Прогноз BP по энергетике Евросоюза: что ждет нефть, уголь и газ из России?

BP представила очередной ежегодный прогноз развития мировой энергетики. Особенность Energy Outlook 2020 состоит в том, что на этот раз аналитики британской энергетической компании попытались заглянуть в будущее не на двадцать, а сразу на тридцать лет – до 2050 года.

Российские СМИ уделили немало внимания этой публикации, однако сосредоточились главным образом на глобальном рынке нефти, причем многие статьи в той или иной форме переняли заголовок сообщения ТАСС: "BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть". DW решила рассказать о том, каких изменений специалисты BP ждут на энергетическом рынке Евросоюза, и проанализировать возможные последствия трех представленных сценариев для России - главного поставщика нефти, газа и угля в ЕС.

Борьба против выбросов CO2 фундаментально изменит мировой рынок

BP Energy Outlook 2020 исходит из того, что глобальный спрос на энергию будет увеличиваться, прежде всего - благодаря росту благосостояния в развивающихся странах и дальнейшему повышению роли электричества. В то же время в Евросоюзе, согласно всем трем сценариям, потребление энергии сократится, причем существенно. Авторы объясняют это, прежде всего, амбициозными планами ЕС по повышению энергоэффективности зданий и промышленных предприятий. Это идет вразрез с различными российскими прогнозами роста спроса на энергоносители в Европе, которыми, в частности, обосновывают необходимость газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Мир взял курс на снижение выбросов CO2 в атмосферу, в этом у специалистов BP сомнений нет, а потому они ждут фундаментальных изменений в глобальной энергетической системе. Роль ископаемых углеводородных энергоносителей в ходе процесса декарбонизации повсюду в мире будет снижаться в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Именно этот сегмент будет расти на планете в предстоящие 30 лет наиболее быстрыми темпами.

Во всех трех сценариях доля ВИЭ в структуре потребления первичной энергии неизменно будет самой высокой на планете именно в Евросоюзе. Эта доля может достигнуть к 2050 году 39%, 58% или 63%. Наибольшее значение в ЕС, согласно всем трем сценариям, будет иметь ветряная энергия. Два сценария предполагают сопоставимые темпы роста солнечной энергетики.

Спрос на нефть в Европе на прежний уровень уже не вернется

На глобальном нефтяном рынке BP прогнозирует не столько "окончание эпохи роста спроса на нефть", как это сформулировали в ТАСС, сколько "падение спроса на нефть в ближайшие 30 лет". Масштабы и скорость этого падения во многом будут зависеть от темпов повышения энергоэффективности автодорожного транспорта и его электрификации, иными словами - от перехода на электромобили. По всем трем сценариями пик использования нефти в транспортном секторе будет достигнут в середине 2020 годов.

Эмблема BP подчеркивает ориентацию компании на "зеленую" энергию

Однако ключевую роль в судьбе нефти предстоит сыграть государствам планеты. Чем больше они будут стимулировать снижение выбросов CO2 в атмосферу, тем быстрее будет падать значение этого энергоносителя. В BP, которая из нефтяной компании все быстрее превращается в энергетическую фирму с упором на ВИЭ, считают, что глобальный спрос на нефть может упасть в ближайшие три десятилетия на 10%, на 55% и даже на 80%. Два сценария исходят из того, что после пандемии COVID-19 спрос уже никогда больше не вернется на уровень, достигнутый в 2019 году.

Если говорить только о Евросоюзе, то все три сценария построены на том, что пик потребления нефти в ЕС уже пройден. Тут следует иметь в виду, что, к примеру, в Германии около четверти объемов импорта сырой нефти обеспечивает российская государственная компания "Роснефть", которой к тому же принадлежат доли в трех крупных нефтеперерабатывающих заводах на территории ФРГ.

Экспорт российского угля в Европу: будущего нет

Специалисты BP не сомневаются, что у угля нет будущего в европейской энергетике, тем более что все больше стран назначают конкретную дату окончания его использования. Согласно двум сценариям, доля угла в генерации электроэнергии в ЕС составит в 2050 году 0%, один сценарий допускает 5%. А ведь вплоть до нынешнего года примерно половина экспорта российского угля шла в европейском направлении, а в портах на Балтике и под Мурманском расширяли мощности для его отгрузки.

Угольные электростанции большого будущего не имеют: они слишком загрязняют окружающую среду

В то же время в BP прогнозируют растущую роль экологичного водорода в мировой и европейской энергетике. Евросоюз займет через три десятилетия третье место среди крупнейших глобальных потребителей H2 после Китая и США, доля ЕС в мировом спросе может составить 9-16%, говориться в Energy Outlook 2020. В Германии сейчас форсируют развитие водородной экономики, и целый ряд немецких экспертов считает, что Россия могла бы стать важным поставщиком водорода в ФРГ и в целом в ЕС, что позволило бы РФ, по меньшей мере, частично компенсировать потери от сокращения экспорта нефти и угля.

Сжиженный природный газ: наилучшие перспективы - в Азии

Из всех ископаемых энергоносителей наилучшие шансы на мировом рынке имеет, по мнению авторов долгосрочного прогноза BP, природный газ. В одном сценарии, не предполагающем форсированную декарбонизацию мировой энергетики, глобальный спрос на газ вырастет примерно на треть по сравнению с уровнем 2018 года, в другом - останется на этом уровне, в третьем, исходящем из наиболее решительного сокращения выбросов CO2, снизится примерно на треть.

Правда, спросом будет все больше пользоваться сжиженный природный газ (СПГ), а рост его потребления произойдет преимущественно в Азии, где им будут заменять уголь, считают аналитики BP. Из этого можно сделать вывод, что в российском топливно-энергетическом комплексе при любом сценарии наилучшие экспортные перспективы в среднесрочном плане имеют производители СПГ - "Новатэк" и "Газпром", а также "Роснефть".

У трубопроводных поставок "Газпрома" в Евросоюз перспективы пока достаточно стабильные, но, видимо, не более того. Во всяком случае, европейскому рынку газа и его крупнейшему поставщику, России, в Energy Outlook 2020 уделено на удивление мало внимания.

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