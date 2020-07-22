Прогноз BP по энергетике Евросоюза: что ждет нефть, уголь и газ из России?

BP Energy Outlook 2020 содержит три сценария до 2050 года. DW проанализировала их с точки зрения перспектив экспорта российских энергоносителей в ЕС - на их главный рынок сбыта.
BP представила очередной ежегодный прогноз развития мировой энергетики. Особенность Energy Outlook 2020 состоит в том, что на этот раз аналитики британской энергетической компании попытались заглянуть в будущее не на двадцать, а сразу на тридцать лет – до 2050 года.
Российские СМИ уделили немало внимания этой публикации, однако сосредоточились главным образом на глобальном рынке нефти, причем многие статьи в той или иной форме переняли заголовок сообщения ТАСС: "BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть". DW решила рассказать о том, каких изменений специалисты BP ждут на энергетическом рынке Евросоюза, и проанализировать возможные последствия трех представленных сценариев для России - главного поставщика нефти, газа и угля в ЕС.
BP Energy Outlook 2020 исходит из того, что глобальный спрос на энергию будет увеличиваться, прежде всего - благодаря росту благосостояния в развивающихся странах и дальнейшему повышению роли электричества. В то же время в Евросоюзе, согласно всем трем сценариям, потребление энергии сократится, причем существенно. Авторы объясняют это, прежде всего, амбициозными планами ЕС по повышению энергоэффективности зданий и промышленных предприятий. Это идет вразрез с различными российскими прогнозами роста спроса на энергоносители в Европе, которыми, в частности, обосновывают необходимость газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Мир взял курс на снижение выбросов CO2 в атмосферу, в этом у специалистов BP сомнений нет, а потому они ждут фундаментальных изменений в глобальной энергетической системе. Роль ископаемых углеводородных энергоносителей в ходе процесса декарбонизации повсюду в мире будет снижаться в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Именно этот сегмент будет расти на планете в предстоящие 30 лет наиболее быстрыми темпами.
Во всех трех сценариях доля ВИЭ в структуре потребления первичной энергии неизменно будет самой высокой на планете именно в Евросоюзе. Эта доля может достигнуть к 2050 году 39%, 58% или 63%. Наибольшее значение в ЕС, согласно всем трем сценариям, будет иметь ветряная энергия. Два сценария предполагают сопоставимые темпы роста солнечной энергетики.
На глобальном нефтяном рынке BP прогнозирует не столько "окончание эпохи роста спроса на нефть", как это сформулировали в ТАСС, сколько "падение спроса на нефть в ближайшие 30 лет". Масштабы и скорость этого падения во многом будут зависеть от темпов повышения энергоэффективности автодорожного транспорта и его электрификации, иными словами - от перехода на электромобили. По всем трем сценариями пик использования нефти в транспортном секторе будет достигнут в середине 2020 годов.
Однако ключевую роль в судьбе нефти предстоит сыграть государствам планеты. Чем больше они будут стимулировать снижение выбросов CO2 в атмосферу, тем быстрее будет падать значение этого энергоносителя. В BP, которая из нефтяной компании все быстрее превращается в энергетическую фирму с упором на ВИЭ, считают, что глобальный спрос на нефть может упасть в ближайшие три десятилетия на 10%, на 55% и даже на 80%. Два сценария исходят из того, что после пандемии COVID-19 спрос уже никогда больше не вернется на уровень, достигнутый в 2019 году.
Если говорить только о Евросоюзе, то все три сценария построены на том, что пик потребления нефти в ЕС уже пройден. Тут следует иметь в виду, что, к примеру, в Германии около четверти объемов импорта сырой нефти обеспечивает российская государственная компания "Роснефть", которой к тому же принадлежат доли в трех крупных нефтеперерабатывающих заводах на территории ФРГ.
Специалисты BP не сомневаются, что у угля нет будущего в европейской энергетике, тем более что все больше стран назначают конкретную дату окончания его использования. Согласно двум сценариям, доля угла в генерации электроэнергии в ЕС составит в 2050 году 0%, один сценарий допускает 5%. А ведь вплоть до нынешнего года примерно половина экспорта российского угля шла в европейском направлении, а в портах на Балтике и под Мурманском расширяли мощности для его отгрузки.
В то же время в BP прогнозируют растущую роль экологичного водорода в мировой и европейской энергетике. Евросоюз займет через три десятилетия третье место среди крупнейших глобальных потребителей H2 после Китая и США, доля ЕС в мировом спросе может составить 9-16%, говориться в Energy Outlook 2020. В Германии сейчас форсируют развитие водородной экономики, и целый ряд немецких экспертов считает, что Россия могла бы стать важным поставщиком водорода в ФРГ и в целом в ЕС, что позволило бы РФ, по меньшей мере, частично компенсировать потери от сокращения экспорта нефти и угля.
Из всех ископаемых энергоносителей наилучшие шансы на мировом рынке имеет, по мнению авторов долгосрочного прогноза BP, природный газ. В одном сценарии, не предполагающем форсированную декарбонизацию мировой энергетики, глобальный спрос на газ вырастет примерно на треть по сравнению с уровнем 2018 года, в другом - останется на этом уровне, в третьем, исходящем из наиболее решительного сокращения выбросов CO2, снизится примерно на треть.
Правда, спросом будет все больше пользоваться сжиженный природный газ (СПГ), а рост его потребления произойдет преимущественно в Азии, где им будут заменять уголь, считают аналитики BP. Из этого можно сделать вывод, что в российском топливно-энергетическом комплексе при любом сценарии наилучшие экспортные перспективы в среднесрочном плане имеют производители СПГ - "Новатэк" и "Газпром", а также "Роснефть".
У трубопроводных поставок "Газпрома" в Евросоюз перспективы пока достаточно стабильные, но, видимо, не более того. Во всяком случае, европейскому рынку газа и его крупнейшему поставщику, России, в Energy Outlook 2020 уделено на удивление мало внимания.
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