Сорт нефти
На фоне глобального кризиса из-за коронавируса цены на нефть рухнули на дно, а потом и пробили его. На фоне обвала стоимости североамериканской нефти WTI снизились котировки Brent и Urals. С чем связано такое падение цен, для кого это опасно и что ждать России, чей бюджет зависит от экспорта нефти?
Кремль пошел на беспрецедентное решение. Владимир Путин продлевает "каникулы" в стране почти на четыре недели и объявил нерабочим весь апрель. В Кремле явно осознают опасность коронавируса и хотят снизить риски его взрывного распространения. Путин признал, что переломить ситуацию в Москве не удается.
Коронавирус стал ударом для глобальной экономики, и Россия не исключение. Но российская экономика страдает и от крайне низких цен на нефть. Ведь экспорт энергоносителей - основная доходная статья бюджета. Цены начали снижаться на фоне опасений в связи с эпидемией коронавируса, но рухнули они после того, как Россия отказалась договариваться с Саудовской Аравией о снижении объемов добычи.