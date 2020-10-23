Падение прибыли российского бизнеса в 2020 году - рекордное за 12 лет

По итогам 2020 года совокупная прибыль российских крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) за вычетом убытков, по подсчетам аудиторско-консатинговой сети FinExpertiza, обвалилась на 23,5 процента - на 3,8 трлн рублей по сравнению с предыдущим годом. Это стало максимальным падением с кризисного 2008 года, когда оно составило 30,4 процента (но в абсолютных цифрах значительно меньше - 1,74 трлн рублей), говорится в исследовании FinExpertiza, опубликованном в понедельник, 15 марта.

Наиболее драматичное снижение доходов бизнеса произошло весной 2020 года, когда в связи с пандемией коронавируса закрылись национальные экономики и резко сократился глобальный спрос. Из-за карантинных мер были вынуждены ограничить свою работу отрасли, ориентированные на массового потребителя. Плюс к этому промышленность испытала шок от обвала цен на нефть. Восстановление началось только в октябре. По итогам года сальдированный финансовый результат крупных и средних компаний составил 12,42 трлн рублей (16,24 трлн в 2019 году).

Москва - лидер по недополученной прибыли

Из отдельных отраслей экономики более всего пострадали гостиничный бизнес и сфера общественного питания (убыток в 56,2 млрд руб., почти на 400% хуже, чем годом ранее).

Среди всех регионов РФ по абсолютному размеру недополученной прибыли лидирует Москва, где заработки бизнеса обвалились на 43,2 процента (2,1 трлн рублей, до 3 трлн рублей). Это объясняется тем, что российской столице действовали самые жесткие карантинные ограничения - здесь обрушились показатели торговли, транспортной отрасли, арендного бизнеса, обрабатывающих производств, один из особенно болезненных ударов пришелся на сферу услуг, указывается в исследовании FinExpertiza.

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