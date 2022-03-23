Предельная цена на российскую нефть: плюсы и минусы плана "семерки"

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Саммит "большой семерки" закончился обещанием и дальше снижать зависимость от энергоносителей из РФ. Новая инициатива - ввод предельной цены на нефть из России. Как планы оценивают экономисты в Германии?
В скором времени никаких международных ограничений цен на российскую нефть не будет - саммит G7 в немецком замке Эльмау завершился во вторник, 28 июня, без конкретного решения о вводе новых штрафных мер. Лидеры "большой семерки" стран в итоговом коммюнике, однако, пообещали, что "Европейский Союз вместе с международными партнерами" будет искать пути для ограничения роста цен на энергоносители, включая, в зависимости от целесообразности, "временно действующую предельную цену". Пока лидеры договорились "изучить подобные меры в срочном порядке", а также "провести консультации с третьими странами и ключевыми игроками в частном секторе".
Идею введения предельной цены предложила команда министра финансов США Джанет Йеллен. Концепция заключается в том, чтобы увязать оказание важных услуг, связанных с транспортировкой российской нефти, к заранее определенному потолку цен. Как это могло бы работать: например, через страхование западными страховыми компаниями танкеров с нефтью из РФ. Если поставщик соглашается на определенную цену, то страховщик получает право на исключение из санкций в рамках введенного западными странами эмбарго на нефть и может оказать страховые услуги судну, без которых транспортировка фактически невозможна. Аналогичные меры могли бы применять судоходные компании, которым принадлежат нефтяные танкеры.
Почему это может сработать? Обойтись полностью без западных страховщиков и судоходных компаний российским поставщикам не удастся, считают разработчики плана. Львиная доля всех морских перевозок осуществляется через площадку Lloyd's of London, вторичное страхование в значительной степени проходит через ведущих мировых перестраховщиков из ФРГ. Очень многие танкеры, перевозящие российскую нефть, принадлежат судоходным компаниям из стран ЕС - Греции, Мальте, Бельгии.
Но это - в теории, а практическое применение ограничения цен на нефть вызывает в экспертных кругах Германии большие споры и сомнения. "Остаются вопросы к тому, является ли предельная цена на российскую нефть подходящим инструментом (для наказания РФ за агрессию против Украины и в попытке снизить глобально цены на энергоносители. - Ред.). Ведь цена на российскую нефть упадет уже в результате ввода эмбарго", - прокомментировала DW предложение "большой семерки" профессор Клаудиа Кемферт (Claudia Kemfert) из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине. По ее словам, России уже сейчас приходится предоставлять дисконт на свою нефть, чтобы привлечь таких покупателей, как Индия и Китай.
"Очень скептично" идею предельной цены воспринял Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). Во-первых, Россия уже зарабатывает меньше на нефти из-за санкций: сократились как объемы экспорта, так и цена - на марку Urals она уже ниже, чем до начала широкомасштабной агрессии против Украины, заметил Клуге. "Во-вторых, у нас уже есть эмбарго, в-третьих, особых рычагов давления нет. Что если Россия откажется играть по этим правилам?", - написал Клуге в сети Twitter. Цена на нефть в таком случае, вопреки идее ограничения цен на нефть, может вырасти.
По его мнению, Западу будет нечем угрожать России, если та откажется экспортировать нефть по низкой цене, а Москва, в свою очередь, может сама проактивно сократить добычу нефти. "Если это станет результатом введения предельной цены, то в краткосрочной перспективе нанесет в основном ущерб Западу", - заметил Янис Клуге.
Вместо введения предельной цены ряд немецких экономистов предлагает альтернативу в виде наложения импортных пошлин на российскую нефть. Вместо ограничения цен "более целесообразным было бы введение штрафных пошлин на импорт нефти из РФ". "Это был бы своего рода налог на мир с российских нефтяных поставщиков. Это значительно сократило бы их маржу", - уверена Клаудиа Кемферт из DIW.
Клаудиа Кемферт
За ввод импортных пошлин выступает и другой немецкий аналитический центр - Институт мировой экономики (IfW) в Киле. В чем они видят разницу между двумя мерами: в то время как предельная цена грозит подогреть глобальный спрос на энергоносители, импортная пошлина позволила бы смягчить последствия высоких цен на энергоносители для населения и ударила бы по российскому бюджету быстро, а не так, как многие другие санкции - в долгосрочной перспективе. В отличие от предельной цены пошлина снизила бы спрос на российскую нефть и тем самым дала бы желаемый эффект - сокращения доходов РФ от нефтяного экспорта.
Договориться о предельных ценах, вероятно, было бы легче, признают экономисты IfW, но импортные пошлины были бы "более последовательной штрафной мерой против РФ". Введение предельных цен будет иметь смысл только в том случае, если к инициативе в той или иной степени подключатся другие крупные игроки, например, Индия и Китай, но это маловероятно, добавляют в унисон сразу несколько немецких экономистов.
То, что идея предельной цены на российскую нефть пока не окончательно убедила лидеров "большой семерки", дал понять на заключительной конференции саммита G7 Олаф Шольц (Olaf Scholz), глава Кабмина ФРГ. Он назвал ее "очень амбициозной" и требующей дальнейшей проработки.
Как заметил в интервью новостной программе Tagesschau первого канала общественного немецкого телевидения эксперт по сырьевым рынкам швейцарского банка UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), такие инициативы как предельная цена на нефть, демонстрируют, что западные политики отчаянно ищут способы сократить российские доходы от экспорта энергоносителей, но для их успешной реализации не хватает единства международного сообщества.
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