Как коронакризис спровоцировал ипотечный бум в России

В условиях низких ставок по вкладам и продолжающегося снижения доходов населения российские банки отмечают сокращение числа депозитов и резкий рост спроса на ипотеку. По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", всего за девять месяцев 2020 года в России было выдано почти на 20% больше жилищных кредитов, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на ипотеку.

Розничное кредитование в России будет расти за счет ипотеки

18 ноября приглашенные на ежегодную конференцию S&P Global Ratings эксперты обсудили новую реальность, в которой оказались российские банки после карантина. Открывая дискуссию, директор направления "Финансовые институты" S&P Сергей Вороненко отметил, что особенность текущего кризиса заключается в том, что у банков нет дефицита ликвидности. По его мнению, "если не будет шоков, низкие процентные ставки сохранятся в следующем году".

Низкие процентные ставки и льготная госпрограмма вызвали резкий рост интереса россиян к ипотеке

Именно низкие процентные ставки в совокупности с введенной в 2020 году государством льготной ипотечной программой заставили россиян обратить внимание на возможность приобретения жилья в кредит в этом году. Льготная ипотека под 6,5% годовых должна была изначально продлиться до 1 ноября 2020 года, но затем была продлена до 1 июля 2021 года.

"Мне казалось, что максимум физического объема ипотеки, который банки могут выдать, был продемонстрирован в декабре 2019 года (порядка 350 млрд рублей в месяц), но нет - в октябре этого года банки выдали еще больше - на ожидании сворачивания льготной программы", - указал Вороненко. По его мнению, тот факт, что программа продлена, дает основания полагать, что "2021 год пройдет под знаком ипотеки". В целом же, по прогнозам эксперта, темпы роста кредитования в розничном сегменте будут довольно умеренными - на уровне 12-15%, в основном за счет ипотеки.

Деньги с депозитов уходят на ипотеку

Первый зампред правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский констатирует, что в связи с возросшей привлекательностью ипотеки и упавшими ставками по вкладам, едва покрывающим официальную инфляцию (4,4% в третьей декаде октября. - Ред.), отмечается новая тенденция - люди снимают депозиты и используют их в качестве первоначального взноса за ипотеку.

"Этот эффект заметен. Двадцать процентов - минимальный взнос, но чаще люди несут больше, используя для этого и свой свободный доход, который раньше мог бы быть использован как накопление на вкладе. Некоторые выводят средства с депозитов на фондовый рынок. Иными словами, переток есть и будет продолжаться, а банкам придется думать о несколько иных структурах своих балансов", - заявил Хотимский. По его мнению, особенно непросто придется тем банкам, которые делали основную ставку в своем бизнесе на вклады.

Риски для российских банков: обеднение населения и угроза соцзаказа

"Банкам становится трудно зарабатывать в контексте низких ставок и обеднения населения, особенно массовых слоев, - признает главный финансовый директор "Альфа-банка" Алексей Чухлов. - Надеяться на высокую доходность в розничном сегменте очень трудно". Последние двадцать лет российские банки, по его выражению, жили в этом сегменте очень комфортно, но ситуация будет меняться.

Тот факт, что ипотека развивается столь высокими темпами, не обнадеживает. "Да, одним из самых конкурентных продуктов является ипотека. Но здесь сталкивается финансовая логика - понижения ставки, и политическая логика - использования продукта для поддержания уровня жизни. В итоге конкуренция больших госбанков будет задавать тон", - полагает Чухлов.

Если эти банки, продолжает он, займут взвешенную позицию, конкуренция не приведет к резкому снижению доходности. Но если будет соцзаказ или другая большая идея, то "мы придем к быстрому снижению доходности банков. И тут никакая цифровизация не поможет".

Вероятность банковского кризиса в РФ

Несмотря на то, что, по словам экспертов, "краш-тест для российских банков продолжится", в краткосрочной перспективе катастрофы, в частности ипотечного кризиса, на рынке они не ждут.

Финдиректор "Альфа-банка" напоминает, что в России наблюдается структурная нехватка жилья

"Если смотреть на истории банкротств в западных странах, то это было, во-первых, связано с перегретым рынком недвижимости - а в России наблюдается, скорее, структурная нехватка жилья в целом; во-вторых - с неадекватной политикой в отношении принятия кредитного риска, и тут, благодаря желанию банков зарабатывать, мы видим взвешенную траекторию постепенного наращивания риска относительно уровня доходов населения", - поясняет финдиректор "Альфа-банка". К тому же, по его мнению, в плюс играет тот факт, что в России, по сути, нет сейчас чисто ипотечных игроков. В конечном счете, пока максимум, что грозит банкам, - это стагнация и невысокая доходность.

С другой стороны, как говорит председатель правления "Райффайзенбанка" Сергей Монин, этот кризис отличается тем, что он совсем странный: "Его ждали намного более глубоким и коротким, а он вышел длинным и плоским".

Непредсказуемость в совокупности с низкими ставками дают негативный эффект. По словам Монина, падение ставок - сугубо негативный фактор, который пока банками не отражен. "В следующем году лафа закончится - длинные активы по более высоким ставкам, которые были выданы, подойдут к истечению, а новые активы пойдут по низким ставкам. Это скажется на маржинальности бизнеса", - заключил Сергей Монин.

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