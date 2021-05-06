Рано расслабились? Почему в Москве рекордный рост заражений коронавирусом

18 июня в Москве за сутки было выявлено более девяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Больницы в столице переполнены: количество госпитализаций с ковидом или подозрением на него достигло отметки в 1700 человек в день, сравнимой с предыдущим пиком пандемии в декабре 2020 года. DW поговорила с экспертами о причинах такого резкого роста заражений, а также о действенности мер по борьбе с пандемией, которые ввели в Москве и Подмосковье, и обязательной вакцинации.

Что стало причиной резкого роста числа заболеваний?

Новый резкий рост числа заражений - результат совокупности нескольких факторов, считает профессор по популяционным медицинским исследованиям Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук. Первое - это отсутствие действенных мер по борьбе с коронавирусом. Это способствовало тому, что уровень контактов и активность жителей крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, вышел на допандемийный уровень.

Вторая причина - это появление нового, более заразного варианта коронавируса - "дельта". Пока неизвестно, насколько тяжело он переносится. "Скорее всего, он не более летален, чем обычный коронавирус", - считает Барчук. Главная особенность нового варианта вируса - он быстрее распространяется в обществе и лучше пробивает защиту, которая есть у тех, кто уже переболел коронавирусом или вакцинировался. И все же вакцинация "все еще достаточно эффективна против "дельты", уверяет эпидемиолог.

Именно медленная кампания вакцинации населения, по его мнению, является третьим фактором, который поспособствовал росту числа заболевших. Нежелание россиян вакцинироваться он объясняет "довольно сдержанным отношением к вакцинации как к процедуре профилактики каких-либо заболеваний", а также тем, что после спада заражений в зимние месяцы россияне попросту расслабились.

"Это вдвойне печально, поскольку в России есть эффективная и доступная вакцина. Многие страны закупают вакцины из-за рубежа, а в России есть возможность предоставить своим гражданам бесплатную вакцинацию препаратом, эффективность которого признали не только в России, но и в других странах", - сетует эпидемиолог.

Обязательная вакцинация - "акт отчаяния" властей

В связи с ростом числа заболеваний власти Москвы и Московской области ввели частичную обязательную вакцинацию для работников сфер услуг, образования, транспорта и чиновников. Привить должны будут 60% людей, работающих в этих отраслях. За невыполнение мер работодателям грозят штрафы, а сотрудникам - увольнения.

Независимый аналитик данных из Москвы Александр Драган в интервью DW назвал обязательную вакцинацию "актом отчаяния" властей. "Это страшно непопулярное решение, особенно если учесть, как мало доверия у людей к вакцинации в принципе. Очевидно, что такое решение спровоцирует бурю недовольства и довольно сильно скажется на рейтинге власти", - считает он.

Карикатура Сергея Елкина о мерах против распространения коронавируса в Москве

Именно поэтому такие решения принимаются не на федеральном, а только на местном уровне. Против массовой обязательной вакцинации ранее высказывался президент России Владимир Путин. Даже в Москве это постановление подписал не мэр города Сергей Собянин, а главный санитарный врач Елена Андреева.

Чем может обернуться обязательная вакцинация?

Массовая вакцинация не только приведет к недовольству населения, но может даже способствовать росту заболеваний в краткосрочной перспективе, считает Драган. По его словам, "гнать людей на вакцинацию во время сильнейшей вспышки ковида может быть попросту опасно, если не соблюдать меры, если не организован процесс, если люди до сих пор не приучились носить маски".

Также требование обязательной вакцинации может привести к буму на рынке поддельных справок и сертификатов о вакцинации. "Это плохо и для тех, кто так делает, и для общества, поскольку вызовет недоверие к вакцинации у тех людей, которые сомневаются", - говорит эпидемиолог Антон Барчук. Кроме того, добавляет аналитик Александр Драган, это значительно ухудшит статистику, поскольку не будет понимания, кто действительно привит, а кто купил справку.

Прививку от коронавируса хотят делать не все россияне

Эксперты считают, что эффективнее создавать позитивную мотивацию для того, чтобы люди вакцинировались. К примеру, в Германии для тех, кто полностью привит от коронавируса допущенной в ЕС вакциной, действуют определенные послабления. Им, в частности, не нужно сдавать экспресс-тест, чтобы пойти в ресторан или в музей.

Работают ли усиленные меры борьбы с пандемией?

Помимо частичной обязательной вакцинации, в столице продлили уже введенные в середине июня усиленные меры по борьбе с коронавирусом. Закрытыми до 29 июня останутся фудкорты в торговых центрах, зоопарки, детские и спортивные площадки. Рестораны и кафе не могут принимать посетителей с 11 вечера до 6 утра.

Кроме того, на следующей неделе в столице в качестве эксперимента откроют несколько "бесковидных ресторанов", которые будут работать и ночью, но будут открыты только для вакцинированных посетителей по специальному QR-коду. Также вводятся ограничения на проведение мероприятий. Теперь максимальное количество участников не должно превышать тысячу человек.

Остановить распространение коронавируса поможет ограничение контактов, считают эксперты

"Это даже не полумеры, а просто какая-то их видимость, - говорит аналитик Александр Драган. - С одной стороны, понятно, что власти до последнего не хотят вводить строгие ограничения и надеются проскочить эту волну без локдауна, без каких-то ограничений для бизнеса и людей, но то, что сейчас принимают, не способно внести хоть какой-то вклад в замедление роста заражений, не говоря уже об остановке".

Что поможет победить пандемию?

С начала пандемии ничего не изменилось и единственным действенным способом замедлить распространение вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения остается снижение контактов, соглашаются эксперты. Александр Драган говорит, что самым эффективным было бы введение локдауна или хотя бы запрет проведения любых массовых мероприятий. Однако власти вряд ли пойдут на такие жесткие меры, думает он.

То, как будет развиваться ситуация, зависит не только от введенных мер, но и от поведения людей, в первую очередь, считает эпидемиолог Антон Барчук. В начале пандемии многие более ответственно относились к введенным ограничениям и действительно ограничивали свои контакты. Но сейчас, говорит Барчук, многие просто устали от пандемии и не намерены сидеть дома.

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