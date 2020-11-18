 Как коронакризис спровоцировал ипотечный бум в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.11.2020

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Россия

Как коронакризис спровоцировал ипотечный бум в России

Низкие процентные ставки и льготная ипотечная госпрограмма вызвали рост интереса россиян к приобретению жилья в кредит. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем спроса на ипотеку. Грядет ли ипотечный кризис?

Башенный кран рядом со строящимся домом

В условиях низких ставок по вкладам и продолжающегося снижения доходов населения российские банки отмечают сокращение числа депозитов и резкий рост спроса на ипотеку. По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", всего за девять месяцев 2020 года в России было выдано почти на 20% больше жилищных кредитов, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на ипотеку.

Розничное кредитование в России будет расти за счет ипотеки

18 ноября приглашенные на ежегодную конференцию S&P Global Ratings эксперты обсудили новую реальность, в которой оказались российские банки после карантина. Открывая дискуссию, директор направления "Финансовые институты" S&P Сергей Вороненко отметил, что особенность текущего кризиса заключается в том, что у банков нет дефицита ликвидности. По его мнению, "если не будет шоков, низкие процентные ставки сохранятся в следующем году".

Столбик монет на фоне макета дома

Низкие процентные ставки и льготная госпрограмма вызвали резкий рост интереса россиян к ипотеке

Именно низкие процентные ставки в совокупности с введенной в 2020 году государством льготной ипотечной программой заставили россиян обратить внимание на возможность приобретения жилья в кредит в этом году. Льготная ипотека под 6,5% годовых должна была изначально продлиться до 1 ноября 2020 года, но затем была продлена до 1 июля 2021 года.

"Мне казалось, что максимум физического объема ипотеки, который банки могут выдать, был продемонстрирован в декабре 2019 года (порядка 350 млрд рублей в месяц), но нет - в октябре этого года банки выдали еще больше - на ожидании сворачивания льготной программы", - указал Вороненко. По его мнению, тот факт, что программа продлена, дает основания полагать, что "2021 год пройдет под знаком ипотеки". В целом же, по прогнозам эксперта, темпы роста кредитования в розничном сегменте будут довольно умеренными - на уровне 12-15%, в основном за счет ипотеки.

Деньги с депозитов уходят на ипотеку

Первый зампред правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский констатирует, что в связи с возросшей привлекательностью ипотеки и упавшими ставками по вкладам, едва покрывающим официальную инфляцию (4,4% в третьей декаде октября. - Ред.), отмечается новая тенденция - люди снимают депозиты и используют их в качестве первоначального взноса за ипотеку.

"Этот эффект заметен. Двадцать процентов - минимальный взнос, но чаще люди несут больше, используя для этого и свой свободный доход, который раньше мог бы быть использован как накопление на вкладе. Некоторые выводят средства с депозитов на фондовый рынок. Иными словами, переток есть и будет продолжаться, а банкам придется думать о несколько иных структурах своих балансов", - заявил Хотимский. По его мнению, особенно непросто придется тем банкам, которые делали основную ставку в своем бизнесе на вклады.

Риски для российских банков: обеднение населения и угроза соцзаказа

"Банкам становится трудно зарабатывать в контексте низких ставок и обеднения населения, особенно массовых слоев, - признает главный финансовый директор "Альфа-банка" Алексей Чухлов. - Надеяться на высокую доходность в розничном сегменте очень трудно". Последние двадцать лет российские банки, по его выражению, жили в этом сегменте очень комфортно, но ситуация будет меняться.

Инфографика: доля семей, проживающих в собственном и арендованном жилье в разных странах мира

Тот факт, что ипотека развивается столь высокими темпами, не обнадеживает. "Да, одним из самых конкурентных продуктов является ипотека. Но здесь сталкивается финансовая логика - понижения ставки, и политическая логика - использования продукта для поддержания уровня жизни. В итоге конкуренция больших госбанков будет задавать тон", - полагает Чухлов.

Если эти банки, продолжает он, займут взвешенную позицию, конкуренция не приведет к резкому снижению доходности. Но если будет соцзаказ или другая большая идея, то "мы придем к быстрому снижению доходности банков. И тут никакая цифровизация не поможет".

Вероятность банковского кризиса в РФ

Несмотря на то, что, по словам экспертов, "краш-тест для российских банков продолжится", в краткосрочной перспективе катастрофы, в частности ипотечного кризиса, на рынке они не ждут.

Офис Альфа-банка

Финдиректор "Альфа-банка" напоминает, что в России наблюдается структурная нехватка жилья

"Если смотреть на истории банкротств в западных странах, то это было, во-первых, связано с перегретым рынком недвижимости - а в России наблюдается, скорее, структурная нехватка жилья в целом; во-вторых - с неадекватной политикой в отношении принятия кредитного риска, и тут, благодаря желанию банков зарабатывать, мы видим взвешенную траекторию постепенного наращивания риска относительно уровня доходов населения", - поясняет финдиректор "Альфа-банка". К тому же, по его мнению, в плюс играет тот факт, что в России, по сути, нет сейчас чисто ипотечных игроков. В конечном счете, пока максимум, что грозит банкам, - это стагнация и невысокая доходность.

С другой стороны, как говорит председатель правления "Райффайзенбанка" Сергей Монин, этот кризис отличается тем, что он совсем странный: "Его ждали намного более глубоким и коротким, а он вышел длинным и плоским".

Непредсказуемость в совокупности с низкими ставками дают негативный эффект. По словам Монина, падение ставок - сугубо негативный фактор, который пока банками не отражен. "В следующем году лафа закончится - длинные активы по более высоким ставкам, которые были выданы, подойдут к истечению, а новые активы пойдут по низким ставкам. Это скажется на маржинальности бизнеса", - заключил Сергей Монин.

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    Автор: Марина Барановская


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