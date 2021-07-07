В Германии вновь вырос показатель заражаемости коронавирусом

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений вирусом SARS-CoV-2 в Германии продолжает расти четвертый день подряд. На утро субботы, 10 июля, его значение составило 5,8 случая на 100 тысяч жителей, следует из данных Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Неделей ранее он составлял 4,9 случая.
За последние 24 часа в Германии подтверждено 952 новых заражения, 35 больных с коронавирусной инфекцией скончались, сообщается на сайте RKI. Таким образом, несмотря на относительно высокий прирост новых случаев заражения, суточный показатель летальности от последствий COVID-19 остается довольно низким. В целом в 84-миллионной стране вирус выявлен у 3 735 420 человек, 91 225 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, более 3,63 млн выздоровели.
В Германии от коронавируса полностью привито более 40 процентов населения. Почти 58 процентов населения получили как минимум одну прививку.
Главы Минюста и МИД ФРГ разошлись во взглядах на скорое снятие ограничений
Между тем министр юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) выступила против скорого снятия коронавирусных ограничений. До этого необходимо "пройти значительно дальше в направлении коллективного иммунитета", заявила она изданию Augsburger Allgemeine. Дети, не получившие предложения вакцинации, взрослые с хроническими заболеваниями и беременные женщины "не могут защититься с помощью прививки, даже если хотели бы", указала министр. Пандемия еще не преодолена, подчеркнула она.
В то же время необходимо регулярно проверять, соразмерны ли действующие меры текущей эпидемиологической ситуации, отметила Ламбрехт. Она посчитала существенным успехом снятие ряда ограничительных мер в силу низких показателей заражения и распространения вакцинации.
Соратник Ламбрехт по Социал-демократической партии Германии, министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) несколькими днями ранее выступил за снятие ограничений. По его мнению, это станет возможным через несколько недель, когда все жители Германии получат предложение сделать прививку от ковида. В таком случае не будет причин "давить" ограничениями на общество, как прежде, считает глава внешнеполитического ведомства. Немцы смогут перейти к "жизни с вирусом, а не жизни в локдауне", отметил Мас.
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Автор: Андрей Гурков