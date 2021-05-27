В ФРГ - 745 случаев инфицирования коронавирусом за сутки

В Германии за минувшие 24 часа выявлено 745 случаев инфицирования коронавирусом, шесть больных с диагнозом COVID-19 скончались. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI).

Таким образом, несмотря на относительно высокий прирост новых случаев заражения, суточный показатель летальности с COVID-19 остается довольно низким. В целом в 84-миллионной стране вирус выявлен у 3 736 165 человек, 91 231 пациент умер, более 3,63 млн выздоровели.

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений вырос с 5,8 (10 июля) до 6,2 случая на 100 тысяч человек.

В Германии полностью привиты 35 млн человек

В Германии от коронавируса полностью привито более 42 процентов населения (42,1 проц, или 35 млн человек, - по данным на 11.35 мск 10 июля). Около 58,2 проц населения (48,4 млн человек) получили как минимум одну прививку.

В день в ФРГ делали почти 700 тыс. прививок.

Комментируя новейшие показатели, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) написал в Twitter: "Это хорошо, однако в состязании с "дельта"-вариантом все еще недостаточно. Вакцина доступна теперь для всех. Пожалуйста, воспользуйтесь ей!"

Главы Минюста и МИД ФРГ разошлись во взглядах на скорое снятие ограничений

Ранее министр юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) выступила против скорого снятия коронавирусных ограничений. До этого необходимо "пройти значительно дальше в направлении коллективного иммунитета", заявила она изданию Augsburger Allgemeine. Дети, не получившие предложения вакцинации, взрослые с хроническими заболеваниями и беременные женщины "не могут защититься с помощью прививки, даже если хотели бы", указала министр. Пандемия еще не преодолена, подчеркнула она.

В то же время необходимо регулярно проверять, соразмерны ли действующие меры текущей эпидемиологической ситуации, отметила Ламбрехт. Она посчитала существенным успехом снятие ряда ограничительных мер в силу низких показателей заражения и распространения вакцинации.

Соратник Ламбрехт по Социал-демократической партии Германии, министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) в свою очередь несколькими днями ранее выступил за снятие ограничений. По его мнению, это станет возможным через несколько недель.

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