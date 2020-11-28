 Как пандемия коронавируса ударила по российской экономике | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Как пандемия коронавируса ударила по российской экономике

Бедных стало больше, зависимость регионов от Москвы увеличилась. И скорого восстановления экономики не ожидается. Последствия пандемии в РФ обсудили эксперты Общероссийского гражданского форума.

Тысячерублевые банкноты как символ российской экономики

Экономические последствия пандемии в России стали одной из главных тем Общероссийского гражданского форума, который прошел в онлайн-формате в субботу, 28 ноября. И первые же выступления на соответствующей сессии звучали неутешительно.

Доходы россиян падают, а регионы все больше зависимы от Москвы

"Мы [в этом году], по официальной статистике, потеряем 3,9 процента ВВП. Я думаю, что даже 4,5 процента", - начал свою речь глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Затем он напомнил, что падает уровень жизни (то есть реальные доходы) россиян во втором и третьем кварталах этого года (на 8 и 4,5 процента, соответственно). А количество бедных к концу года вырастет на 1 млн - до 20,5 млн человек, добавил он.

Алексей Кудрин

Не менее пессимистично звучали и высказывания экономико-географа Натальи Зубаревич. Она отметила, что экономический упадок ухудшил положение регионов. "Колоссально сжался сектор малого и среднего предпринимательства, - заявила профессор МГУ. - Там было 12 млн занятых, а стало 11 млн. И это порождает еще большую зависимость региональных бюджетов от федерального".

Ее слова подтвердил глава Удмуртской республики Александр Бречалов. Он признал, что зависимость его региона от центра действительно стала больше и посетовал на то, как устроено в России распределение налоговых доходов. "Регион-то богатый, - заявил Бречалов. - Просто 78% [собираемых в Удмуртии налогов] идет в федеральный бюджет".

Пандемия как репетиция будущего с низким спросом на нефть

И Кудрин, и Зубаревич сошлись в том, что после пандемии быстрого восстановительного роста экономики в России не ожидается. Зубаревич видит две причины. Во-первых, страны не очень интересна глобальному спросу. Этот тезис подтвердил и президент московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов. По его словам, для нефтяной отрасли карантин в связи с пандемией стал генеральной репетицией времени после 2028, когда спрос на нефть будет минимальный.

Наталья Зубаревич на ОГФ

Наталья Зубаревич на ОГФ

Второй причиной медленного восстановления, по версии Зубаревич, будет неэффективность российских властей. "Государство помогает не всегда тем, кому нужно помогать, а остальным помогает не с той частотой, - констатировала она. - Но главное, чтобы оно мешало поменьше. А на это на восстановительной стадии я рассчитывать не могу".

Алексей Кудрин полагает, что спасти российскую экономику могла бы поддержка образования. "Меня беспокоит, что сфера экономики знаний не имеет достаточной поддержки. У нас она мизерная, - посетовал глава Счетной палаты. - И с 4% ВВП будет снижаться до 3,8-3,9. А нужно как минимум на 1% поднимать". Участники дискуссии пришли к консенсусу, что образование и здравоохранение нужно воспринимать как главные драйверы развития.

Между тем губернатор Александр Бречалов заметил, что образование - это надстройка развитой экономики, а фундаментом является предпринимательство. "Предпринимательство должно стать идеологией, - считает единоросс. - Предприниматель, если он конкурирует в глобальном мире, будет заинтересован в кадрах. А кадры - это образование".

Коронавирус и угроза тоталитаризма

Пандемия коронавируса отразилась не только на экономическом положении людей, но и на цифровых возможностях государств. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан сказал, что в связи с пандемией и даже независимо от нее мир переживает особый вид кризиса. "Это не экономический кризис, а цивилизационный, - отметил Аузан. - Он отличается тем, что в нем не все падает. Цифровые индустрии растут колоссально". Главный вопрос, по мнению экономиста, состоит в том, что будет с персональными данными граждан - и кто их защитит.

Участники Общероссийского гражданского форума во время дискуссии

Участники Общероссийского гражданского форума во время дискуссии

Аузан пояснил, что ответов на этот кризис существует несколько. Один из них - тоталитарное государство, которое проникает во все сферы. В качестве примера он привел современный Китай. В то же время есть и более демократический ответ, по примеру таких государств, как Германия, Швеция и Финляндия, которые живут, основываясь на принципах свободы и справедливости, резюмировал он.

Алексей Кудрин считает, что границы в области использования персональных данных может задавать только общество, а "не люди, отвечающие за безопасность или медицину". Судя по исследованию ценностей, которое привел Александр Аузан, у россиян эти границы довольно широки. По словам экономиста, в 2020-м году на первом месте у них стоит эффективность государства, на втором - справедливость, а свобода - лишь на третьем. Еще три года назад она была главным приоритетом.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:01

Как коронавирус изменил нашу жизнь. Европа в фокусе

  • Врач в больнице в Ульяновске в защитной маске и с пробиркой в руках

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Инфицированные и умершие от COVID-19

    По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

  • Человек берет в руки газету Financial Times

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Сомнения и споры вокруг цифр

    Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

  • Мост, перекрытый ограждением, на котором висит табличка закрыто

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Начало выхода России из карантина

    11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

  • На столе стоит компьютер, по которому смотрят выступление Путина

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Помощь населению и бизнесу

    Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

  • Врачи в клинике МГУ

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Вышли на плато?

    Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

  • Рука человека в перчатке рядом с защитными масками

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Маски и перчатки

    В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

  • Человек в маске выходит из машины скорой помощи навстречу врачу

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Тестирование на антитела

    С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

  • Самолеты в небе над Красной площадью

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции

    Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

  • Дмитрий Песков

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики

    Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе.

    Автор: Владимир Дорохов


Аудио- и видеофайлы по теме

Вторая волна в России. Сказ о царе Луке. Случаи из больничной практики – "Заповедник", выпуск 141  

Отменит ли ЕС санкции и убьет ли коронавирус малый бизнес в России? DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Что находят археологи до прокладки газопровода (фото)  

Власти Эфиопии заявили о взятии столицы мятежного штата Тыграй  

Деньги, яхты, санкции. О чем Навальный рассказал в Европарламенте  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно