 Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2022

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Мир

Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата

В итоговом документе G7 подтвердила готовность помогать Украине "столько, сколько понадобится", вводить санкции против России, а также бороться с изменением климата, последствиями пандемии и бедностью.

Закрытие саммита лидеров стран большой семерки

Закрытие саммита лидеров стран "большой семерки"

Лидеры стран "большой семерки" (G7) во вторник, 28 июня, опубликовали коммюнике по итогам завершившегося саммита, в котором осудили российское вторжение в Украину, объявили о финансовой помощи Киеву, о приверженности санкциям против России, экономической помощи развивающимся странам, а также сообщили о мерах по борьбе с последствиями изменения климата и пандемией коронавируса.

"Мы вновь подчеркиваем наше осуждение незаконной и неоправданной агрессивной войны России против Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, оказывая необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку в ее мужественной защите своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в коммюнике.

Отдельно лидеры G7 осудили "провокационные заявления России об угрозе применения ядерного оружия". "Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия в Украине будет иметь серьезные последствия", - говорится в заявлении. Страны также призвали Китай оказать давление на Россию с целью остановить вторжение и вывести войска из Украины.

Финансовая поддержка Украины и санкции против России

Финансовая поддержка Украине в виде гуманитарной помощи со стороны G7 в 2022 году составляет более 2,8 млрд долларов США, еще 29,5 млрд долларов будут выделены в качестве "бюджетной поддержки" для помощи Киеву закрыть дефицит финансирования, говорится в коммюнике. "Мы готовы договориться со всеми заинтересованными странами и институтами, а также с Украиной о долгосрочных гарантиях безопасности, чтобы помочь Украине в вопросе самообороны и обеспечить ее свободное и демократическое будущее", - подчеркивается в документе.

Лидеры G7 также заявили, что "сохраняют твердость" в вопросе санкций против России и координации своих действий "до тех пор, пока это необходимо". "Мы будем сокращать доходы России, в том числе от золота", - говорится в заявлении.

Страны продолжат политику отказа от российских энергоресурсов и, как говорится в коммюнике, вместе с Международным энергетическим агентством изучают варианты, как стабилизировать ситуацию с ценами на этом рынке. Один из обсуждаемых вариантов - введение потолка цен на импорт энергоресурсов. G7 также призвала страны ОПЕК увеличить свое производство, чтобы уменьшить напряженность на мировых рынках.

Борьба с изменением климата, голодом и последствиями пандемии

"Чтобы преодолеть текущую пандемию COVID-19, мы продолжим поставки более 1,175 миллиарда доз вакцин. Мы также будем готовиться, предотвращать и бороться с будущими пандемиями и вызовами в сфере здравоохранения, в том числе в рамках "Пакта G7 о готовности к пандемиям", - говорится в коммюнике.

Лидеры стран G7 также заявили о создании вместе с партнерами к концу года международного Климатического клуба и принятии мер с целью ускорить реализацию Парижского соглашения и о приверженности планам не допустить превышения температуры планеты выше 1,5 градуса.

Для этого страны обязуются к 2030 году значительно снизить выбросы углерода в транспортном секторе, в том числе за счет значительного увеличения доли легковых автомобилей и общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов.

В коммюнике страны вновь напомнили о планах инвестировать 600 млрд долларов в экономики развивающихся стран и выделении 4,5 млрд долларов для повышения глобальной продовольственной безопасности в ответ на "использование Россией украинского зерна в качестве оружия".

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    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау, где с 26 по 28 июня проходит саммит G7, расположен в одном из красивейших регионов Альп на юге Германии примерно в 100 километрах от Мюнхена, в стороне от железных дорог и автобанов. Добраться до него из соседнего курортного городка Гармиш-Партенкирхена можно по дороге, выдолбленной в скалах. Это важно для тех, кто ищет тишины и покоя, а также для безопасности глав государств.

  • Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Даже в хмурую погоду здесь очень красиво. На огромной прилегающей территории всегда есть возможность уединиться, чтобы насладиться пейзажем или конфиденциально побеседовать в одном из специально созданных тут многочисленных укромных уголков, будь то небольшие деревянные платформы с креслами, расположенные на удалении пары шезлонгов с зонтиками или беседки.

  • Большое количество общественных пространств

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Большое количество общественных пространств

    По информации отеля Schloss Elmau, в аренду сдается лишь около 35 процентов площади, что само по себе - большая редкость. Здесь очень много общественных пространств, подобных запечатленному на фото холлу. Поэтому замок Эльмау никогда не выглядит переполненным. Тут всегда легко найти уединение. В отеле есть библиотека, книжный магазин, магазин мебели и одежды - и это далеко не полный список.

  • В обществе слонов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В обществе слонов

    На обшивках кресел, подставках, бутылках, чашках - изображения слонов. Дело в том, что владелец замка Дитмар Мюллер-Эльмау (Dietmar Müller-Elmau) долго жил в Индии, где слон олицетворяет мудрость, силу, благоразумие, достоинство, проницательность, интеллект, верность, счастье, - и потому решил "поселить" это животное в своих владениях.

  • Концертный зал

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Концертный зал

    В замке Эльмау есть концертный зал, в котором ежегодно проходит более 200 концертов. Участвующие в них музыканты не получают денег, но им разрешается бесплатно жить в замке.

  • Легендарная скамейка

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Легендарная скамейка

    Во время саммита G7 в замке Эльмау в 2015 году эта фотография обошла весь мир. Тогдашний президент США Барак Обама расслабленно сидит на скамейке, а прежний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), жестикулируя, что-то оживленно объясняет ему.

  • Восточный хамам

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Восточный хамам

    В замке Эльмау есть и восточный хамам общей площадью 500 квадратных метров, где оборудованы четыре процедурных кабинета, три купольных зала, две парилки, восточная чайная гостиная. Ведь турецкая баня - это еще и место общения. Тут люди не только расслабляются, но и вместе пьют чай, беседуют. В отеле также имеется несколько закрытых и открытых бассейнов - в том числе и на крыше.

  • Один из девяти ресторанов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Один из девяти ресторанов

    В распоряжении гостей отеля - девять ресторанов. На фото - зал Luce d'Oro, самого высококлассного и дорогого из них, удостоенного множества наград, в том числе двух звезд "Мишлен". Меню из пяти блюд предлагается тут за 189 евро, из восьми блюд - за 249 евро. А что это за табуреточки рядом с креслами? Оказывается, они предназначены для дамских сумочек.

  • Новый отель - специально для G7

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Новый отель - специально для G7

    Для владельца замка Дитмара Мюллера-Эльмау всех этих ярких моментов было недостаточно. Он решил построить отдельный отель, который идеально подошел бы для участников саммита G7, где они имели бы одинаковые номера и могли бы находиться в узком кругу. Сказано - сделано: в 2015 году отель с 47 номерами-люкс был готов. На фото он справа от главного здания.

  • В одном из номеров-люксов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В одном из номеров-люксов

    А вот так выглядят люксы отеля внутри. Помимо спальни, здесь есть гостиная, роскошная ванная комната, прихожая со шкафами, гостиная с двумя диванами. Но самое лучшее - это панорамный вид с балкона на горы в трех направлениях.

    Автор: Марко Мюллер, Наталия Королева


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