 ″Спутник V″: европейское агентство направит экспертов в РФ в апреле | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

"Спутник V": европейское агентство направит экспертов в РФ в апреле

Представитель Европейского агентства лекарственных средств заявил, что его сотрудники проверят не только производство "Спутника V" в РФ, но и его клинические испытания.

Флакон с вакциной Спутник V в руке у женщины

Вакцина от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в апреле направит своих экспертов в Россию для проверки российской вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Это в воскресенье, 21 марта, подтвердил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.

По его словам, речь идет об инспектировании не только "производства, но и клинических испытаний".

Кавалери уточнил, что на данном этапе на стадии утверждения в ЕС находятся три вакцины. Речь идет о препарате германской CureVac, который, предположительно, будет одобрен к июню. Кроме того, изучается продукция американской NovaVax. По словам Кавалери, она эффективна и против мутаций коронавируса, однако сейчас имеются проблемы с производством.

В отношении "Спутника V" идет "циклическая проверка" совокупности данных , которая позволит авторизовать ее, отметил сотрудник EMA.

Процесс экспертизы "Спутника V" в ЕС стартовал в начале марта

Вакцина "Спутник V" , разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи, была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года - первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.

В авторитетном научном журнале The Lancet 2 февраля были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", в которой принимали участие 19 866 человек. В публикации говорится, что российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата составила 91,6 процента.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V" для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

Между тем замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам, 22 марта высказал мнение, что предпринимаются попытки не допустить использование "Спутника V" на территории Евросоюза.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 05:02

"Спутник V" - что на самом деле говорят про российскую вакцину в ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

КОВИД-19: массовая вакцинация в России  

Вакцина от коронавируса: у России слишком мало времени?  

Также по теме

Iran Teheran Coronavirus Impfstoff Sputnik-V

Гендир РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" в ЕС после июня 19.03.2021

По словам Кирилла Дмитриева, ведутся переговоры о выпуске вакцины "Спутник V" в Баварии.

Coronavirus | Russischer Impfstoff Sputnik V

Еврокомиссар: У ЕС нет необходимости в "Спутнике V" 22.03.2021

Тьерри Бретон уверен, что Европа сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к 14 июля. Производители "Спутника V" обвинили еврокомиссара в предвзятости.

Iran Teheran Coronavirus Impfstoff Sputnik-V

Коронавирус: ЕС не ведет переговоры о закупке вакцины "Спутник V" 04.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 115 млн человек, свыше 2,5 млн скончались. Выздоровели более 91 млн пациентов. DW следит за событиями 4 марта.

Реклама

Самые читаемые

Алесь Беляцкий: Таких репрессий в Беларуси не было со времен Сталина  

Премьер-министр Словакии готов к отставке из-за скандала со "Спутником V"  

Умерла депутат бундестага, обвиненная в лоббировании интересов Азербайджана  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно