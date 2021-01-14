 Премьеры трех земель Германии похвалили вакцину Sputnik V | Новости из Германии о Германии | DW | 18.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Премьеры трех земель Германии похвалили вакцину Sputnik V

Главы правительств восточногерманских федеральных земель Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт высказались за регистрацию и применение российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ЕС.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов в защитной маске

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов

На фоне приостановки применения в Европе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в среду, 17 марта, главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ позитивно отозвались о российском препарате Sputnik V ("Спутник V").

Так, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил, что Россия как "великая страна в области науки", несомненно, в состоянии производить эффективную вакцину. При этом политик высказал мнение, что препарат Sputnik V следует зарегистрировать и для применения в ЕС.

Со своей стороны, глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) отметил, что считает важным тот факт, что в Европе наконец-то активно начали обсуждать тему Sputnik V. С точки зрения Рамелова, зависимость от вакцины AstraZeneca делает кампанию по вакцинации населения в Германии уязвимой. "Я не хочу регистрации вакцины по политическим причинам, но я не хочу и того, чтобы вакцину отвергали по политическим причинам", - подчеркнул левый политик. При этом премьер Тюрингии пообещал, что задействует свои связи с Россией, чтобы найти ответы на вопросы, связанные с регистрацией препарата в ЕС.

Возможность производства вакцины Sputnik V в Германии

В свою очередь, глава правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) указал, что "происхождение вакцины не играет роли, когда речь идет о здоровье людей". "В борьбе против пандемии коронавируса нужно пользоваться любой вакциной, если она безопасна и эффективна", - резюмировал политик. При этом Хазелофф добавил, что сам был в детстве привит советской вакциной от полиомиелита и "считает это абсолютно нормальным".

Ранее пресс-секретарь Хазелоффа пообещал господдержку фармацевтической компании IDT Biologika в городе Дессау, "если она захочет выпускать российскую вакцину и если та будет зарегистрирована в ЕС". Тем самым было официально подтверждено, что эта фирма получила соответствующий запрос из Москвы.

Приостановка использования вакцины AstraZeneca в ЕС

Целый ряд европейских стран, в том числе Германия, приостановили использование британско-шведской вакцины AstraZeneca для иммунизации населения против COVID-19 потому, что у нескольких пациентов развился тромбоз в период, совпавший по времени с получением ими прививки.

В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии. 

Между тем как европейский регулятор лекарственных средств EMA заявил, что доказательств связи между тромбозом у некоторых пациентов и прививкой вакциной AstraZeneca нет, а представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что не считают необходимым отказываться от этого препарата, поскольку преимущества от его использования превышают риски.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 19:24

Побочный эффект: есть вопросы к вакцине AstraZeneca, а что с допуском в ЕС Спутника V? DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Германии приостановили использование вакцины AstraZeneca (16.03.2021)  

В ЕС собираются ввести "зеленые пропуска" для привившихся (17.03.2021)  

Также по теме

Russland | Juri Rescheto News | Impfstoff Sputnik V

Прививка от ковид: появится ли в Украине российская вакцина "Спутник V" 14.01.2021

В Минздрав Украины поступила заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Кто заинтересован в российском препарате в Украине и будет ли он там доступен?

UKE Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf | Pressebild Interview Marylyn Addo, Infektiologie

Немецкий инфекционист: "Для борьбы с COVID-19 понадобятся разные вакцины" 18.11.2020

Прививка от коронавируса: какую выбрать? По каким критериям? Не слишком ли быстро идет разработка большого числа вакцин? DW беседовала с известным в ФРГ ученым, профессором Мэрилин Аддо.

Weltspiegel 19.02.2021 | Corona | Simbabwe Impfkampagne, Sinopharm

Коронавирус: Германия выделит 1,5 миллиарда евро на борьбу с пандемией 19.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 110 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями 19 февраля.

Реклама

Самые читаемые

Джо Байден считает президента России Путина убийцей  

Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко  

Реакция в Германии на решение Ватикана: "Мы продолжим благословлять однополые пары"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно