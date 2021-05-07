 Эффективна ли вакцина от коронавируса после первой прививки? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.05.2021

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Мир

Эффективна ли вакцина от коронавируса после первой прививки?

Большинство одобренных препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет. Что происходит, если ограничиться только одной прививкой?

Медик набирает в шприц вакцину от коронавируса

Тем, кто не переболел ковидом, необходима двухкратная вакцинация

Восемь процентов жителей США, привившихся вакцинами против коронавируса  Moderna или BioNTech/Pfizer, ограничились лишь одной инъекцией. Число этих людей составляет около пяти миллионов человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Причины этому могут быть самые разные, говорит в беседе с DW Анджела Расмуссен, вирусолог из Организации по разработке вакцин и наблюдению за инфекционными заболеваниями (VIDO) при университете Саскачевана в Канаде. Некоторые ошибочно полагают, что достаточно и одной дозы, другие опасаются усиления побочных эффектов при второй инъекции, а кому-то было рекомендовано отказаться от бустера по медицинским показаниям.

Свою роль могут сыграть также экономические и логистические причины: к примеру, СМИ пишут о случаях, когда некоторые люди отказывались от второй дозы, если в центре вакцинации в наличии не было препарата нужной марки, и им предлагали комбинировать разные вакцины, или если работодатель не оказывал поддержки в проведении вакцинации. Насколько защищены от заражения коронавирусом люди, отказавшиеся от второй дозы вакцины?

Есть ли защита после первой прививки?

Эксперты неоднократно подчеркивали: большинство одобренных к применению препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию - именно таким образом обеспечивается более надежная и длительная защита от коронавируса. Данные показывают, что те, кто был вакцинирован одной дозой, тоже получают некоторую защиту, но как долго она сохраняется, пока точно не установлено.

Центр вакцинации в Детройте

Не все американцы приходят на вторую прививку - по разным причинам

Два исследования, проведенные Управлением национальной статистики Великобритании и Оксфордским университетом показали, что уже после первой дозы препарата от коронавируса формируется достаточно сильный иммунный ответ. По результатам одного из исследований, после получения первой прививки вакцинами BioNTech/Pfizer или AstraZeneca доля инфекций коронавирусом с явными симптомами снижается на 72 процента. Две дозы BioNTech/Pfizer  защищают от инфекции на 90 процентов. Исследование не включает данные о том, насколько высок уровень защиты после двойной прививки вакциной AstraZeneca, поскольку они еще недоступны.

Коен Поуэлс, автор одного из исследований и научный сотрудник Наффилдского института по здоровью населения при Оксфордском университете, говорит в беседе с DW, что после введения второй дозы защита от ковида гораздо эффективнее  и сохраняется на более длительный срок. "Как при любом инфекционном заболевании, вначале (после первой дозы - Ред.) у вас достаточно высокий уровень защиты, но затем он снижается, и если посмотреть на уровень антител, это происходит достаточно быстро". Вторая доза, по словам Поуэлса, существенно повышает уровень антител, особенно у пожилых людей, поэтому получить ее очень важно. Вирусолог Расмуссен, в свою очередь, добавляет, что бустер вакцины против коронавируса необходим и для долгосрочной активации иммунной памяти.

Женщины идут по улице в защитных масках

После первой прививки нельзя отказываться от правил предосторожности

Ученые отдельно отмечают, что более длительный интервал между первой и второй прививками не снижает общую эффективность вакцины. К примеру, правительства некоторых стран, в том числе, Великобритании, в начале кампании по вакцинации  существенно увеличили промежуток времени между прививками, чтобы в условиях нехватки препаратов от коронавируса обеспечить большинству населения хотя бы базовую защиту. Но уровень этой защиты значительно ниже, чем принято считать.

Эту проблему недавно озвучил Майкл Уорнер, врач-реаниматолог одной из больниц Торонто. "Вы не привиты, пока вы не прошли двухкратную вакцинацию", - написал он в своем аккаунте в Twitter. По словам Уорнера, известно о случаях, когда люди спустя длительное время после первой прививки - то есть, после того, как должен был сформироваться определенный уровень иммунной защиты, - заражаются коронавирусом  и попадают в отделения интенсивной терапии. Уорнер призывает власти более четко информировать людей о том, как вести себя в период между двумя прививками.

Достаточно ли одной дозы тем, кто уже переболел?

Для людей, которые переболели ковидом, ситуация выглядит иначе. Постоянная комиссия по вакцинации в Германии рекомендует прививать тех, кто перенес инфекцию, одной дозой вакцины не ранее, чем через полгода после выздоровления. "Благодаря приобретенному иммунитету, сильный и долгосрочный иммунный ответ формируется уже после первой дозы вакцины", - говорится на сайте Института имени Роберта Коха (RKI). 

Исследование медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе с участием более 260 человек показало, что "иммунная реакция у людей, переболевших ковидом, после одной дозы вакцины BioNTech/Pfizer аналогична той, которая наблюдалась у людей, получивших две рекомендованные дозы вакцины". Результаты говорят о том, что перенесшим коронавирусную инфекцию людям вполне достаточно и одной дозы вакцины, пишут авторы исследования.

По мнению одного из них, Джонатана Брана, этот вывод дает еще одно преимущество. "Многие уже переболели ковидом, а в большинстве регионов до сих пор наблюдается нехватка вакцины. Если вакцинировать выздоровевших только один раз, гораздо больше людей получат полную защиту от коронавируса, и, таким образом, в обществе можно будет значительно быстрее достичь уровня иммунитета, который остановит распространение инфекции", - написал ученый в письме в адрес DW.

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    Автор: Андрей Гурков


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