Политика21 июля 2021 г.
Йенс Шпан (слева) и Тедрос Адханом Гебрейесус

Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай

Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай

Связь между пандемией и утечкой из лаборатории в Ухане не исключена, считают главы ВОЗ и Минздрава ФРГ.
Политика16 июля 2021 г.
Агитация в пользу вакцинации от коронавируса в Крефельде

Коронавирус: в ФРГ пятый день растет показатель заражаемости

Коронавирус: в ФРГ пятый день растет показатель заражаемости

Суточный показатель летальности с COVID-19 в Германии остается довольно низким.
Общество11 июля 2021 г.
Табличка перед входом в здание министерства здравоохранения в Берлине

В ФРГ разгорается скандал вокруг закупки масок Минздравом

В ФРГ разгорается скандал вокруг закупки масок Минздравом

СМИ сообщили об отчете Федеральной счетной палаты по поводу закупки 5,8 млрд защитных масок в начале пандемии.
Политика17 июня 2021 г.
Тест-центр в Берлине

Скандал вокруг тест-центров: в ФРГ пройдут консультации

Скандал вокруг тест-центров: в ФРГ пройдут консультации

Министры здравоохранения земель ФРГ обсудят коррупционные схемы при оказании тест-центрами проверок на COVID-19.
Здоровье31 мая 2021 г.
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