 ″Спутник V″ в Германии: вакцина вне политики? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

"Спутник V" в Германии: вакцина вне политики?

Может ли российская вакцина помочь Германии в условиях дефицита препаратов от других производителей? DW узнала ответ Минздрава ФРГ.

Спутник V в Боснии: всего, по данным РФПИ, заказы на российскую вакцину подали свыше 50 стран. На фото: дозы вакцины на столе

"Спутник V" в Боснии: всего, по данным РФПИ, заказы на российскую вакцину подали свыше 50 стран

Пока "Спутник V" ждет допуска в Евросоюзе, появляются первые детали того, какой может стать будущая роль российской вакцины в программе вакцинации Германии в борьбе против COVID-19. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на днях заявил, что уже заключены договоренности о производстве вакцины на территории Германии, а также Италии, Франции и Испании. Имена партнеров названы не были.

На фоне приостановки использования вакцины британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета в Германии все чаще раздаются голоса в поддержку новых вакцин, в том числе "Спутника V", который уже находится на стадии регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). В частности, главы сразу трех правительств восточногерманских федеральных земель - Саксонии, Тюрингии и Саксонии - Анхальт - в среду, 17 марта, высказались за регистрацию и применение российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ЕС.

Что о российской вакцине говорит Минздрав ФРГ

Вопрос о том, может ли в ситуации общего дефицита вакцин в Германии и проблем с AstraZeneсa помочь российский препарат "Спутник V", интересовал и многих журналистов на правительственной пресс-конференции в среду, 17 марта. Ведь в некоторых странах ЕС - Венгрии, Чехии и Словакии - не стали дожидаться европейского допуска и уже либо применяют, либо заказали российскую вакцину. И, кстати, сама Германия в прошлом заключала с различными фармацевтическими фирмами контракты на закупку даже еще до того, как была начата процедура европейского допуска их препаратов.

Центр вакцинации в Бонне, фото из архива

Свыше 8% населения ФРГ уже получили вакцину от коронавируса - в основном, в специально созданных центрах, как на фото в Бонне

Представителю Минздрава ФРГ Ханно Каутцу (Hanno Kautz) вопросы журналистов явно не понравились. Вначале он сослался на слова шефа своего ведомства Йенса Шпана (Jens Spahn), который, мол, не раз говорил, что нет причин отказываться от вакцины, имеющей лицензию EMA. Но объяснить, почему другие препараты Германия заказывала еще до их регистрации, а со "Спутником V" так поступить нельзя, он не смог.

"Мы уже заказали для Германии порядка 300 млн доз вакцин различных производителей, и я не могу сейчас сказать, будем ли мы заказывать еще вакцины, в частности "Спутник V", - заявил Каутц. - Решения на этот счет мы еще не приняли". При этом он отказался исключить, что при принятии такого решения не будут приниматься во внимание политические соображения. К тому же, заявил представитель Минздрава, в европейские страны российская вакцина могла бы быть поставлена только "в малых количествах".

Россия и Европейский Союз обвиняют друг друга в политизации вопроса с вакциной от коронавируса: в Кремле подозревают ЕС в предвзятом отношении к российским препаратам в вопросе допуска на европейский рынок, а в Брюсселе обвиняют Москву в использовании российской вакцины в пропагандистских целях.

Германские врачи - за вакцину без "идеологического" выбора

Однако в возникшей дискуссии в Германии среди врачей и вирусологов преобладают голоса в пользу неполитизированного подхода к вакцинам. Так, "Спутник V" ранее похвалил председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс (Thomas Mertens). "Это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. У российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин. "Спутник V" разработан умело", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.

Глава берлинского отделения Немецкого Красного Креста (DRK) Марио Чайя

Глава берлинского отделения Немецкого Красного Креста (DRK) Марио Чайя

 "Нам необходимо приложить больше усилий с тем, чтобы все научно проверенные вакцины без идеологического отбора быстро получили разрешение. Это касается и российского препарата", - заявил 16 марта глава берлинского отделения Немецкого Красного Креста (DRK) Марио Чайя (Mario Czaja).  

"Мои пациенты согласились бы и на AstraZeneca, если бы у меня были дозы в наличии, а многие были бы не против "Спутника V" из России - главное, привиться!" - объяснил еженедельнику Der Spiegel врач Александер Дагге (Alexander Dagge) из Мекленбурга - Передней Померании. Он участвует в проекте подготовки к массовой вакцинации с участием врачебных кабинетов по всей Германии. Власти ФРГ считают, что в том числе эта программа позволит дать возможность всем желающим получить прививку от COVID-19 к концу августа 2021 года. 

"Спутник V" может накрыть лавиной других препаратов

Однако удовлетворить существующий в настоящее время дефицит вакцины препарат из России не успеет, уверен вирусолог берлинской клиники "Шарите" Лайф Эрик Зандер (Leif Erik Sander). После ожидаемого допуска в ЕС "Спутник V" сможет расширить выбор вакцин для европейцев, но на его появление эксперты в Германии рассчитывают не раньше лета - помимо EMA разрешение в Германии должен выдать институт имени Пауля Эрлиха, напомнила газета Tagesspiegel.

Но к лету Евросоюз уже рассчитывает получить такое большое количество доз препаратов других производителей, что необходимость в "Спутнике V", возможно, не возникнет - проблемой массовой вакцинации будет наличие уже не препаратов, а подходящей инфраструктуры. Еврокомиссия заказала свыше 2 миллиардов доз вакцины у шести различных производителей. В настоящее время в Евросоюзе допущены к применению вакцины от COVID-19 фирм BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, а также препарат американского концерна Johnson & Johnson, не требующий применения второй дозы, как остальные вакцины.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 19:24

Побочный эффект: есть вопросы к вакцине AstraZeneca, а что с допуском в ЕС Спутника V? DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Проверено на себе как корреспондент DW испытывал на себе вакцину "Спутник V"  

Прививка в ГУМе и не только: в Москве набирает обороты массовая вакцинация (12.02.2021)  

Также по теме

Russland Impfstelle im Moskauer Kaufhaus Gum

"Спутник V" и другие российские вакцины от коронавируса: что о них известно? 12.03.2021

Помимо вакцины "Спутник V", в России есть еще два препарата от коронавируса: "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они были зарегистрированы еще до окончания III фазы испытаний.

Thüringen I Ministerpräsident I Bodo Ramelow I Maske

Премьеры трех земель Германии похвалили вакцину Sputnik V 18.03.2021

Главы правительств восточногерманских федеральных земель Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт высказались за регистрацию и применение российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ЕС.

Russland Corona-Pandemie | Impfstoff Sputnik V

Глава немецкой комиссии по вакцинации назвал "Спутник V" хорошим препаратом 10.03.2021

Глава Постоянной комиссии по вакцинации в Германии указал, что "Спутник V" является векторной вакциной, но обладает преимуществом в сравнении с вакциной AstraZeneca.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Реакция в Германии на решение Ватикана: "Мы продолжим благословлять однополые пары"  

Джо Байден считает президента России Путина убийцей  

Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно