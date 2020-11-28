Как пандемия коронавируса ударила по российской экономике

Экономические последствия пандемии в России стали одной из главных тем Общероссийского гражданского форума, который прошел в онлайн-формате в субботу, 28 ноября. И первые же выступления на соответствующей сессии звучали неутешительно.

Доходы россиян падают, а регионы все больше зависимы от Москвы

"Мы [в этом году], по официальной статистике, потеряем 3,9 процента ВВП. Я думаю, что даже 4,5 процента", - начал свою речь глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Затем он напомнил, что падает уровень жизни (то есть реальные доходы) россиян во втором и третьем кварталах этого года (на 8 и 4,5 процента, соответственно). А количество бедных к концу года вырастет на 1 млн - до 20,5 млн человек, добавил он.

Не менее пессимистично звучали и высказывания экономико-географа Натальи Зубаревич. Она отметила, что экономический упадок ухудшил положение регионов. "Колоссально сжался сектор малого и среднего предпринимательства, - заявила профессор МГУ. - Там было 12 млн занятых, а стало 11 млн. И это порождает еще большую зависимость региональных бюджетов от федерального".

Ее слова подтвердил глава Удмуртской республики Александр Бречалов. Он признал, что зависимость его региона от центра действительно стала больше и посетовал на то, как устроено в России распределение налоговых доходов. "Регион-то богатый, - заявил Бречалов. - Просто 78% [собираемых в Удмуртии налогов] идет в федеральный бюджет".

Пандемия как репетиция будущего с низким спросом на нефть

И Кудрин, и Зубаревич сошлись в том, что после пандемии быстрого восстановительного роста экономики в России не ожидается. Зубаревич видит две причины. Во-первых, страны не очень интересна глобальному спросу. Этот тезис подтвердил и президент московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов. По его словам, для нефтяной отрасли карантин в связи с пандемией стал генеральной репетицией времени после 2028, когда спрос на нефть будет минимальный.

Наталья Зубаревич на ОГФ

Второй причиной медленного восстановления, по версии Зубаревич, будет неэффективность российских властей. "Государство помогает не всегда тем, кому нужно помогать, а остальным помогает не с той частотой, - констатировала она. - Но главное, чтобы оно мешало поменьше. А на это на восстановительной стадии я рассчитывать не могу".

Алексей Кудрин полагает, что спасти российскую экономику могла бы поддержка образования. "Меня беспокоит, что сфера экономики знаний не имеет достаточной поддержки. У нас она мизерная, - посетовал глава Счетной палаты. - И с 4% ВВП будет снижаться до 3,8-3,9. А нужно как минимум на 1% поднимать". Участники дискуссии пришли к консенсусу, что образование и здравоохранение нужно воспринимать как главные драйверы развития.

Между тем губернатор Александр Бречалов заметил, что образование - это надстройка развитой экономики, а фундаментом является предпринимательство. "Предпринимательство должно стать идеологией, - считает единоросс. - Предприниматель, если он конкурирует в глобальном мире, будет заинтересован в кадрах. А кадры - это образование".

Коронавирус и угроза тоталитаризма

Пандемия коронавируса отразилась не только на экономическом положении людей, но и на цифровых возможностях государств. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан сказал, что в связи с пандемией и даже независимо от нее мир переживает особый вид кризиса. "Это не экономический кризис, а цивилизационный, - отметил Аузан. - Он отличается тем, что в нем не все падает. Цифровые индустрии растут колоссально". Главный вопрос, по мнению экономиста, состоит в том, что будет с персональными данными граждан - и кто их защитит.

Участники Общероссийского гражданского форума во время дискуссии

Аузан пояснил, что ответов на этот кризис существует несколько. Один из них - тоталитарное государство, которое проникает во все сферы. В качестве примера он привел современный Китай. В то же время есть и более демократический ответ, по примеру таких государств, как Германия, Швеция и Финляндия, которые живут, основываясь на принципах свободы и справедливости, резюмировал он.

Алексей Кудрин считает, что границы в области использования персональных данных может задавать только общество, а "не люди, отвечающие за безопасность или медицину". Судя по исследованию ценностей, которое привел Александр Аузан, у россиян эти границы довольно широки. По словам экономиста, в 2020-м году на первом месте у них стоит эффективность государства, на втором - справедливость, а свобода - лишь на третьем. Еще три года назад она была главным приоритетом.

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