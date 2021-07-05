Как в Германии борются с "усталостью от вакцинации"

Более половины немцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, однако растет число тех, кто не приходит за второй. В ФРГ спорят - нужно штрафовать за неявку или же поощрять за готовность прививаться.
В Германии успешно продвигается кампания по вакцинации населения от коронавируса. По данным на 5 июля, уже 56,5 процента немцев получили как минимум один укол, около 39 процентов полностью вакцинированы. По оценкам федерального правительства, завершился период, в который ощущался недостаток вакцин, и сейчас их предложение начинает превышать спрос.
В связи с этим власти скорректировали свое прежнее обещание дать возможность всем желающим сделать прививку до конца лета: теперь они могут начать вакцинацию до конца июля. Германия стремительно приближается к тому моменту, который считается решающим для борьбы с пандемией - когда не менее 80 процентов населения будет вакцинировано, и тем самым будет достигнут так называемый коллективный иммунитет.
Вместе с тем в стране наблюдается феномен, который некоторые эксперты называют "усталостью от вакцинации". В Северном Рейне - Вестфалии в последние пару недель 6 процентов немцев не являлись в центры вакцинации в назначенное заранее время, чаще всего это касалось второго укола. В Берлине этот показатель составляет от 5 до 10 процентов.
Это приводит к тому, что что прививку получает меньше людей, чем могли бы. Кроме того, неиспользованную вакцину приходится выбрасывать. Предполагается, что люди пропускают прививку потому, что находятся в отпуске в отъезде, или намного ниже оценивают опасность заразиться коронавирусом, или же смогли быстрее организовать себе второй укол у домашнего врача или у врача по месту работы.
В усталость от вакцинации не верят в министерстве здравоохранения Северного Рейна - Вестфалии. "Если люди не являются в центр вакцинации на второй укол, это не означает автоматически, что они не хотят прививаться", - заявил DW представитель ведомства. По его словам, многие делают прививку там, где им удается быстрее согласовать время для визита, например у врача на производстве или в частной практике.
Отказ от второй дозы вакцины может иметь фатальные последствия в связи со стремительным распространением дельта-варианта коронавируса, который, по данным Института имени Роберта Коха, уже составляет половину всех новых случаев инфицирования в стране. Второй укол тем и хорош, что после него значительно увеличивается число антител в крови, формируется иммунная память организма о вирусе, говорит Кристине Фальк (Christine Falk), глава Немецкого общества иммунологии.
Глава берлинского отделения Красного креста Марио Чайа (Mario Czaja) предложил штрафовать "прогульщиков" на 25-30 евро, что вызвало дебаты о возможных наказаниях за неявку на вакцинацию в установленный срок. Предложение поддержали ряд политиков социал-демократов и христианских демократов. Зампредседателя фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай (Thorsten Frei) заявил, что пропускать назначенный срок вакцинации безрассудно, и это выглядит как пощечина другим людям, которые до сих пор ждут возможности сделать прививку.
"Кому лень отменить встречу, позвонив по телефону или сделав несколько кликов, следует оплатить понесенные затраты", - указал Фрай. Против штрафов 5 июля выступило федеральное правительство. По словам его официального представителя Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), федеральные власти не планируют такие меры в отношении тех, кто пропустил вакцинацию.
Ранее критически о штрафах высказался глава Федерального объединения касс обязательного медицинского страхования (Andreas Gassen), отметив, что к солидарному поведению людей невозможно принудить штрафами. Сходных взглядов придерживается эксперт по вопросам здравоохранения фракции либеральной СвДП в бундестаге Кристине Ашенберг-Дугнус (Christine Aschenberg-Dugnus).
По ее мнению, угроза штрафа скорее отпугнет людей от вакцинации. Намного важнее сейчас убедить тех, кто все еще не решился сделать прививку. И сделать это, по мнению политика, помогут мобильные пункты вакцинации, которые будут агитировать и прививать людей по месту жительства, и поощрение за готовность привиться, например бесплатными билетами в музей или парк развлечений.
Подарками можно достичь желаемого эффекта краткосрочно, считает зампредседателя Немецкого общества психологии Штефан Шульц-Хардт (Stefan Schulz-Hardt). Однако в долгосрочной перспективе такой подход контрпродуктивен, в некотором смысле он сигнализирует о том, что речь идет о чем-то столь сомнительном, что за это нужно вознаграждать, говорит эксперт. По его мнению, это может настроить против прививки от коронавируса тех людей, которые не выработали однозначного отношения в этом вопросе, а также лить воду на мельницу антипрививочников.
Чтобы добиться успеха в борьбе с пандемией, немецкие власти должны убедить в необходимости вакцинации скептиков и тех, кто пребывает в нерешительности - в этом едины все эксперты. Достучаться до антипрививочников почти так же безнадежно, как убедить Криштиану Рональду глотнуть кока-колы. "Очень часто против прививок выступают люди, которые верят в теории заговора и в целом крайне недоверчивы", - поясняет Шульц-Хардт.
В ФРГ уже полгода идет кампания в поддержку вакцинации от коронавируса "Германия закатывает рукава". Правительство ФРГ потратило 25 миллионов евро на плакаты и видеоролики на телевидении и в интернете. Однако, по мнению маркетолога Штеффена Эгнера (Steffen Egner), эта кампания не достигла своей основной цели.
Возглавляемая им маркетинговая фирма MediaAnalyzer опросила 500 немцев и пришла к выводу, что реклама вакцинации не побудила сделать прививку от COVID-19 тех людей, кто не хотел ее делать или сомневался. Лишь каждому пятому из тех, кто не определился с выбором, понравились телевизионные ролики о вакцинации, говорит Эгнер. По словам респондентов, к ним обращаются недостаточно эмоционально.
"Подобная кампания должна быть правильно адресована, она должна содержать четкий мотив, например, обретение свободы после вакцинации", - считает Эгнер. Федеральные власти намерены в ближайшее время запустить дополнительную рекламную кампанию о вакцинации с участием известных людей и инфлюенсеров, адресованную в первую очередь неопределившимся.
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