Прививка от ковида: вакцинация двумя препаратами эффективна?

Вакцина против коронавируса AstraZeneca была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) еще в январе 2021 года, и после этого ею начали вакцинировать всех взрослых жителей Германии. Однако вскоре выяснилось, что препарат обладает опасным побочным эффектом: он повышает риск образования тромбов в головном мозге - в особенности этой опасности подвержены молодые женщины. Поэтому постоянная комиссия по вакцинации Германии (Stiko) в апреле приняла решение ограничить применение AstraZeneca целевой группой старше 60 лет.

На практике это означало, что многие люди, получившие первую прививку AstraZeneca, во второй раз должны были привиться препаратами BioNTech/Pfizer или Moderna. Сегодня все взрослые жители Германии вне зависимости от возраста снова могут прививаться AstraZeneca - после предварительной беседы с врачом о возможных рисках.

Однако недавно проведенное исследование, изучившее результаты комбинирования двух вакцин, говорит о том, что этот вариант может стать не только временным решением. Ученые из Университета Саара в Германии установили, что у людей, получивших первую прививку вакциной AstraZeneca, а вторую - BioNTech/Pfizer, иммунный ответ был гораздо выше, чем у пациентов, дважды привившихся одной и той же вакциной.

Так можно ли говорить о том, что пришло время изменить подход к глобальной иммунизации от коронавируса? Пока что нет.

Вакцинация двумя препаратами. Что говорят ученые?

В заявлении университета Саара для прессы об итогах исследования подчеркивается: пока что результаты предварительные и еще не прошли полную научную оценку. До опубликования официальных выводов исследовательская группа намерена изучить роль таких факторов как, например, возраст и пол пациентов, а также выяснить, какие комбинации вакцин могут вызвать более серьезные побочные эффекты.

Иммунный ответ после комбинированной прививки гораздо выше

Но хотя окончательных итогов еще нет, команда, проводившая исследование, считает полученные результаты более чем обнадеживающими. "Именно поэтому мы и хотели поделиться ими уже сейчас, не дожидаясь завершения процесса научной оценки", - отмечается в заявлении для прессы, сделанном Мартиной Сестер (Martina Sester), профессором трансплантационной и инфекционной иммунологии университета Саара.

В испытании, которое на протяжении нескольких месяцев велось в университетской клинике в городе Хомбург в федеральной земле Саар, участвовали 250 человек, разделенные на три группы. Первая из них получила две прививки AstraZeneca, вторую дважды вакцинировали BioNTech/Pfizer, а оставшихся участников привили комбинацией двух вакцин.

Спустя две недели после второй прививки ученые сравнили силу иммунного ответа участников исследования. "Мы смотрели не только на количество выработанных антител против коронавируса, но и на то, насколько эффективными были так называемые нейтрализующие антитела, - поясняет Сестер. - Это говорит нам о том, насколько хорошо антитела предотвращают проникновение вируса в наши клетки".

Исследователи обнаружили, что люди, привитые двойной дозой BioNTech/Pfizer и комбинацией двух вакцин, выработали примерно в десять раз больше антител чем те, кто получил двойную дозу AstraZeneca. Что же касается нейтрализующих антител, то, по словам Сестер, прививка двумя разными вакцинами была даже более эффективной, чем двойная доза BioNTech/Pfizer.

После двух разных вакцин количество антител увеличивается?

Схожие выводы были сделаны и в ходе исследования CombivacS, проведенного в мадридском Институте здоровья имени Карлоса III. В исследовании участвовали 663 человека, его результаты опубликованы в научном журнале Nature. Они, как и у немецких коллег, еще не окончательны: публикация в Nature представляет собой репринт, а не рецензированную статью.

В Испании полностью привиты от коронавируса более 25 процентов населения

Две трети участников исследования в Мадриде были вакцинированы препаратом BioNTech/Pfizer после первой прививки AstraZeneca. Остальным участникам к моменту первых, предварительных результатов, успели сделать только одну прививку. Магдалена Кампинс, проводившая исследование в Университетской больнице Валь-д'Эброн в Барселоне, рассказала, что у тех, кто был привит двумя разными вакцинами, после второй прививки начал вырабатываться гораздо более высокий уровень антител, и эти антитела смогли распознать и инактивировать коронавирус SARS-CoV-2 в лабораторных тестах.

Однако одной из проблем испанского исследования - помимо того, что его результаты еще не окончательны и не прошли рецензирование, - является то, что оно не включает контрольную группу людей, получивших две дозы одной и той же вакцины, поэтому прямое сравнение между двумя группами невозможно.

Комбинация вакцин эффективна?

Если верить первым обнадеживающим результатам испытаний, то комбинация вакцин AstraZeneca и BioNTech/Pfizer может стать многообещающим способом иммунизации людей против ковида. Исследователи пока не располагают достаточной информацией, чтобы понять, почему сочетание этих двух вакцин может привести к усилению иммунитета.

Возможно, причина заключается в том, что эти препараты против коронавируса представляют собой два разных типа вакцин. AstraZeneca - традиционная векторная вакцина. Она создана на основе безобидных, ослабленных вирусов (векторов), в состав которых встроен ген - небольшой участок генома SARS-CoV-2. Векторы служат своего рода транспортировщиками патогенных организмов для доставки в клетки. Оказавшись там, генетически модифицированные вирусы размножаются внутри клеток и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2.

Препарат BioNTech/Pfizer - это мРНК-вакцина. Принцип действия таких вакцин состоит в том, что они содержат вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, провоцирующие иммунную реакцию.

Профессор университета Саарланда Мартина Сестер с нетерпением ждет новых исследований по сочетанию различных типов вакцин и их взаимодействию. "Мы считаем, что если другие исследовательские группы придут к выводам, аналогичным нашим, то стоит серьезно задуматься над возможностью комбинации векторных и мРНК-вакцин", - говорит она.

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