Коронавирус: Италия рекомендовала AstraZeneca для пожилых людей

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена у свыше 133 млн жителей планеты. Почти 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 107 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 8 апреля (время московское).

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Италия изменила политику вакцинации от коронавируса, рекомендовав препарат AstraZeneca пожилым пациентам. Об этом заявил глава Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли, подчеркнув, что по мнению экспертов Минздрава в Риме, эта вакцина признана в стране очень хорошим препаратом. Из-за "крайне редких случаев образования тромбов" в связи с его применением министр здравоохранения Роберто Сперанца указал на то, что предпочтительно делать прививки вакциной AstraZeneca людям старше 60 лет.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 апреля >>>

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