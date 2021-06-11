 В России стремительно растет заражаемость коронавирусом | Новости из Германии о России | DW | 12.06.2021

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Россия

В России стремительно растет заражаемость коронавирусом

Суточный прирост инфицированных в РФ составил более 13,5 тысяч. Еще накануне впервые с февраля было выявлено более 12 тысяч новых случаев коронавируса. В Москве - максимальный показатель за 2021 год.

В московской больнице

В России стремительно растет число новых зараженийкоронавирусом. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 13 510 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, от ее последствий скончались 399 человек, сообщил оперативный штаб в субботу, 12 июня.

С начала недели в России наблюдается ежедневное увеличение заболеваемости коронавирусом, показатели субботы соотносятся с данными 19 февраля, когда было выявлено 13 433 новых случая, после этого наблюдалось снижение значений.

Еще накануне, 11 июня, в России впервые с 22 февраля было выявлено более 12 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Тревожная ситуация в Москве

Больше всего новых инфицированных в Москве - 6701 (максимум за 2021 год), Подмосковье - 889, Санкт-Петербурге - 867, Нижегородской области - 179, Воронежской области - 159, Ростовской области - 157, Бурятии - 140, Свердловской области - 129. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 5 193 964 человека, из них 126 073 умерли, 4 792 169 вылечились.

Во всем мире, по последним данным портала Worldometer, число инфицированных превысило 176 млн, из них более 3,8 млн умерли. Больше всего случаев инфекции зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Россия занимает шестое место в списке.

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    Автор: Андрей Гурков


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