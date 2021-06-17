Почему в России привились лишь 10%, а в Германии - треть населения

Из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в России власти регионов по всей стране вводят обязательную вакцинацию. Она коснется чиновников и сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры. Во многих регионах в краткие сроки планируют прививать до 60% всех работников данных сфер. Всего за шесть месяцев кампании вакцинации в России две дозы вакцины получили лишь 10% населения.

В Германии, где делать прививки начали примерно в то же время, в конце декабря, полностью вакцинирована уже почти треть жителей. О том, почему россияне не хотят прививаться, а немцы буквально охотятся за вакцинами, и поможет ли России принудительная вакцинация, DW поговорила с Ириной Якутенко, молекулярным биологом и журналистом из Берлина, пишущим на научные темы.

DW: Ирина, вас удивил новый резкий рост числа инфицированных и госпитализированных в России?

Ирина Якутенко: К сожалению, нет. Было ясно, что третьей волны России не избежать, что при полном де-факто отсутствии ограничений в России цифры будут неприятными, поскольку вирус очень активно распространяется в популяции.

- Что стало причиной этого резкого скачка?

- Сочетание факторов. У нас пока нет точных данных по геномам из Москвы, но по данным из Санкт-Петербурга мы видим резкое увеличение доли индийского штамма, который более заразен, чем предыдущие версии коронавируса. И вот этот индийский штамм наложился на полное отсутствие ограничений.

- Сейчас в России от коронавируса полностью привиты лишь 10% населения. С чем связано нежелание россиян вакцинироваться?

- Первые ошибки, которые привели к такому низкому проценту вакцинированных, были сделаны еще в начале пандемии, когда Европа уже вводила ограничительные меры, а по телевизору в России на федеральных каналах шли передачи, где эксперты рассказывали, что все это ерунда, это не страшнее гриппа и ничего делать не надо. Люди это запомнили. Потом вдруг внезапно ввели жесткий карантин, который также внезапно был снят перед голосованием (по поправкам в Конституцию. - Ред.) и парадом Победы. Отсутствие последовательной политики подорвало доверие властям.

- Почему в Германии, в отличии от России, все буквально охотились за прививками?

- В Европе вакцины дают реальные преимущества. В Германии с конца декабря действовал карантин. Сейчас меры постепенно ослабляют, но еще недавно только вакцинация избавляла от необходимости по нескольку раз в неделю сдавать тесты на коронавирус и сидеть в карантине при возвращении из-за границы. Последние полгода были очень тяжелыми для всей Германии.

Очередь на вакцинацию в Берлине

И все понимают, что если цифры опять поползут вверх, то это снова повторится, и никто этого не хочет. Люди видят реальный бонус от того, что они привьются. В России нет никаких ограничений, поэтому вакцинированные никаких преимуществ и бонусов не получают, при этом в голове большое количество страхов по поводу вакцин.

- Может ли обязательная вакцинация изменить ситуацию?

- Вакцинация не поможет остановить третью волну пандемии. Для того, чтобы остановить волну, когда она уже идет, нужны ограничения, локдаун, и Европа это хорошо знает. Везде в Европе была третья волна. А в России особых ограничений не вводится, вместо этого людей загоняют прививаться. Эффект от этого наступит только через шесть недель.

К тому же, как показывают некоторые исследования, векторные вакцины, такие как "Спутник V", не так эффективны против индийского штамма. Поэтому для того, чтобы эффект проявился в популяции, должно быть привито существенное количество людей. Безусловно вакцинация нужна для того, чтобы предотвратить следующие волны и уменьшить количество жертв, но для остановки этой волны нужны ограничения.

Во время локдауна в Германии не работали магазины, а рестораны предлагали еду только на вынос

- Например, какие ограничения было бы целесообразно ввести сейчас?

- К сожалению, при таком нарастании волны самая действенная мера - это "экстренное торможение", как это было в Германии. Чтобы сейчас резко сбить волну, необходимо порвать цепочки заражения. То есть необходим локдаун, не частичный, не компромиссный, а такой серьезный, который продлится как минимум несколько недель, для того чтобы все, кто сейчас заразился, не заразил еще кого-то. Несколько недель необходимо подержать локдаун, как это и делали в Европе, чтобы случился спад заражений и снялась нагрузка на больницы. Конечно, можно ничего не вводить. Но это чревато смертями, забитыми больницами и тяжелыми последствиями ковида у тех, кто все-таки его переживет.

- Минздрав уже готовит программу по ревакцинации населения. Прививку правда нужно "обновлять"?

- Нет никаких данных, которые бы говорили о необходимости ревакцинации любой вакциной, еще слишком мало времени прошло. Мы не понимаем, какой уровень антител является достаточным для защиты, где та минимальная граница. И как их измерить? Существует много разных тестов. К тому же нужно проводить отдельные исследования для новых штаммов. Поэтому говорить сейчас о ревакцинации - это популизм, не основанный на научных данных. Более того, в нынешней ситуации это может даже навредить, потому что у людей может сложиться впечатление, что раз нужна ревакцинация, вакцина не эффективна.

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