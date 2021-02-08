Последствия ковида для Дальнего Востока РФ: проблемы рыбаков и турбизнеса

Дальний Восток - особый регион России. Из-за местного климата и соседства с Азией даже экономические последствия пандемии коронавируса оказались здесь довольно необычными.

Отпуск дальневосточников в период пандемии

Дальневосточники привыкли отдыхать не в Турции и Египте, как жители центральной России, а в азиатских странах. На пляжный отдых они летают в Таиланд, Вьетнам, Южную Корею и на китайский остров Хайнань, за экскурсионным отдыхом и на шопинг - в Китай и Японию. В этих азиатских странах с начала пандемии ввели самые строгие ограничения на въезд, которые делают отдых там невозможным. Так, например, Таиланд хоть и вернул в декабре россиянам право въезжать без виз, но сохранил требование 15-дневного карантина в одном из аккредитованных отелей. А это, конечно, не совместимо со стандартным двухнедельным отпуском.

Из-за прекращения международного авиасообщения пострадали дальневосточники с уже купленными путевками. От отпуска-2020 пришлось экстренно отказаться, а заменить его чем-то адекватным по соотношению цена-качество не получается. Как рассказывает Ирина, жительница Амурска, она с мужем купила путевку во Вьетнам на апрель 2020 года: "Страну закрыли буквально за неделю до вылета. Деньги, которые копили на отпуск целый год, зависли на так называемом депозите туроператора. За них предлагают купить такую же путевку, но уже в апреле 2021 года. Только не ясно, откроет ли Вьетнам границы к тому времени. А нам же надо планировать, согласовывать отпуска на работе".

Сокращение туристических направлений пытались компенсировать прямыми рейсами из Хабаровска в Сочи и Симферополь. Жители Хабаровского края были рады нововведению. Рейсы улетали полные, но просуществовали недолго: их отменили через полтора месяца из-за возобновления авиасообщения между Россией и Турцией. Это вызвало волну слухов, что самолеты, которые летали из Хабаровск на черноморские курорты, понадобились для того, чтобы доставлять туристов из Москвы на курорты турецкие.

Ковид ударил по туристической индустрии Приморья

В столице региона Владивостоке с 2015 года действует режим свободного порта (включает специальное таможенное, налоговое и инвестиционное регулирование), что существенно облегчает получение визы. Также иностранцы могут въезжать в Россию через аэропорт города Артема (ближайший к Владивостоку аэропорт) по электронной визе. В летний сезон вырос поток внутренних туристов, но он не смог компенсировать отсутствие гостей из Азии ни численно, ни финансово.

В Приморье сейчас много свободной недвижимости - и коммерческой, и жилой

Вот что рассказала DW жительница Владивостока Марина, которая вместе с мужем сдает посуточно несколько квартир в центре города: "Наш бизнес был заточен под иностранцев. Китайцы, японцы и корейцы прилетают во Владивосток, чтобы посмотреть "Европу" - архитектуру, христианские храмы, поесть морепродуктов и попробовать русскую кухню. Раньше азиаты бронировали квартиры уже в начале года. К весне на период с июня по сентябрь свободных мест уже не было. А вот в сезон 2020 года снять жилье туристы у нас могли и за неделю до приезда".

Рыба, мандарины и автоперевозки

На разные отрасли бизнеса на Дальнем Востоке пандемия повлияла по-разному. Как и везде в России и мире, сильнее всего пострадала сфера услуг и общественного питания. Так, по информации администрации Хабаровска, к началу осени работу возобновили 440 кафе и ресторанов из 592 зарегистрированных в городе на 1 января 2020 года.

Пандемия имела самые неожиданные последствия: эпизодически сильно повышались цены на овощи и фрукты, так как временно закрывалась граница с Китаем, в том числе и для грузовых перевозок. На Новый год не было привычных китайских мандаринов, а были турецкие, южнокорейские и даже пакистанские. Зато в новых условиях на прилавках стали появляться продукты из тех регионов России, из которых поставок на Дальний Восток раньше не было. Например, можно было купить помидоры, выращенные в Чечне.

Мандарины из Пакистана в магазинах Дальнего Востока

Проблемы возникли у рыбаков и рыбопереработчиков. В конце декабря Китай приостановил ввоз замороженной рыбы из России, объяснив, что на упаковке был обнаружен коронавирус. Цены на минтай из-за этого упали почти на 10%. Сейчас российские власти работают над восстановлением поставок, потому что под угрозой минтаевая путина в Охотском море.

На других видах бизнеса коронавирус сказался косвенно. Как сообщил DW Леонид, руководитель транспортной компании из Хабаровска, сначала коронакризис на его бизнес никак не влиял, потому что перевозки не были связаны с ограничениями: "А сейчас начал влиять, так как экономика просела, и трафик перевозок стал снижаться. Ситуация еще обостряется тем, что собственники вагонов начали закрывать выпадающие доходы повышением цен, а логисты соответственно вынуждены повышать тариф. В итоге, клиенты еще меньше себе могут позволить".

Помимо экономических проблем из-за коронавируса, в конце января начался бензиновый кризис, который существенно повлиял на образ жизни местных автомобилистов. По версии властей, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ), один из основных поставщиков топлива в регионе, остановил выпуск бензина из-за плановой модернизации. С 26 января на заправках, куда завод поставлял топливо, начал пропадать бензин. Из-за этого на заправках других компаний выстроились гигантские очереди.

Люди могли стоять в них по 5-6 часов и остаться без бензина. В соцсетях и на сайтах объявлений начали продавать места в очереди за топливом и сам бензин, но с наценкой в 100-200%. 3 февраля в Хабаровский край пошли поставки бензина из Росрезерва. А 6 февраля ХНПЗ возобновил выпуск топлива и стал активно развозить его по своим заправкам.

Смотрите также: