Как в Германии борются с "усталостью от вакцинации"

В Германии успешно продвигается кампания по вакцинации населения от коронавируса. По данным на 5 июля, уже 56,5 процента немцев получили как минимум один укол, около 39 процентов полностью вакцинированы. По оценкам федерального правительства, завершился период, в который ощущался недостаток вакцин, и сейчас их предложение начинает превышать спрос.

В связи с этим власти скорректировали свое прежнее обещание дать возможность всем желающим сделать прививку до конца лета: теперь они могут начать вакцинацию до конца июля. Германия стремительно приближается к тому моменту, который считается решающим для борьбы с пандемией - когда не менее 80 процентов населения будет вакцинировано, и тем самым будет достигнут так называемый коллективный иммунитет.

У немцев развилась "усталость от вакцинации"?

Вместе с тем в стране наблюдается феномен, который некоторые эксперты называют "усталостью от вакцинации". В Северном Рейне - Вестфалии в последние пару недель 6 процентов немцев не являлись в центры вакцинации в назначенное заранее время, чаще всего это касалось второго укола. В Берлине этот показатель составляет от 5 до 10 процентов.

Это приводит к тому, что что прививку получает меньше людей, чем могли бы. Кроме того, неиспользованную вакцину приходится выбрасывать. Предполагается, что люди пропускают прививку потому, что находятся в отпуске в отъезде, или намного ниже оценивают опасность заразиться коронавирусом, или же смогли быстрее организовать себе второй укол у домашнего врача или у врача по месту работы.

Центр вакцинации в Эссене, Северный Рейн - Вестфалия

В усталость от вакцинации не верят в министерстве здравоохранения Северного Рейна - Вестфалии. "Если люди не являются в центр вакцинации на второй укол, это не означает автоматически, что они не хотят прививаться", - заявил DW представитель ведомства. По его словам, многие делают прививку там, где им удается быстрее согласовать время для визита, например у врача на производстве или в частной практике.

Отказ от второй дозы вакцины может иметь фатальные последствия в связи со стремительным распространением дельта-варианта коронавируса, который, по данным Института имени Роберта Коха, уже составляет половину всех новых случаев инфицирования в стране. Второй укол тем и хорош, что после него значительно увеличивается число антител в крови, формируется иммунная память организма о вирусе, говорит Кристине Фальк (Christine Falk), глава Немецкого общества иммунологии.

Можно ли с помощью штрафов или подарков побудить людей прививаться?

Глава берлинского отделения Красного креста Марио Чайа (Mario Czaja) предложил штрафовать "прогульщиков" на 25-30 евро, что вызвало дебаты о возможных наказаниях за неявку на вакцинацию в установленный срок. Предложение поддержали ряд политиков социал-демократов и христианских демократов. Зампредседателя фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай (Thorsten Frei) заявил, что пропускать назначенный срок вакцинации безрассудно, и это выглядит как пощечина другим людям, которые до сих пор ждут возможности сделать прививку.

Торстен Фрай

"Кому лень отменить встречу, позвонив по телефону или сделав несколько кликов, следует оплатить понесенные затраты", - указал Фрай. Против штрафов 5 июля выступило федеральное правительство. По словам его официального представителя Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), федеральные власти не планируют такие меры в отношении тех, кто пропустил вакцинацию.

Ранее критически о штрафах высказался глава Федерального объединения касс обязательного медицинского страхования (Andreas Gassen), отметив, что к солидарному поведению людей невозможно принудить штрафами. Сходных взглядов придерживается эксперт по вопросам здравоохранения фракции либеральной СвДП в бундестаге Кристине Ашенберг-Дугнус (Christine Aschenberg-Dugnus).

Мобильный пункт вакцинации в баварском Нюрнберге

По ее мнению, угроза штрафа скорее отпугнет людей от вакцинации. Намного важнее сейчас убедить тех, кто все еще не решился сделать прививку. И сделать это, по мнению политика, помогут мобильные пункты вакцинации, которые будут агитировать и прививать людей по месту жительства, и поощрение за готовность привиться, например бесплатными билетами в музей или парк развлечений.

Подарками можно достичь желаемого эффекта краткосрочно, считает зампредседателя Немецкого общества психологии Штефан Шульц-Хардт (Stefan Schulz-Hardt). Однако в долгосрочной перспективе такой подход контрпродуктивен, в некотором смысле он сигнализирует о том, что речь идет о чем-то столь сомнительном, что за это нужно вознаграждать, говорит эксперт. По его мнению, это может настроить против прививки от коронавируса тех людей, которые не выработали однозначного отношения в этом вопросе, а также лить воду на мельницу антипрививочников.

Как достучаться до корона-скептиков и неопределившихся?

Чтобы добиться успеха в борьбе с пандемией, немецкие власти должны убедить в необходимости вакцинации скептиков и тех, кто пребывает в нерешительности - в этом едины все эксперты. Достучаться до антипрививочников почти так же безнадежно, как убедить Криштиану Рональду глотнуть кока-колы. "Очень часто против прививок выступают люди, которые верят в теории заговора и в целом крайне недоверчивы", - поясняет Шульц-Хардт.

Рекламная кампания "Германия закатывает рукава"

В ФРГ уже полгода идет кампания в поддержку вакцинации от коронавируса "Германия закатывает рукава". Правительство ФРГ потратило 25 миллионов евро на плакаты и видеоролики на телевидении и в интернете. Однако, по мнению маркетолога Штеффена Эгнера (Steffen Egner), эта кампания не достигла своей основной цели.

Возглавляемая им маркетинговая фирма MediaAnalyzer опросила 500 немцев и пришла к выводу, что реклама вакцинации не побудила сделать прививку от COVID-19 тех людей, кто не хотел ее делать или сомневался. Лишь каждому пятому из тех, кто не определился с выбором, понравились телевизионные ролики о вакцинации, говорит Эгнер. По словам респондентов, к ним обращаются недостаточно эмоционально.

"Подобная кампания должна быть правильно адресована, она должна содержать четкий мотив, например, обретение свободы после вакцинации", - считает Эгнер. Федеральные власти намерены в ближайшее время запустить дополнительную рекламную кампанию о вакцинации с участием известных людей и инфлюенсеров, адресованную в первую очередь неопределившимся.

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