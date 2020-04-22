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Urals

Сорт нефти

KHANTY-MANSI AUTONOMOUS AREA - YUGRA, RUSSIA APRIL 5, 2020: A Surgutneftegas worker turns the valve near a pumpjack in Surgut Region of the Khanty-Mansi Autonomous Area - Yugra, in the West Siberian petroleum basin. Alexei Andronov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D4847

Цена на российскую нефть Urals в Европе продолжают снижаться 22.04.2020

Цены на Urals в Европе приближаются к 20-летнему минимуму. Министр энергетики России Александр Новак считает, что давление на нефтяной рынок сохранится минимум до мая.

Катастрофические цены на нефть для России: как американская WTI ушла в минус. DW Новости (22.04.20) 21.04.2020

На фоне глобального кризиса из-за коронавируса цены на нефть рухнули на дно, а потом и пробили его. На фоне обвала стоимости североамериканской нефти WTI снизились котировки Brent и Urals. С чем связано такое падение цен, для кого это опасно и что ждать России, чей бюджет зависит от экспорта нефти?

Коронавирус: почему Путин продлил "каникулы" до 30 апреля. DW Новости (02.04.2020) 02.04.2020

Кремль пошел на беспрецедентное решение. Владимир Путин продлевает "каникулы" в стране почти на четыре недели и объявил нерабочим весь апрель. В Кремле явно осознают опасность коронавируса и хотят снизить риски его взрывного распространения. Путин признал, что переломить ситуацию в Москве не удается.
TYUMEN REGION, RUSSIA. MARCH 18, 2015. An oil sample taken at the central oil refinery at Sorovskoye field of the LLC Burneftegaz acquired by Bashneft Group. Maxim Slutsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D59F Tyumen Region Russia March 18 2015 to Oil Sample Taken AT The Central Oil Refinery AT Field of The LLC Acquired by Bashneft Group Maxim Slutsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D59F

Экспортная цена российской нефти ушла в минус 01.04.2020

Затраты на транспортировку российской марки экспортной смеси Urals и оплату экспортной пошлины в конце марта превышали ее среднюю стоимость.

Нефтяная война: кто на пороге краха – Россия или саудиты, и при чем тут Трамп? DW Новости (01.04.20) 01.04.2020

Коронавирус стал ударом для глобальной экономики, и Россия не исключение. Но российская экономика страдает и от крайне низких цен на нефть. Ведь экспорт энергоносителей - основная доходная статья бюджета. Цены начали снижаться на фоне опасений в связи с эпидемией коронавируса, но рухнули они после того, как Россия отказалась договариваться с Саудовской Аравией о снижении объемов добычи.
ARCHIV 2015 +++ Oil pumps work at sunset Wednesday, Sept. 30, 2015, in the desert oil fields of Sakhir, Bahrain. Consumer prices across the 19-country eurozone fell in September for the first time in half a year as energy prices tanked, official figures showed Wednesday, in a development that's likely to ratchet up pressure on the European Central Bank to give the region more stimulus. The 0.1 percent annual decline reported by Eurostat, the EU's statistics office, was widely anticipated following the recent drop in global oil prices. (AP Photo/Hasan Jamali) |

Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года 30.03.2020

Стоимость барреля нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу опустилась до 16,2 доллара США. Это минимальное значение за 21 год.
ARCHIV 2007 *** A worker stands on a platform at the first pump station on Belarus territory of the Druzhba pipeline, near the village of Bobovichi, about 330 km southeast of Minsk, Thursday, 11 January 2007. One of two German refineries hit by the suspension of Russian oil deliveries started receiving supplies again Thursday after Russian pipeline monopoly Transneft resumed pumping. A spokesman for the PCK refinery in Schwedt said crude oil from the Druzhba (friendship) pipeline through Belarus started reaching the processing facility on Thursday morning. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

В Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии 26.01.2020

Всего Беларусь в тестовом режиме закупила в Норвегии 86 тыс тонн североморской нефти сорта Johan Sverdrup. В мире этот сорт уже называют конкурентом российского Urals.
ARCHIV 2007 *** A worker stands on a platform at the first pump station on Belarus territory of the Druzhba pipeline, near the village of Bobovichi, about 330 km southeast of Minsk, Thursday, 11 January 2007. One of two German refineries hit by the suspension of Russian oil deliveries started receiving supplies again Thursday after Russian pipeline monopoly Transneft resumed pumping. A spokesman for the PCK refinery in Schwedt said crude oil from the Druzhba (friendship) pipeline through Belarus started reaching the processing facility on Thursday morning. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ 20.01.2020

Не договорившись с Москвой о цене на нефть, Беларусь нашла в лице Норвегии альтернативного поставщика.

Грязная нефть из России: к чему приведет приостановка поставок в Европу? (26.04.2019) 26.04.2019

От приостановки поставок российской нефти в Европу без сомнения пострадают Беларусь и Польша. А какие последствия это будет иметь для Германии? И чем это может обернуться для российских поставщиков?
***Archivbild*** Bildnummer: 54176388 Datum: 24.04.2007 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 40: NOVOROSSIYSK, RUSSIA. APRIL 24. Pumping oil products into an oil tanker at the marine terminal of the Caspian Pipeline Consortium (CPC). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Wirtschaft 6 kbdig xmk 2007 quer o0 Bildnummer 54176388 Date 24 04 2007 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 40 Novorossiysk Russia April 24 pumping Oil Products into to Oil Tankers AT The Navy Terminal of The Caspian Pipeline Consortium CPC PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Economy 6 Kbdig xmk 2007 horizontal o0 Shipping Transportation Logistics Ship Oil tankers Oil Oil Sea

Европейские трейдеры жалуются на качество нефти из РФ 06.02.2018

Качество нефти марки Urals из России резко упало, утверждают европейские компании. Они заявляют, что могут потребовать от РФ снизить цену на Urals и ограничить закупки сырья.
Russische Währung, Schild Wechselstube in Moskau. 14.4.2015, Moskau Copyright: DW/E. Samedowa via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

Как ОПЕК разрушила российскую "новогоднюю традицию" 01.12.2016

Решение ОПЕК о снижении добычи повлияет не только на цены на нефть, но и на курс рубля. В результате в этом году его обвала, случавшегося в прошлые годы, ждать не стоит, полагают эксперты.
ARCHIV - Auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Hamburg sind Ölfässer gestapelt, um sie später zu reinigen und neu zu befüllen (Archivfoto vom 03.04.2003). Die Ölpreise sind am Mittwoch abermals gesunken. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Oktober 73,67 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent sank um 44 Cent auf 77,30 Dollar. Foto: Kay Nietfeld +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Цена на нефть уткнулась в потолок и теперь может упасть 15.06.2016

На уровне 50 долларов нефтяной рынок после пятимесячного подъема исчерпал потенциал роста. DW проанализировала прогнозы и перспективы на вторую половину 2016 года.
Baku, AZERBAIJAN: A view of the oil derricks at an oilfield on the shore of the Caspian Sea just outside the capital Baku, 06 October 2005. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Россия упустила возможность создать собственный эталонный сорт нефти 22.01.2016

Главный экспортный продукт РФ - нефть - привязан в цене к стоимости нефти британской. Эту зависимость можно было бы преодолеть, создав свой эталонный сорт. Но момент был упущен.
Die Bilder wurden von unserem Korrespondenten Artjom Khan in Moskau am 18.01 gemacht. Anlass: Gaidar-Wirtschaftsforum in Moskau.

Правительство РФ готовится к нефти по 25 долларов за баррель 13.01.2016

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил министерствам разработать сценарии развития при стоимости нефти в 25,35 и 45 долларов за баррель. Это поручение было дано в устной форме.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. An employee packing 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Сбербанк готовится к цене на нефть в 25 долларов 12.01.2016

При стоимости нефти 25 долларов за баррель курс американской валюты превысит 80 рублей, заявил Герман Греф. Он добавил, что не верит в восстановление прежнего уровня жизни.
Bildunterschrift:A Russian ruble coin is pictured in front of St. Basil cathedral in central Moscow, on November 20, 2014. After having recently spent billions of dollars per day to support the ruble in a flexible trading band that limited swings in the currency, the Bank of Russia ended its unlimited daily interventions to avoid speculation against the currency. Russian ruble has lost more than 30 percent during the last four months to Euro and US dollar. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Нефть ниже 30: время для России менять экономическую модель? 16.12.2015

Дешевая нефть, санкции и девальвация рубля могут вызвать кадровые перемены в правительстве РФ, считают эксперты. И не исключают, что новая команда поведет экономику по белорусскому пути.
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