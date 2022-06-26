Украина на саммите G7: что пообещала Зеленскому "семерка", а что – нет

Олаф Шольц (Olaf Scholz) был краток. На подведение итогов второго дня саммита G7 в Баварии канцлер Германии потратил около пяти минут. По теме, к которой приковано самое большое внимание, войне России против Украины, Шольц озвучил несколько тезисов: "семерка" продолжит поддерживать Киев, перемены в мире из-за агрессии России надолго, возвращения к прежним отношениям с Москвой не будет.
Ожидания того, что саммит станет для Украины историческим и поддержка ведущих западных страны выйдет на новый уровень, по состоянию на вечер понедельника, 27 июня, не оправдались. Члены неформального клуба, собравшиеся в замке Эльмау в живописных баварских Альпах, в целом озвучили известные ранее позиции.
О чем говорил Зеленский
Второй и главный день саммита начался со встречи в расширенном составе – с участниками по видеосвязи пообщался президент Украины Владимир Зеленский. О чем он говорил, узнать напрямую не удалось – в пресс-центре не было даже привычной трансляции приветственных слов. Затем по дипломатическим каналам в СМИ попала информация о том, что Зеленский просил усилить санкции против России, предоставить больше оружия, в частности – системы ПВО, и говорил, что рассчитывает на окончание войны к зиме.
Насколько его призывы были учтены – судить трудно. В опубликованном через несколько часов после общения с Зеленским заявлении G7 по Украине на шести страницах был много слов о солидарности и поддержке "правительства и народа Украины", о многомиллиардной финансовой помощи, о расследовании военных преступлений и помощи беженцам. В разделе о санкциях было отмечено, что страны "семерки" продолжат их использовать, и будут действовать согласованно и "единогласно".
Эмбарго на российское золото откладывается
Работа в этом направлении, как показал второй день саммита, еще предстоит. Если в день открытия президенты и главы правительств Германии, США, Великобритании, Франции, Канады, Японии и Италии успешно демонстрировали перед камерами единство и сплоченность, в одном ключевом для Киева вопросе достичь его, похоже, пока не удалось.
Вопреки предварительным заявлениям, ожидаемого эмбарго на российское золото не будет. Накануне саммита обозреватели называли эту инициативу США одним из возможных конкретных результатов. Но уже утром в понедельник канцлер ФРГ Шольц в интервью телеканалу ZDF ушел от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли Берлин такое эмбарго. В заявлении G7 по Украине сказано, что страны "семерки" решительно настроены "сократить российские доходы, включая от (продажи) золота".
Еще одна инициатива Вашингтона, о введении верхнего порога цен на нефть, призванная ограничить получение РФ сверхприбыли, также не была поддержана всеми. Правда, это не стало сюрпризом, представители правительства Германии, хозяйки саммита, предупреждали об этом журналистов. Страны G7 не согласовали конкретные сроки, но обязались сократить зависимость от российских энергоносителей.
Один из немногих конкретных итогов саммита - "семерка" объявила о запланированных на ближайшее время новых санкциях против российского ВПК и отдельных лиц, причастных к войне против Украины.
Все это – публичные и предварительные результаты саммита G7. Не исключено, что о некоторых договоренностях может стать известно позднее, например, на саммите НАТО Мадриде, куда лидеры "семерки" отправятся из Баварии. На нем ожидаются конкретные решения, в том числе – о помощи Украине.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах
Замок Эльмау, где с 26 по 28 июня проходит саммит G7, расположен в одном из красивейших регионов Альп на юге Германии примерно в 100 километрах от Мюнхена, в стороне от железных дорог и автобанов. Добраться до него из соседнего курортного городка Гармиш-Партенкирхена можно по дороге, выдолбленной в скалах. Это важно для тех, кто ищет тишины и покоя, а также для безопасности глав государств.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
Прилегающая территория со множеством укромных уголков
Даже в хмурую погоду здесь очень красиво. На огромной прилегающей территории всегда есть возможность уединиться, чтобы насладиться пейзажем или конфиденциально побеседовать в одном из специально созданных тут многочисленных укромных уголков, будь то небольшие деревянные платформы с креслами, расположенные на удалении пары шезлонгов с зонтиками или беседки.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
Большое количество общественных пространств
По информации отеля Schloss Elmau, в аренду сдается лишь около 35 процентов площади, что само по себе - большая редкость. Здесь очень много общественных пространств, подобных запечатленному на фото холлу. Поэтому замок Эльмау никогда не выглядит переполненным. Тут всегда легко найти уединение. В отеле есть библиотека, книжный магазин, магазин мебели и одежды - и это далеко не полный список.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
В обществе слонов
На обшивках кресел, подставках, бутылках, чашках - изображения слонов. Дело в том, что владелец замка Дитмар Мюллер-Эльмау (Dietmar Müller-Elmau) долго жил в Индии, где слон олицетворяет мудрость, силу, благоразумие, достоинство, проницательность, интеллект, верность, счастье, - и потому решил "поселить" это животное в своих владениях.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
Концертный зал
В замке Эльмау есть концертный зал, в котором ежегодно проходит более 200 концертов. Участвующие в них музыканты не получают денег, но им разрешается бесплатно жить в замке.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
Легендарная скамейка
Во время саммита G7 в замке Эльмау в 2015 году эта фотография обошла весь мир. Тогдашний президент США Барак Обама расслабленно сидит на скамейке, а прежний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), жестикулируя, что-то оживленно объясняет ему.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
Восточный хамам
В замке Эльмау есть и восточный хамам общей площадью 500 квадратных метров, где оборудованы четыре процедурных кабинета, три купольных зала, две парилки, восточная чайная гостиная. Ведь турецкая баня - это еще и место общения. Тут люди не только расслабляются, но и вместе пьют чай, беседуют. В отеле также имеется несколько закрытых и открытых бассейнов - в том числе и на крыше.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
Один из девяти ресторанов
В распоряжении гостей отеля - девять ресторанов. На фото - зал Luce d'Oro, самого высококлассного и дорогого из них, удостоенного множества наград, в том числе двух звезд "Мишлен". Меню из пяти блюд предлагается тут за 189 евро, из восьми блюд - за 249 евро. А что это за табуреточки рядом с креслами? Оказывается, они предназначены для дамских сумочек.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
Новый отель - специально для G7
Для владельца замка Дитмара Мюллера-Эльмау всех этих ярких моментов было недостаточно. Он решил построить отдельный отель, который идеально подошел бы для участников саммита G7, где они имели бы одинаковые номера и могли бы находиться в узком кругу. Сказано - сделано: в 2015 году отель с 47 номерами-люкс был готов. На фото он справа от главного здания.
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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году
В одном из номеров-люксов
А вот так выглядят люксы отеля внутри. Помимо спальни, здесь есть гостиная, роскошная ванная комната, прихожая со шкафами, гостиная с двумя диванами. Но самое лучшее - это панорамный вид с балкона на горы в трех направлениях.
Автор: Марко Мюллер, Наталия Королева