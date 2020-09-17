Экономика России не скоро оправится от последствий карантина

Восстановление наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей российской экономики продлится гораздо дольше, чем продолжалось падение. По оценкам экспертов, оптимистичный прогноз - 2-3 года.
Из-за введения режима самоизоляции в связи с коронавирусом весной 2020 года число рабочих дней за два квартала в России сократилось на 25. Это более чем 20% от планового количества рабочих дней в полугодии. В результате, по последним экспертным подсчетам, из-за карантинных мер экономика потеряла за первый квартал - почти 0,5% ВВП, за второй - более 7,5%. Какие отрасли понесли в денежном выражении наибольшие потери и каковы перспективы их восстановления, выясняла DW.
В Центре исследования отраслевых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС подсчитали убытки, которые понесли различные отрасли российской экономики из-за введения режима самоизоляции. Дни с 30 марта по 8 мая 2020 года были объявлены в стране нерабочими. Из-за чего вместо 116 плановых рабочих дней в первом полугодии фактически рабочими были лишь 91. Этот фактор в совокупности с падением спроса и разрушением производственных цепочек привел к тому, что экономика за два квартала потеряла почти 9 трлн рублей.
"Чемпионом" по потерям, по данным авторов исследования, стала оптовая торговля. За первые два квартала 2020 года потери отрасли превысили 1,2 трлн рублей. Далее со значительным отрывом идут "транспортировка и хранение" - минус 625 млрд рублей за тот же период.
На третьем месте розничная торговля - минус 502 млрд рублей. Замыкают пятерку пострадавших отраслей сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (минус 385 млрд в совокупности) и строительство (потери оцениваются в 338 млрд рублей). Все прочие услуги, объединенные одной строкой, в совокупности не досчитались почти 5,5 трлн рублей.
Главная причина, по которой перечисленные сегменты столкнулись с проблемами, - падение потребительского спроса. "Пострадали, в первую очередь, те отрасли, которые зависят от рядовых потребителей. Фактически в течение двух месяцев люди могли ходить только в ближайшие магазины за продуктами. Сектор же потребления потянул за собой смежные сектора", - пояснил DW аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. "Если крупнейшие российские сети (X5, "Магнит") даже показали в период самоизоляции рост, то совокупно потребление, конечно, сократилось", - подтверждает управляющий партнер консалтинговой компании Retail4you Сергей Лищук.
По этой же причине после отмены режима самоизоляции и возвращения покупателей отдельные отрасли начали медленно восстанавливаться. При этом, как отмечает Коренев, наиболее активно растут сейчас те, в которых присутствовал отложенный спрос - например, рынок жилья. "Там произошел всплеск за счет возвращения нереализованного спроса весенних месяцев. Он подогрет и программой льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Однако эта программа ограничена по времени (рассчитана до 1 ноября). Как только она закончится, на рынке наступит резкое охлаждение", - прогнозирует аналитик.
Та же тенденция характерна и для непродуктивного сегмента торговли - люди покупают вещи, которые планировали купить весной. Но и тут намечается затишье. По оценке Сергея Лищука, если в продуктах питания и товарах ежедневного спроса восстановление до допандемийного уровня возможно через полгода, то на таких рынках, как автомобильный, рынок бытовой техники и ювелирный, вероятна, как минимум, двухлетняя стагнация: "Все, что дороже, чем пачка макарон, будет под жестким давлением. То есть, условно, если на колбасу пока хватает, то на более серьезные покупки - нет".
Сергей Лищук подчеркивает, что почти 8-процентное падение ВВП, зафиксированное в России на сегодняшний день, - крупнейшее за последние 25 лет. При этом он напоминает, что после кризиса 2008 года восстановление затянулось на два года. В 2020-м перспективы представляются еще более туманными из-за отсутствия определенности с развитием коронавируса и опасениями второй волны коронавируса, а также из-за продолжающегося падения доходов населения.
"Реальные располагаемые денежные доходы падали шесть лет подряд. В этом году продолжается их сокращение. Росстат обещает падение не более чем на 3,5%, но в это верится с трудом. Опросы показывают, что доходы уже упали на 6-8%", - говорит Алексей Коренев. По его словам, все это заставляет россиян кардинально изменить свои потребительские привычки, перейдя с модели потребления на модель накопления.
"Как показала пандемия, накоплений, позволивших прожить достаточно долго в случае потери дохода, оказалось недостаточно - примерно два месяца средний россиянин может протянуть, потеряв работу. Даже выплаты на детей активно использовались для того, чтобы покупать валюту. И это также сказывается на спросе", - констатирует аналитик. И добавляет, что при наиболее благоприятном стечении обстоятельств на восстановление спроса уйдет два-три года.
Старший научный сотрудник Центра исследований отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС Евгения Миллер (соавтор исследования об отраслевых потерях от режима самоизоляции) также считает "одним из ключевых факторов для восстановления экономики восстановление потребительского спроса". Кроме того, по ее мнению, важную роль будут играть такие факторы, как "снятие ограничений, связанных с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции, восстановление традиционных производственных цепочек или поиск новых (снабженческо-сбытовых, сырьевых), а также восстановление инвестиционного спроса".
Вместе с тем Алексей Коренев подчеркивает, что все отрасли российской экономики будут восстанавливаться крайне неравномерно: "Например, на авиарынке заявляют о том, что объемы авиаперевозок смогут достичь докризисного уровня лишь через много лет, и никто не берет на себя смелость уточнить, через сколько. А некоторые и вовсе говорят, что это уже не произойдет никогда".
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