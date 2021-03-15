Во Франции обнаружен новый коронавирус-мутант

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 16 марта (время московское).

Вакцину Moderna испытывают на детях

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Американский фармконцерн Moderna проводит испытания свое вакцины от коронавируса на детях. Согласно сообщению концерна, в рамках комбинированной фазы испытаний 2/3 будут привиты дети в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Испытания с участием подростков от 12 лет Moderna начала совместно с другим американским концерном Pfizer еще в прошлом году. В настоящий момент вакцина Moderna допущена для вакцинации граждан старше 18 лет.

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Власти Берлина отказались от нового этапа смягчения действующих ограничительных мер, которое планировалось с 22 марта. Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) опасается, что изменения приведут к росту заболеваемости COVID-19, из-за которого снова придется ужесточать меры. Мюллер намерен предотвратить это, поэтому новые ослабления мер в столице ФРГ пока не планируются.

Другие федеральные земли Германии, а также федеральные власти также рассматривают возможность отказа от нового этапа смягчения ограничения, намеченного на 22 марта, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники в правительственных кругах. В частности, планировалось открыть летние террасы ресторанов, театры, кинотеатры, разрешить проведение концертов.

Во Франции выявлена новая мутация коронавируса

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Органы здравоохранения Франции сообщили об обнаружении нового варианта коронавируса, в случае которого тест на COVID-19 может давать отрицательный результат. Французскому Минздраву известен уже целый ряд случаев, когда пациенты проявляли типичные для коронавируса симптомы, но ПЦР-тест давал негативный результат. Первая вспышка новой мутации зафиксирована в больнице города Ланьон в регионе Бретань. При этом первые исследования не дают оснований полагать, что новый вариант опаснее или заранее "обычного" коронавируса.

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После приостановки вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca Кипр планирует приобрести российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщил в эфире государственной радиостанции RIK представитель правительства Кипра, пояснив, что сделка будет заключена, как только европейский медицинский регулятор EMA разрешит применение "Спутника V" в Евросоюзе. Представитель Минздрава Кипра в интервью RIK пояснила, что применение вакцины AstraZeneca в стране приостановлено до тех пор, пока EMA не огласит результаты своей проверки возможных тяжелых побочных эффектов.

Регулятор ЕС не считает вакцину AstraZeneca опасной

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Европейское агентстве лекарственных средств (EMA) не располагает на настоящий момент доказательствами того, что вакцина от COVID-19 британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета может вызвать заболевание тромбозом. Об этом заявила глава EMA Эмер Кук.

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Россия до 16 апреля включительно продлила приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Россия впервые приостановила авиасообщение с Великобританией из-за пандемии 22 декабря 2020 года, в последний раз действие меры было продлено до 16 марта.

В ФРГ обе прививки от COVID-19 получили 3,5% населения страны

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Согласно статистике Института имени Роберта Коха, в Германии прививку от коронавируса получили более 6,7 млн человек. При этом почти половина из них (свыше 2,9 млн) были привиты дважды. Таким образом, первую прививку получили почти 8,1% населения страны, а обе - 3,5%. Вакцинация в Германии проходит с использованием вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna, применение препарата AstraZeneca временно приостановлено.

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Во втором квартале 2021 года Евросоюз получит 10 млн доз вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer, поставка которых изначально планировалась на более поздний срок. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), отметив, что таким образом с апреля по июнь в распоряжение стран ЕС поступят в общей сложности 200 млн доз вакцины.

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В Азербайджане за сутки, по данным республиканского оперативного штаба, заражение коронавирусом выявлено у 980 человек, что более, чем в 2,5 раза, превышает показатель, зарегистрированный накануне (376). Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло в стране 241. 651 тыс. Количество жертв коронавирус выросло за сутки на 12 до 3 298.

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Киргизия остановила рассмотрение вопроса о поставке в страну вакцины от коронавируса AstraZeneca в рамках международной программы COVAX, сообщил агентству "Интерфакс" глава киргизского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Он пояснил, что "имеются некоторые юридические вопросы по вакцине", "над которыми в настоящее время работают наши юристы". "Мы направили в правительство Киргизии свои рассуждения относительно вакцины AstraZeneca, в частности, кто будет нести ответственность за осложнения. Но полностью отказываться от нее мы не намерены", - продолжил министр. Ранее ряд стран приостановили вакцинацию с применением AstraZeneca из-за сообщений о проблемах со свертываемостью крови, возникших у некоторых привитых.

В рамках программы COVAX, организованной под эгидой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Киргизия рассчитывает получить бесплатно 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Страна также в скором времени получит российскую вакцину "Спутник V" и китайскую Sinopharm.

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Компания "Российские железные дороги" оборудовала один поезд кабинетом вакцинации от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией. "Необычный мобильный прививочный кабинет оборудован в самоходном железнодорожном вагоне - мотрисе", который еженедельно совершает поездки по удаленным станциям в Красноярском крае и Хакасии, говорится в сообщении. Передвижной пункт позволяет ускорить вакцинацию железнодорожников, обеспечивающих движение поездов.

Прирост заболеваемости в России и Германии

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В России за последние сутки вирус SARS-CoV-2 обнаружен еще у 9393 человек (днем ранее - у 9437), сообщил оперативный штаб. По его сведениям, всего в стране с начала пандемии зарегистрированы 4 409 438 случаев заражения. За этот же период зафиксированы 92 937 летальных исхода (плюс 443 за сутки), выздоровели 4 014 220 человек (плюс 10 644).

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Люксембург вслед за целым рядом других стран Европейского Союза приостановил вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Министерство здравоохранения герцогства назвало это решение мерой предосторожности, введенной до тех пор, пока не будет оглашено решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по итогам проверки сообщений о проблемах со свертываемостью крови, возникших у некоторых привитых.

++09.30++

В Германии за минувшие сутки выявлено 5480 новых случаев заражения коронавирусом - на 1228 больше, чем неделю назад, сообщил Институт имени Роберта Коха. Днем ранее этот показатель составлял 6604. Общее число инфицированных в ФРГ с начала пандемии увеличилось до 2 581 329. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 83,7 на 100 тысяч жителей. Днем ранее он составлял 82,9 случая, а в середине февраля - 59.

За последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 238 человек. Тем самым общее число летальных исходов, связанных с SARS-CoV-2, с начала пандемии составило 73 656. За этот же период выздоровели около 2 374 200 человек.

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В индийском Ченнаи

В Индии шестой день подряд число новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки превысило 20 тысяч: на этот раз оно, как сообщило министерство здравоохранения страны, составило 24 492. Тем самым общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Индии с начала пандемии достигло 11,41 млн человек. Это третий по величине показатель в мире - после США и Бразилии. За этот же период скончались 158 856 человек (суточный прирост - 131). Правительство считает основными причинами роста заражения большое скопление людей, а также нежелание многих жителей страны носить защитные маски.

В России обнаружена мутация коронавируса из ЮАР

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Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России южноафриканской мутации коронавируса. В сообщении ведомства говорится, что за последнее время "выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 - относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации".

++06.40++

Власти Японии выплатят семьям с низкими доходами и родителям-одиночкам по 50 тыс. иен (около 400 евро) на ребенка в рамках поддержки населения в условиях пандемии. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

++05.40++

Больница в бразильском Сан-Паулу

Президент Бразилии Жаир Болсонару решил назначить кардиолога Марселу Кейрога министром здравоохранения. Кейрога станет четвертым главой Минздрава с момента начал пандемии в стране. Генерал Пазуэллу возглавлял ведомство с апреля прошлого года после скандальных отставок двух министров-врачей - Луиса Энрике Мандетты и затем Нелсона Тейша. Оба они выражали несогласие с главой государства в подходах к противодействию пандемии.

У российских крупных и средних предприятий обвалилась прибыль

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По итогам 2020 года совокупная прибыль российских крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) за вычетом убытков, по подсчетам аудиторско-консатинговой сети FinExpertiza, обвалилась на 23,5 процента - на 3,8 трлн рублей по сравнению с предыдущим годом. Это стало максимальным падением с кризисного 2008 года, когда оно составило 30,4 процента

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Немецкий Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) выступил в защиту сделанной ранее рекомендации приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. По словам президента института Клауса Цихутека (Klaus Cichutek), три из семи обнаруженных в Германии случаев тромбоза церебральных вен, совпавших по времени с введением этой вакцины, привели к смерти пациентов. "В связи с новыми обследованиями и новыми сообщениями мы находимся в новой ситуации", - заявил он

В Беларуси начали прививать китайской вакциной

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В Беларуси началась вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm, сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Он указал, что обсуждается вопрос локализации производства этой вакцины в Беларуси, в частности, на базе индустриального парка "Великий камень" под Минском.

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Португалия временно приостановила применение вакцин от коронавируса разработки компании AstraZeneca, заявила руководитель Главного управления по здравоохранению страны (DGS) Граса Фреитас. Об аналогичном решении объявило министерство здравоохранения Кипра. Латвия, которая 9 марта приостановила использование вакцин из одной партии, теперь временно остановила применение вакцины вне зависимости от поставки. Ранее вакцинацию британско-шведским препаратом временно остановили Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Ирландия, Болгария, Словения и несколько стран Северной Европы.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возложил на местные власти ответственность за то, что кампания вакцинации от коронавируса в стране продвигается медленно. "Это вопрос, который мы поднимаем перед местными властями, не министерство же непосредственно вакцинирует", - заявил он в телеэфире. По его словам, с 22 марта прививки можно будет делать в кабинетах прививок у семейных врачей. Степанов также сообщил, что следующая партия вакцины против коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и произведенная Институтом сывороток Индии объемом в 1,5 млн доз должна быть поставлена в Украину до 31 марта.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 марта >>>

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